NuSummit تنضم إلى الموقّعين المؤسّسين لميثاق منظمة CREST للذكاء الاصطناعي لتطوير الذكاء الاصطناعي الموثوق به في الأمن السيبراني

/PRNewswire/ -- بلينو، تكساس ، 5 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- يغير الذكاء الاصطناعي كيفية مقاربة المنظمات للأمن السيبراني ، من الكشف عن التهديدات إلى العمليات الأمنية. مع تسارع التبنّي ، أصبحت الثقة والشفافية والمساءلة هي العوامل الحاسمة في نجاحه.

أعلنت شركة "نوسامت سايبر سكيوريتي" (NuSummit Cybersecurity) اليوم أنها أصبحت من الموقّعين المؤسّسين على ميثاق منظمة CREST للذكاء الاصطناعي ، حيث انضمت إلى مجموعة من منظمات الأمن السيبراني الرائدة الملتزمة بتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي على مستوى الصناعة.

NuSummit Joins CREST AI Charter Founding Signatories to Advance Trusted AI in Cybersecurity

من خلال هذا الالتزام ، تدعم "نوسامت سايبر سكيوريتي" المبادئ التسعة لمنظمة "كريست" (CREST) للأنشطة الممكَّنة من الذكاء الاصطناعي ، مما يضمن أن يتم بناء الخدمات الممكَّنة من الذكاء الاصطناعي وتقديمها مع مستوى قوي من الحوكمة، والأمن، والمساءلة والرقابة البشرية.

قال "أنانثارمان شرينيفاسن" (جانيش) ، المدير الإداري والرئيس التنفيذي للمجموعة ، "نوسامت": "لا يريد العملاء الذكاء الاصطناعي فحسب ، بل يريدون الذكاء الاصطناعي المسؤول. ولهذا السبب ، ونحن ندمج الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في عروض الأمن السيبراني لدينا ، فإننا نعامل الحوكمة والرقابة البشرية على أنها غير قابلة للتفاوض. إن كوننا أحد الموقّعين المؤسّسين على ميثاق "كريست" للذكاء الاصطناعي يعكس المعيار الذي وضعناه لأنفسنا ، بحيث يكون كل حل ممكَّن من الذكاء الاصطناعي نوفره هو حل يمكن لعملائنا الوثوق به والاعتماد عليه".

لا تزال "نوسامت سايبر سكيوريتي" تركز على تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ، وتعزيز الخبرة البشرية ، والحفاظ على أعلى معايير ثقة العملاء.

قال "سمير شيلك"، الرئيس الأمريكي ورئيس خدمات الأمن السيبراني ، "نوسامت"، والرئيس التنفيذي ، "نوسامت سايبر سكيوريتي": "إن الذكاء الاصطناعي يغير الأمن السيبراني ، لكن الثقة ستحدد مدى نجاح المنظمات في تبنيه. نؤمن أن الذكاء الاصطناعي المسؤول يجب أن يجمع بين الابتكار والشفافية، والحوكمة والخبرة البشرية. إن كوننا أحد الموقّعين المؤسّسين على ميثاق "كريست" للذكاء الاصطناعي يعكس التزامنا بالمساعدة في تشكيل مستقبل موثوق به للأمن السيبراني المدعوم من الذكاء الاصطناعي".

يوفر ميثاق "كريست" للذكاء الاصطناعي للمنظمات إطارًا هامًا للعمل من خلال الفرص والتحديات التي تأتي مع الذكاء الاصطناعي. من خلال الانضمام كموقّع مؤسّس ، تساهم "نوسامت سايبر سكيوريتي" في جهد مشترك للتأكد من أن الذكاء الاصطناعي يعزز الأمن السيبراني مع الحفاظ على سلامة الثقة والمعايير المهنية.

حول NuSummit

تعد "نوسامت" رائدة عالمية في مجال التكنولوجيا في التحول الرقمي بقيادة الذكاء الاصطناعي ، وتشمل أنشطتها التطبيقات والبيانات والتحليلات والسحابة والأمن السيبراني. مع أكثر من عقدين من الخبرة ، نخدم أكثر من 300 عميل في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك 22 شركة من شركات قائمة (Fortune 500)، مع خبرة أساسية في مجال الخدمات المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال.

تجلب "نوسامت سايبر سكيوريتي" خبرة عميقة في إدارة الهوية والوصول ، وتقديم المشورة بشأن المخاطر ، والتحقق من الأمن ، وخدمات الاكتشاف والاستجابة المُدارة، وهندسة الأمن ، ما يساعد الشركات على تعزيز وضعها الأمني والاستجابة للتهديدات بثقة.

لمزيد من المعلومات ، تفضلوا بزيارتنا على موقع الويب nusummit.com أو مراسلتنا على عنوان البريد الإلكتروني [email protected]. لمعرفة المزيد عن خدمات الأمن السيبراني لدينا ، تفضلوا بزيارة صفحة الويب cybersecurity.nusummit.com أو مراسلتنا على عنوان البريد الإلكتروني [email protected].

حول CREST

تعد "كريست" منظمة دولية غير ربحية تدعم مجتمع الأمن السيبراني العالمي من خلال الاعتماد، والمصادقة، ومعايير الصناعة. من خلال العمل مع الحكومات، والجهات التنظيمية، والمنظمات في جميع أنحاء العالم ، تساعد "كريست" في وضع معايير موثوقة لقدرات الأمن السيبراني والمهنية والجودة.

مع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني ، تساعد "كريست" الصناعة على العمل من خلال فرص ومخاطر جديدة من خلال مبادرات مثل ميثاق "كريست" للذكاء الاصطناعي ، ما يعزز الأنشطة الممكَّنة من الذكاء الاصطناعي التي تتسم بكونها مسؤولة، وشفافة وخاضعة للمساءلة.