OKX تُحوِل سيارة السباق McLaren MCL60 إلى طراز الشبح لسباق الجائزة الكبرى في سنغافورة

سنغافورة، 13 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- كشف اليوم فريق McLaren Racing بالشراكة مع منصة OKX، المنصة الرائدة في مجال تطوير تقنية Web3 والشريك الأساسي الرسمي لفريق McLaren Formula 1، عن إصدار محدود من تصميم طراز الشبح الذي سيتم تصميمه على سيارات McLaren MCL60 F1 في سباق الجائزة الكبرى في سنغافورة لعام 2023 (ابتداءً من 15 سبتمبر حتى 17 سبتمبر) وسباق الجائزة الكبرى في اليابان لعام 2023 (ابتداءً من 22 سبتمبر حتى 24 سبتمبر).

تم تصميم طراز الشبح بشكل مشترك بين OKX وMcLaren، وسوف يعمل هذا التصميم على تغيير لون التصميم الخارجي لـ McLaren، حيث سيتم تعزيز اللون الأسود مقابل زخرفة البابايا الكلاسيكية للفريق. ويمثل التصميم الأنيق والبسيط إيمان العلامتين التجاريتين بوضع العمل الجاد خلف الكواليس للسعي لتحقيق التميز إلى جانب تبني التغيير والابتكار.

تم الكشف عن طراز الشبح لـ MCL60 يوم الأربعاء 13 سبتمبر في حدث إعلامي حصري في سنغافورة في Lantern بفندق Fullerton Bay. وحضر الحدث Haider Rafique، الرئيس التنفيذي للتسويق لمنصة OKX، وسائقي فريق McLaren F1 السائق Lando Norris والسائق Oscar Piastri، بالإضافة إلى Matt Dennington المدير التنفيذي للشراكات وبرامج التبني في McLaren Racing.

بالإضافة الى ذلك سيتم توفير قميص ذو إصدار محدود من خلال متجر McLaren Store، ومن خلال هدايا محدودة للحاضرين لمؤتمر Token2049، وهو مؤتمر Web3 الذي سيعقد في سنغافورة قبل السباق.

ولتقريب المشجعين أكثر من تصميم طراز الشبح، ستستضيف OKX منطقة خاصة لمشجعي McLaren في حدث OKX Race Club المقام في مبنى Chijmes بسنغافورة. سيقام حدث OKX Race Club ابتداءً من يوم الخميس 14 سبتمبر حتى يوم الأحد 17 سبتمبر، وسيضم سيارة استعراضية من طراز الشبح وأجهزة محاكاة السباق وهدايا وضيوف مفاجئين خلال عطلة نهاية الأسبوع للسباق. وسيتم افتتاح هذا الحدث رسميًا في تمام الساعة 14:00 بتوقيت سنغافورة يوم الخميس 14 سبتمبر، ويمكن الحصول على التذاكر المجانية hereهنا.

صرح Zak Brown، الرئيس التنفيذي لـ McLaren Racing، قائلًا:

"إن شراكتنا مع OKX تزداد قوة، ومن الرائع أن نحتفل بها بواسطة هذا التصميم الخارجي المذهل. يقوم طراز الشبح بتغيير ألوان سيارة السباق الخاصة بنا، ليقدم شيئًا مثيرًا ومختلفًا لهذين السباقين الرائعين في سنغافورة واليابان. نأمل أن يعجب به المشجعون بقدر ما أعجبنا به وأن تتاح لهم فرصة الاستمتاع بمنطقة المشجعين للتواصل مع فريقنا. إن OKX هي داعم مخلص لرحلة McLaren، ونحن بدورنا فخورون بإحياء شراكتنا على المسار الصحيح من خلال منصة Formula 1 العالمية."

كما صرح Haider Rafique، المدير التنفيذي للتسويق لمنصة OKX، قائلًا:

"النجاح في مسار السباق و في عالم Web3، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال العمل الجماعي والإبداع والابتكار. تصميم طراز الشبح مستوحى من هذه المبادئ المشتركة. إنها أيضًا وسيلة لنا للاحتفال بعودة Formula 1 إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي تعد مركزًا لـ Web3 بعدة أشكال. سيصل طراز الشبح إلى مسار السباق في نهاية هذا الأسبوع، ونتمنى حظًا سعيدًا لـ Lando وOscar فيما نأمل أن يكون أداء MCL60 قويًا."

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل على:

-- Steve Atkins، المدير التنفيذي للعلاقات العامة لـ McLaren Racing

[email protected] / +44 (0) 7590 771 849

-- Saskia Wirth، مدير العلاقات العامة للشركات لـ McLaren Racing

[email protected] / +44 (0) 7442 934 149

-- Curtis Nice، مدير العلاقات العامة لـ McLaren Racing

[email protected] / +44 (0) 7765 742 300

-- Fran Campbell، مدير العلاقات والتواصل لـ McLaren Racing

[email protected] / +44 (0) 7442 692 253

المزيد عن McLaren Racing

تم تأسيس فريق McLaren Racing على يد سائق السباقات Bruce McLaren قبل 60 عامًا في عام 1963. دخل الفريق أول سباق Formula 1 له في عام 1966. ومنذ ذلك الحين، فاز الفريق بـ 20 بطولة عالمية لـ Formula 1، و183 جائزة كبرى لـ Formula 1، وسباق Indianapolis 500 ثلاث مرات، وسباق Le Mans 24 Hours في أول مشاركة للفريق.

يتنافس فريق McLaren Racing عبر خمس دورات للسباقات. في عام 2023، سيتنافس الفريق في بطولة العالم لـ Formula 1 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات من خلال سائقي McLaren F1 السائق Lando Norris والسائق Oscar Piastri، ودورة NTT INDYCAR من خلال سائقي Arrow McLaren السائق Pato O'Ward والسائق Felix Rosenqvist والسائق Alexander Rossi، وبطولة ABB FIA Formula E العالمية من خلال سائقي فريق NEOM McLaren Formula E السائق René Rast والسائق Jake Hughes، وبطولة Extreme E من خلال سائقي NEOM McLaren Extreme E السائقة Emma Gilmour والسائق Tanner Foust. ويتنافس الفريق أيضًا في بطولة F1 Esports Pro باسم McLaren Shadow، بعد أن فاز ببطولة المصممين والسائقين لعام 2022.

يعد فريق McLaren Racing بطلًا في الاستدامة في الرياضة وأحد الموقعين على التزام الأمم المتحدة في مجال الرياضة من أجل العمل المناخي. يلتزم الفريق بالوصول إلى معدل انبعاث صفري لغازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2040 وتعزيز ثقافة متنوعة وشاملة في صناعة رياضة السيارات.

McLaren Racing – Official WebsiteMcLarn Racing – الموقع الرسمي

المزيد عن OKX

OKX هي منصة رائدة في مجال Web3.

بصفتها شريك رئيسي لأبطال الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي و McLaren Formula 1 واللاعب الأوليمبي Scotty James وسائق F1 الشهير Daniel Ricciardo، تهدف OKX إلى تعزيز تجربة المشجعين بفرص تفاعل جديدة. OKX هي أيضًا الشريك الرئيسي لمهرجان Tribeca كجزء من مبادرة لجذب المزيد من المبدعين إلى Web3.

تعد OKX Wallet أحدث عروض المنصة للأشخاص الذين يتطلعون إلى استكشاف عالم NFTs و Metaverse أثناء تداولهم لعملات GameFi و DeFi الرمزية.

تلتزم منصة OKX بالشفافية والأمان وتنشر تقرير دليل الاحتياطيات شهريًا. لمعرفة المزيد عن OKX، يرجى تحميل التطبيق الخاص بنا أو زيارة: okx.com

بيان إخلاء المسؤولية

تم توفير هذا الإعلان لأغراض إعلامية فقط. لا يُقصد به تقديم أي نصيحة تخص الاستثمار أو الضرائب أو المشورة القانونية، ولا ينبغي اعتباره عرضًا لشراء الأصول الرقمية أو بيعها أو حيازتها. الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المستقرة، تنطوي على درجة عالية من المخاطرة، ويمكن أن تتقلب بشكل كبير، ويمكن أن تصبح عديمة القيمة. يجب أن تفكر جيدًا فيما إذا كان تداول الأصول الرقمية أو امتلاكها مناسبًا لك في ضوء وضعك المالي. لا تقدم OKX توصيات للاستثمار أو حيازة الأصول. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك، ولا تتحمل OKX مسؤولية أي خسائر محتملة. الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية. يرجى استشارة خبير الشؤون القانونية / الضرائب / الاستثمارالخاص بك للحصول على المشورة اللازمة بخصوص ظروفك الخاصة.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2209610/Photo_13_9_23__3_27_03_PM.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2209574/Side_Wide.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2209573/Wing_V2.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2014295/OKX_Logo_Logo.jpg

OKX SOURCE