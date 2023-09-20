OKX تحصل على شهادة SOC 2 Type II، مما يدل على التزامها بمعايير السلامة والأمان والامتثال الرائدة في الصناعة

هونغ كونغ، 20 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم منصة OKX، وهي المنصة الرائدة في مجال تداول العملات الرقمية وتطوير تقنية Web3، أنها أكملت بنجاح مراجعة Type II لرقابة هيئة الخدمات (SOC) 2، مما يدل على أن عمليات المنصة لإدارة خدماتها وإدارة البيانات الحساسة وحماية خصوصية البيانات تفي بأعلى المعايير والمواصفات العالمية.

يعد تقرير SOC 2 Type II المعترف به دوليًا، وهو إطار تم تطويره بواسطة المعهد الأمريكي للمحاسبين العموميين المعتمدين، أحد أكثر عمليات المراجعة شمولاً في السوق. ويراجع التقرير، الذي أكمله مدقق خارجي مستقل، سياسات الشركة وإجراءاتها وضوابطها على مدى فترة زمنية ممتدة.

يعد الحصول على شهادة SOC 2 Type II بمثابة برهان على جهود OKX الدؤوبة في ضمان أعلى معايير السلامة والأمن والامتثال الممكنة. كما أنه يعكس فلسفة التشغيل الأساسية لمنصة OKX والتزامها بتوفير الأمان والشفافية والثقة.



تشيد هذه الشهادة بجودة البروتوكولات وإجراءات السلامة التي طبقتها OKX لضمان تجربة متميزة على منصتها الرائدة في الصناعة. علاوة على ذلك، تشيد هذه التدابير أيضًا بالتزام مواصفات البنية التحتية لـ OKX وتوافر الخدمة وقوة نظامها بمعايير صارمة، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكثر منصات التداول أمانًا في العالم.

صرحت Hong Fang، رئيسة منصة OKX، قائلة: "يعد إكمال مراجعة SOC 2 Type II إنجازًا مهمًا لمنصة OKX، نظرًا للطمأنينة التي توفرها عملية المراجعة لجميع مستخدمينا، والاجتهاد المبذول والالتزام بالوقت في السعي للحصول على هذه الشهادة. إنها توضح أن OKX تعمل وفقًا لمعايير مماثلة لعمالقة التكنولوجيا وشركات الخدمات المالية التقليدية، بالإضافة إلى التزامنا بتنفيذ هذه المعايير والممارسات في جميع عمليات OKX العالمية. هدف OKX هو بناء نظام Web3 الأكثر أمانًا وموثوقية في العالم، ويعد هذا الإنجاز الأخير خطوة حاسمة أخرى نحو رؤيتنا ".

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عن OKX

OKX هي منصة عالمية رائدة في مجال تداول العملات الرقمية وتطوير نظام Web3 البيئي. نظرًا لحصولها على ثقة أكثر من 50 مليون مستخدم عالمي، تعد OKX أسرع تطبيقات تداول العملات الرقمية وأكثرها موثوقية للمتداولين في كل مكان.

كشريك رئيسي لأبطال الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي و McLaren Formula 1 واللاعب الأوليمبي Scotty James وسائق F1 الشهير Daniel Ricciardo، تهدف OKX إلى تعزيز تجربة المشجعين بفرص تفاعل جديدة. OKX هي أيضًا الشريك الرئيسي لمهرجان Tribeca كجزء من مبادرة لجذب المزيد من المبدعين إلى Web3.



بالإضافة إلى منصة تداول OKX، فإن OKX Wallet هي أحدث عروض المنصة للأشخاص الذين يتطلعون إلى استكشاف عالم NFTs و Metaverse أثناء تداول عملات GameFi و DeFi الرمزية.



تلتزم منصة OKX بالشفافية والأمان وتنشر تقرير دليل الاحتياطيات شهريًا.



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