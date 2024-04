OKX ونادي مانشستر سيتي يطلقان حملة "Unseen City Shirts" المبتكرة لتوفير القمصان المعاد تصميمها كمقتنيات رقمية للمشجعين من جميع أنحاء العالم

• سيتمكن المعجبين من سك أول مجموعة رقمية، "The Roses and the Bees"، مجانًا على تطبيق OKX من خلال زيارة هذا الرابط

مانشستر، المملكة المتحدة، يوم 23 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت منصة OKX، المنصة العالمية الرائدة في مجال تداول العملات الرقمية وتطوير تقنية Web3، ونادي مانشستر سيتي اليوم حملة "Unseen City Shirts" التي تضم قمصان كرة قدم تذكارية مُعاد تصميمها والتي يمكن سكها كمقتنيات رقمية (NFTs) بواسطة المشجعين من جميع أنحاء العالم على تطبيق OKX واستبدالها بجوائز حصرية. يمكن للمعجبين سك أول مجموعة رقمية هنا على تطبيق OKX.

الفنان Christian Jeffery يصمم أول مجموعة رقمية من حملة Unseen City Shirts بعنوان 'The Roses and the Bees'

The first ‘Unseen City Shirts’ digital collectible, called ‘The Roses and the Bees’ designed by artist Christian Jeffery Manchester City players (from left) Sergio Gómez, Erling Haaland and Jérémy Doku wear re-designed 'Unseen City Shirts' entitled 'The Roses and the Bees,' which is available as a free-to-mint digital collectible on the OKX app (PRNewsfoto/OKX)

أتاحت منصة OKX، الشريك الرسمي لنادي مانشستر سيتي، اليوم أول مجموعة رقمية من قمصان Unseen City Shirts المصممة من قبل الفنان Christian Jeffery بعنوان "The Roses and the Bees". تكريمًا لمدينة مانشستر، يتضمن القميص زهرة لانكشاير ونحلة مانشستر العمالية، التي تمثل شعار المدينة لأجيال عديدة.

من الآن وحتى 25 أبريل، يمكن للمشجعين سك مجموعة "Unseen City Shirts" الرقمية هنا على سوق OKX Web3 داخل التطبيق. سيتم تعيين مستوى الندرة لكل عنصر من المجموعة بشكل عشوائي، ستشمل مستويات الندرة المستويات التالية: كلاسيكي أو نادر أو نادر جدًا.

سيتمتع المشجعون بفرصة الفوز بجوائز حصرية اعتمادًا على ندرة العنصر الموجود في المجموعة الرقمية، بما في ذلك نسخة مادية محدودة الإصدار من قميص كرة القدم المصمم خصيصًا، وتذاكر ضيافة لمباراة من مباريات مانشستر سيتي، وتجربة اللعب على أرض الملعب.

يرتدي لاعبو مانشستر سيتي (من اليسار) Sergio Gómez و Erling Haaland و Jérémy Doku قمصان حملة 'Unseen City Shirts' المعاد تصميمها والتي تحمل عنوان "The Roses and the Bees"، وهي متوفرة كمجموعة رقمية متاحة للسك مجانًا على تطبيق OKX

مجموعة 'The Roses and the Bees' الرقمية



مستوى الندرة العدد المتاح الجائزة نادر جدًا 5 استمتع بتجربة اللعب على أرض الملعب، واحصل على تذكرتي دخول عامتين لمباراة من مباريات مانشستر سيتي، وقميص محدود الإصدار لنادي مانشستر سيتي نادر 20 جولة في الملعب، وتذكرة ضيافة، وقميص محدود الإصدار لنادي مانشستر سيتي كلاسيكي غير محدود غير متاح

سيتم إصدار قميص رقمي ثانٍ قابل للتحصيل يتميز بتصميم فريد آخر - والمزيد من الجوائز - في يوم 29 أبريل.

صرح السيد Haider Rafique، رئيس قسم التسويق على منصة OKX، قائلًا: "باعتبارنا شريكًا رسميًا لنادي مانشستر سيتي منذ عام 2022، هدفنا هو تعزيز تجربة التشجيع في جميع أنحاء العالم وتحقيق كل جديد للمشجعين، والذين يشعر الكثير منهم بالفضول بشأن القيمة التي يمكن أن يجلبها Web3 إلى حياتهم. تتيح لنا حملة "Unseen City Shirts" إشراكهم بطريقة فريدة تتوافق مع قيم OKX، من خلال تطوير المألوف وإعادة تصوره بمساعدة الإبداع والتكنولوجيا والابتكار."

كما صرحت السيدة Nuria Tarré، رئيس قسم التسويق وتجربة المشجعين في مجموعة السيتي لكرة القدم، قائلة: "يستكشف نادي مانشستر سيتي باستمرار طرقًا جديدة وفريدة من نوعها للتواصل مع قاعدتنا الجماهيرية العالمية ويهدف إلى أن يكون في طليعة استخدام التكنولوجيا الناشئة لتعزيز تجربة المشجعين. تعد تقنية Metaverse و Web3 جزءًا من إستراتيجيتنا التكنولوجية المبتكرة حيث تلعب دورًا هامًا في مساعدتنا على مواصلة تقديم نقاط اتصال بين نادينا والجماهير في هذه المساحة الناشئة، ولقد شهدنا ذلك من خلال إصدار المجموعات الرقمية وتجارب Metaverse المبتكرة التي أطلقها النادي في السنوات الأخيرة. من خلال التعاون مع OKX، نواصل تقديم تجارب جديدة، وفريدة، ومبتكرة. نأمل أن يستمتع مشجعينا بهذا التعاون الأخير مع OKX".

بدأت شراكة OKX مع مانشستر سيتي في مارس 2022، ثم توسعت في يوليو 2022 عندما أصبحت OKX الشريك الرسمي لمجموعة التدريب للنادي لموسم 2022/23. في يونيو 2023، تم اختيار OKX كشريك رسمي على أكمام قميص النادي في اتفاقية جديدة متعددة السنوات.

وقد قدمت هذه الشراكة العلامة التجارية للملايين من مشجعي كرة القدم حول العالم من خلال تجارب Web3 المبتكرة مثل OKX Collective، وحملة "my Fabric" التي تم إطلاقها مؤخرًا، والتي ضمت سفراء العلامة التجارية العالمية OKX من لاعبي مانشستر سيتي Jack Grealish و Rúben Dias و Alex Greenwood و Ederson.

تعرف على المزيد على okx.com

النهاية

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

[email protected]

المزيد عن OKX

OKX هي منصة رائدة عالميًا في مجال تداول العملات الرقمية وشركة متخصصة في تطوير تقنية Web3 المبتكرة. كما تشتهر OKX، التي تحظى بثقة أكثر من 50 مليون مستخدم حول العالم، بكونها واحدة من أسرع تطبيقات العملات الرقمية وأكثرها موثوقية في العالم.



باعتبارها شريكًا رئيسيًا لنادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، و McLaren Formula 1، واللاعب الأولمبي Scotty James، تهدف OKX إلى تعزيز تجربة المشجعين من خلال تقديم فرص مشاركة جديدة. OKX هي أيضًا الشريك الرئيسي لمهرجان Tribeca كجزء من مبادرة لجذب المزيد من المبدعين إلى web3.



OKX Wallet هي أحدث عروض المنصة للأشخاص الذين يتطلعون إلى استكشاف عالم NFTs و Metaverse أثناء تداول عملات GameFi و DeFi الرمزية.



تلتزم OKX بالشفافية والأمان وتنشر تقرير إثبات الاحتياطيات الخاص بها على أساس شهري.



لمعرفة المزيد عن OKX، قم بتنزيل التطبيق أو زيارة: okx.com

بيان إخلاء المسؤولية

هذا الإعلان الغرض منه الإعلام فقط. وليس المقصود منه تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية، ولا ينبغي اعتباره عرض لشراء أو بيع أو الاستثمار أو تقديم أي خدمات تتعلق بالأصول الرقمية. الأصول الرقمية، بما فيها العملات المستقرة، تنطوي على درجة عالية من المخاطرة، ويمكن أن تشهد تقلّبًا كبيرًا في قيمتها صعودًا وهبوطًا، ويمكن أن تصبح بلا قيمة. لذا، ينبغي التفكير جيدًا فيما إذا كان تداول الأصول الرقمية أو امتلاكها مناسبًا لك حسب وضعك المالي ومستوى تحملك للمخاطر. لا تقدم OKX أي توصيات بشأن الاستثمار أو الأصول. أنت وحدك المسؤول عن قراراتك الاستثمارية، ومنصة OKX غير مسؤولة عن أي خسائر محتملة. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشر على النتائج المستقبلية. ليست كل المنتجات متوفرة في جميع المناطق يُرجى استشارة خبير الشؤون القانونية أو الضرائب أو الاستثمار لديك بخصوص أي أسئلة متعلقة بظروفك الخاصة.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2393189/1280X1280__3.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2393190/1280X1280__2.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2014295/OKX_Logo_Logo.jpg