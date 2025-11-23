NuSummit Cybersecurity تعزز التزامها تجاه الشرق الأوسط من خلال قمة استراتيجية حول المرونة والابتكار في المجال السيبراني

الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 23 نوفمبر ، 2025 /PRNewswire/ -- استضافت مؤخرًا شركتا "نوساميت" (NuSummit)، و"إنفستكورب" (Investcorp) حفل تدشين شركة "نوساميت سايبرسيكيوريتي" (NuSummit Cybersecurity) في الرياض ، في حدث شهد جمع قادة الصناعة والعملاء وخبراء الأمن السيبراني تحت عنوان "NuSummit Cybersecurity: إرث من الثقة، ومستقبل من الابتكار". تعمل الشركة في المنطقة منذ عام 2009 باسم "أوجاس سايبرسيكيوريتي" (Aujas Cybersecurity) وهي الآن موحدة تحت العلامة التجارية "نوساميت" (NuSummit)، وقد وحّدت الشركة قيادتها العالمية لمعالجة مشهد الأمن السيبراني المتطور وإعادة تأكيد التزامها المتجذر بتعزيز الاقتصاد الرقمي في المنطقة.

أُقيم الحدث بفندق "فندق ماندارين أورينتال الفيصلية"، وتضمن خطابات رئيسية استعرضت دور الأمن السيبراني كممكّن استراتيجي للأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي ، بالإضافة إلى أهمية المرونة السيبرانية في دفع النمو الاقتصادي ، وكيف تفتح أسس الأمن القوية آفاق الابتكار على نطاق واسع.

مع إعادة تشكيل الابتكار الرقمي للمشهد الاقتصادي في الشرق الأوسط ، أكد المتحدثون في القمة على الأهمية المتزايدة للشراكات الاستراتيجية للأمن السيبراني في فتح آفاق الابتكار والحفاظ على النمو الاقتصادي.

قال "يوسف عبد الله اليوسف"، رئيس التوزيع العالمي ، "إنفستكورب": "لقد تطور الأمن السيبراني من ضرورة دفاعية إلى عامل تمكين استراتيجي للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء الشرق الأوسط. مع تسريع المنطقة طموحاتها للاقتصاد الرقمي ، يصبح شركاء الأمن السيبراني الموثوق بهم أساسيين لفتح آفاق الابتكار وبناء بنية تحتية مرنة. تتمتع "نوساميت سايبرسيكيوريتي" بخبرة عميقة وسجل حافل والتزام تجاه المنطقة بوصفها حليفًا قويًا للشركات التي تتعامل مع تعقيدات التحديث الرقمي الآمن. نحن في "إنفستكورب" فخورون بدعم نموهم المستمر وتأثيرهم عبر الصناعات والقطاعات الحرجة في جميع أنحاء الشرق الأوسط."

قال "أنانثارامان شرينيفاسان (جانيش)"، المدير الإداري والرئيس التنفيذي للمجموعة ، "نوساميت"، "إن الشرق الأوسط في طليعة موجة رقمية تتطلب الطموح والطمأنينة على حد سواء. مع تبنّي المنظمات للذكاء الاصطناعي والسحابة والابتكار القائم على البيانات ، يصبح الأمن السيبراني الأساس الذي يحدد مدى الثقة التي يمكنها توسيع نطاقها. جذورنا في هذه المنطقة عميقة ، بُنيت على مدى ستة عشر عامًا من الشراكة والتسليم المثبت بالتجربة. الآن ، متحدين تحت العلامة التجارية (NuSummit)، قمنا بتوحيد قدراتنا ، ونطاقنا العالمي ، والابتكار المتكامل الذي يمتد نطاقه ليشمل الأمن السيبراني والتحول الرقمي. نحن هنا للتأكد من أنه مع تطور عملائنا ، فإنهم يفعلون ذلك مع الذكاء الأمني، والمرونة التشغيلية ، وإرشادات الخبراء التي تمكنهم من القيادة ، وليس اتباع الآخرين. يتعلق الأمر بالاحتفاء بتراث من الثقة مع فتح الآفاق لإمكانيات جديدة عندما يعمل الأمن والابتكار سويًا."

قال "فارون لول"، شريك في "إنفستكورب": "إن تدشين "نوساميت سايبرسيكيوريتي" يعكس التزامنا بالاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الحرجة التي تدعم التحول الرقمي في الشرق الأوسط. إن إحياء هذه العلامة التجارية ذات الإرث الأصيل تحت اسم NuSummit يضع الشركة في طليعة قطاع أساسي للمرونة الاقتصادية والقدرة التنافسية الوطنية. نحن متحمسون لدعم "نوساميت سايبرسيكيوريتي" لأنها تسرّع الابتكار وتوسّع بصمتها الإقليمية وتواصل تقديم حلول الأمن السيبراني الحيوية."

تعميق الشراكة الإقليمية

أكد الحدث التزام "نوساميت سايبرسيكيوريتي" المستمر تجاه الشرق الأوسط ، حيث كانت الشركة شريكًا موثوقًا به لسنوات في تأمين التحول الرقمي عبر الخدمات المالية والحكومة والاتصالات والبنية التحتية الحيوية. مع تسريع المنظمات لوتيرة دمج الذكاء الاصطناعي وتبنّي السحابة، والاستراتيجيات المتمحورة حول الرقمنة، تستمر "نوساميت سايبرسيكيوريتي" في توفير قدرات شاملة يغطي نطاقها إدارة الهوية والوصول، وأمن التطبيقات، والكشف والاستجابة المُدارة، وعمليات الأمن المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، مما يتيح للعملاء التنقل عبر مستويات التعقيد وتوسيع نطاق الابتكار بأمان. عزّز الحدث دور الشركة كشريك استراتيجي ذي التزام عميق تجاه طموحات الاقتصاد الرقمي في المنطقة وأهداف "رؤية السعودية 2030".

حول NuSummit

شركة "نوساميت" هي شركة متطورة للحلول الرقمية وحلول الأمن السيبراني تركز بشكل أساسي على أسواق رأس المال، وشركات الوساطة، وبنوك الاستثمار، ومكاتب المقاصة، وشركات التأمين (تأمين العقارات والتأمين ضد الحوادث، والتأمين على الحياة)، وشركات إدارة الأصول. مع وجود بصمة في جميع أنحاء الهند والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية ، نحن فخورون بالشراكة مع أكثر من 300 شركة عالمية.

بدعم من "إنفستكورب"، وهي شركة عالمية رائدة للاستثمار البديل، تمكّن "نوساميت" المنظمات من تنظيم النتائج التي تساعد في التنقل بثقة عبر مساحات المشهد الرقمي والسيبراني المعقد.

لمزيد من المعلومات ، يُرجى زيارة موقعيّ الويب: https://nusummit.com | https://cybersecurity.nusummit.com/.

حول Investcorp

"إنفستكورب" هي مدير استثمار عالمي متخصص في الاستثمارات البديلة عبر أربع فئات من الأصول، هي: الأسهم الخاصة (شراء شركات السوق المتوسطة، واستثمارات النمو ، وشراء حصص الأقلية) ، والأصول الحقيقية (العقارات والبنية التحتية) ، والائتمان (التزامات القروض المضمونة، والقروض المشتركة على نطاق واسع، والائتمان المهيكل، والإقراض المباشر في السوق المتوسطة) ، والاستراتيجيات السائلة (استثمارات العائد المطلق وإدارة أصول التأمين).

منذ تأسيسنا في عام 1982، ركّزنا على توليد عوائد جذابة لعملائنا والسعي إلى خلق قيمة طويلة الأجل في شركات محفظتنا من خلال تبنّي عملية استثمارية منضبطة، وتوظيف المهنيين الموهوبين، واستخدام موارد مؤسسة عالمية مع نهج مبتكر.

نحن نستثمر رأس المال في منتجاتنا واستراتيجياتنا ، وننسق المصالح مع عملائنا وأصحاب المصلحة الآخرين. نحن نسعى إلى خلق قيمة مستدامة من خلال استثماراتنا وفي المجتمعات التي نعمل فيها ونفخر بالشراكة مع العملاء لتقديم حلول مصممة خصيصًا لاحتياجاتهم.

اليوم ، تدير "إنفستكورب" ما يقرب من 60 مليار دولار من الأصول ، بما في ذلك الأصول التي يديرها مديرو الأطراف الثالثة. لدى "إنفستكورب" 14 مكتبًا في الولايات المتحدة وأوروبا ومجلس التعاون الخليجي وآسيا ، بما في ذلك الهند والصين واليابان وسنغافورة وتوظف حوالي 500 شخص من 50 جنسية على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات ، تفضلوا بزيارة موقع الويب http://www.investcorp.com/ ومتابعة حساباتنا @Investcorp على لينكد إنو إكس (تويتر سابقًا) و انستغرام.

