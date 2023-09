OKX ativa o Stealth Mode do McLaren MCL60 para o Grande Prêmio de Singapura

SINGAPURA, 13 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A McLaren Racing e a OKX, uma empresa líder em tecnologia Web3 e principal parceira oficial da equipe de Fórmula 1 da McLaren, revelaram hoje uma edição limitada do design Stealth Mode que será usada na pintura dos carros McLaren MCL60 F1 no Grande Prêmio de Singapura de 2023 (15 a 17 de setembro) e no Grande Prêmio do Japão de 2023 (22 a 24 de setembro).

O design Stealth Mode foi desenvolvido numa parceria entre a OKX e a McLaren, e mudará a cor da pintura da McLaren, aumentando o preto contra o clássico acabamento papaia da equipe. O design elegante e discreto representa a crença das duas marcas em trabalhar duro nos bastidores para buscar a excelência e, ao mesmo tempo, abraçar a mudança e a inovação.

O MCL60 com o design Stealth Mode foi revelado na quarta-feira, 13 de setembro, em um evento exclusivo para a mídia em Singapura, no Lantern, no Fullerton Bay Hotel. O evento contou com a presença do diretor de marketing da OKX, Haider Rafique, dos pilotos da equipe de Fórmula 1 da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, e do Diretor Executivo de Parcerias e Aceleração da McLaren Racing, Matt Dennington.

Uma camiseta de edição limitada será disponibilizada na McLaren Store e como brinde limitado para os participantes da Token2049, a conferência Web3 que ocorrerá em Singapura antes da corrida.

Para aproximar os fãs do Stealth Mode, a OKX organizará uma fan zone com o tema da McLaren, o OKX Race Club, no Chijmes, em Singapura. O OKX Race Club será realizado de quinta-feira, 14 de setembro, a domingo, 17 de setembro, e contará com a exibição de um carro estilizado com Stealth Mode, simuladores de corrida, brindes e convidados surpresa durante o fim de semana da corrida. O evento será aberto oficialmente às 3h (BRT) na quinta-feira, 14 de setembro, e os ingressos gratuitos estão disponíveis aqui.

Segundo Zak Brown, CEO da McLaren Racing:

"Nossa parceria com a OKX é cada vez mais forte, e é fantástico celebrá-la com essa incrível pintura. O Stealth Mode muda as cores do nosso carro, trazendo algo empolgante e diferente para essas duas grandes corridas em Singapura e no Japão. Esperamos que os fãs gostem tanto quanto nós e tenham a chance de aproveitar a fan zone para se conectar com nossa equipe. A OKX é uma parceira dedicada à jornada da McLaren e, por sua vez, temos orgulho de dar vida à nossa parceria na pista por meio da plataforma global da Fórmula 1."

O Diretor de Marketing da OKX, Haider Rafique, afirmou:

"O sucesso na pista e no mundo da Web3 só é possível por meio do trabalho em equipe, da criatividade e da inovação. O Stealth Mode é inspirado por esses princípios em comum, além de ser uma maneira de comemorarmos o retorno da F1 à região da Ásia-Pacífico, que é o epicentro da Web3 em muitos aspectos. Quando o Stealth Mode for para a pista neste fim de semana, desejamos boa sorte a Lando e Oscar e esperamos que o MCL60 apresente um forte desempenho."

Sobre a McLaren Racing

A McLaren Racing foi fundada pelo piloto de corridas Bruce McLaren há 60 anos, em 1963. A equipe participou de sua primeira corrida de Fórmula 1 em 1966. Desde então, a McLaren venceu 20 campeonatos mundiais de F1, 183 grandes prêmios de F1, as 500 milhas de Indianápolis três vezes e as 24 horas de Le Mans em sua primeira participação.

A McLaren Racing compete em cinco séries de corrida. Em 2023, a equipe competirá no Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA com os pilotos da McLaren F1 Lando Norris e Oscar Piastri, na NTT INDYCAR SERIES com os pilotos da Arrow McLaren Pato O'Ward, Felix Rosenqvist e Alexander Rossi, no Campeonato Mundial de Fórmula E da ABB FIA com os pilotos da NEOM McLaren Formula E Team René Rast e Jake Hughes, e no Campeonato Extreme E com os pilotos da NEOM McLaren Extreme E Team Emma Gilmour e Tanner Foust. A equipe também compete no F1 Esports Pro Championship como McLaren Shadow, tendo vencido os Campeonatos de Construtores e Pilotos de 2022.

A McLaren é uma defensora da sustentabilidade no esporte e signatária do Compromisso de Esportes para Ação Climática da ONU. Ela está comprometida em atingir o Net Zero (zero emissões líquidas de carbono) até 2040 e em promover uma cultura diversificada e inclusiva no setor de automobilismo.

Sobre a OKX

A OKX é um ecossistema Web3 líder.

A partir de parcerias com várias das principais marcas e atletas do mundo, como o atual campeão da Premier League Manchester City F.C., McLaren F1, o atleta olímpico Scotty James e o piloto de F1 Daniel Ricciardo, a OKX busca aprimorar a experiência dos fãs com novas oportunidades de engajamento. Como parte da sua iniciativa de aumentar o número de criadores na Web3, a OKX é a maior parceira do Festival de Cinema de Tribeca.

A OKX Wallet é a mais nova solução da plataforma para pessoas que buscam explorar o mundo dos NFTs e o metaverso e, ao mesmo tempo, negociar tokens GameFi e DeFi.

Devido ao seu comprometimento com a transparência e segurança, a OKX publica sua Prova de Reservas regularmente a cada mês. Para saber mais sobre a OKX, baixe nosso aplicativo ou acesse: okx.com

