OLA Energy تعزز حضورها الأفريقي باتفاقية لاقتناء أنشطة TotalEnergies Marketing Ethiopia

باريس, 7 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- يُضيف هذا الاقتناء أكثر من 120 محطة خدمة في إثيوبيا، تشمل أديس أبابا ودير داوا وميكيلي، مما يعزز مكانة OLA Energy بوصفها شبكة طاقة أفريقية شاملة رائدة.

OLA Energy Strengthens Its African Footprint with Agreement to Acquire TotalEnergies Marketing Ethiopia

تعلن مجموعة OLA Energy عن توقيع اتفاقية شراء أسهم (Share Purchase Agreement – SPA) مع TotalEnergies لاقتناء أنشطة TotalEnergies في قطاع المصب في إثيوبيا، وذلك رهناً باستيفاء الشروط المعتادة السابقة لإتمام الصفقة، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية والإدارية المطلوبة من السلطات المختصة في إثيوبيا.

جرى التوقيع في المقر الرئيسي لشركة TotalEnergies في باريس، بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن OLA Energy وTotalEnergies. ومثّل مجموعة OLA Energy السيد أبوزيد سوالم – الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مجموعة OLA Energy، يرافقه الدكتور خليفة رجب عبد الصادق – وزير النفط الليبي، والسيد محمد حمودة – القائم بأعمال السفارة الليبية في باريس، والسيد داريو نجم – المدير القانوني للمجموعة، والسيد موريزيو ليبوتي.

ما تقتنيه مجموعة OLA Energy

تشمل الصفقة كامل عمليات TotalEnergies Marketing Ethiopia في قطاع المصب — شبكة تضمّ أكثر من 120 محطة خدمة موزّعة استراتيجياً في كبرى المدن، من بينها أديس أبابا ودير داوا وميكيلي، وتخدم عملاء قطاعات التجزئة والـB2B والطيران والمشتقات النفطية. وتتضمن الشبكة 10 منشآت تخزين وبنية لوجستية متطورة وحلول دفع رقمية قيد التشغيل الفعلي.

وعلى صعيد الخدمات غير النفطية، تشغّل الشبكة المُقتناة متاجر القرب، ومحطات غسيل سيارات، وبيات زيوت التشحيم، فضلاً عن تزويد الطائرات بالوقود في مطار بولي الدولي بأديس أبابا.

وتمتلك مجموعة OLA Energy حضوراً قائماً في إثيوبيا، وتسعى من خلال هذا الاقتناء إلى توسيع شبكتها الحالية، وتعزيز تغطيتها التشغيلية، وزيادة قدرتها على خدمة المستهلكين والشركات والمجتمعات في أحد أكثر الأسواق الأفريقية ديناميكية.

الأهمية الاستراتيجية

تُعدّ إثيوبيا من أسرع الاقتصادات الأفريقية نمواً، إذ يتجاوز عدد سكانها 120 مليون نسمة، في ظل تصاعد ملحوظ في الطلب على الطاقة. ولا يزال سوق الوقود في البلاد يفتقر إلى الاختراق الكافي، بمتوسط استهلاك فردي لا يتجاوز 0.4 برميل سنوياً — مما يمثل فرصة نمو طويلة الأمد واعدة لمجموعة OLA Energy.

ويؤكد هذا الاتفاق ثقة مجموعة OLA Energy طويلة الأمد في قطاعات الطاقة والتنقل والخدمات في أفريقيا. كما ينسجم مع استراتيجيتها الرامية إلى النمو في الأسواق ذات الإمكانات العالية، وترسيخ بصمتها الأفريقية، والاستثمار في شبكات تدعم التجارة والتنقل والنشاط الاقتصادي المحلي في أكثر من 17 دولة أفريقية.

كلمة الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة

«يعكس هذا الاتفاق ثقتنا في إثيوبيا وفي الإمكانات المستمرة لنمو أسواق الطاقة في أفريقيا. كما ينسجم بالكامل مع طموح مجموعة OLA Energy لتوسيع حضورها، وتعزيز شبكتها، والبقاء قريبة من العملاء والمجتمعات التي نخدمها عبر القارة.»

— أبوزيد سوالم، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مجموعة OLA Energy

الالتزام بضمان الاستمرارية

تؤكد مجموعة OLA Energy أن الاستمرارية والسلامة واحترام الخبرات المحلية ستكون في صميم عملية الانتقال. ويظل موظفو TotalEnergies Marketing Ethiopia أولوية رئيسية، وتعتزم المجموعة ضمان انتقال سلس يحافظ على الاستقرار التشغيلي ومعايير جودة الخدمة واستمرارية الأعمال، وذلك رهناً بإتمام الصفقة. وإلى حين الإغلاق، ستواصل الأنشطة المعنية عملها وفقاً للقوانين واللوائح والالتزامات التعاقدية المعمول بها. وسيتم إتمام عملية الاقتناء بعد استيفاء الشروط السابقة المعمول بها، بما في ذلك موافقات السلطات المختصة في إثيوبيا.

حول مجموعة OLA Energy

تُعدّ مجموعة OLA Energy إحدى الشركات الأفريقية الرائدة في قطاع الطاقة، حيث تعمل في أكثر من 17 دولة أفريقية. وتدير المجموعة شبكة واسعة من محطات الخدمة، وتوفر مجموعة متكاملة من حلول الطاقة تشمل الوقود وزيوت التشحيم وخدمات الطيران والخدمات البحرية والبيع بالجملة والخدمات الصناعية، إلى جانب عروض التنقل والخدمات. ومن خلال تركيزها على التميز التشغيلي والسلامة وجودة الخدمة، تساهم OLA Energy يومياً في دعم التنقل والتنمية في الأسواق الأفريقية.

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