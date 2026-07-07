OLA Energy renforce son empreinte africaine avec un accord pour l'acquisition de TotalEnergies Marketing Ethiopia

PARIS, 7 juillet 2026 /PRNewswire/ -- L'acquisition ajoute plus de 120 stations-service en Éthiopie, notamment à Addis-Abéba, Dire Dawa et Mek'ele, renforçant la position d'OLA Energy en tant que réseau énergétique panafricain de référence.

OLA Energy Strengthens Its African Footprint with Agreement to Acquire TotalEnergies Marketing Ethiopia

OLA Energy Group annonce la signature d'un Share Purchase Agreement (SPA) avec TotalEnergies portant sur l'acquisition des activités aval de TotalEnergies en Éthiopie, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives usuelles, notamment l'obtention des approbations réglementaires et administratives requises auprès des autorités compétentes en Éthiopie.

La signature s'est tenue au siège de TotalEnergies à Paris, en présence de représentants de haut niveau d'OLA Energy et de TotalEnergies. OLA Energy Group était représenté par M. Abozid Swalem – Executive Chairman d'OLA Energy Group, accompagné de Dr. Khalifa Rajab Abdulsadek – Ministre libyen du Pétrole, M. Mohamed Hamuda – Chargé d'Affaires à l'Ambassade de Libye à Paris, M. Dario Najm – Directeur Juridique du Groupe, et M. Maurizio Libutti – Corporate Strategy Officer.

Ce que OLA Energy acquiert

La transaction porte sur l'ensemble des activités aval de TotalEnergies Marketing Ethiopia — un réseau de plus de 120 stations-service implantées stratégiquement dans les grandes villes, dont Addis-Abéba, Dire Dawa et Mek'ele, au service de clients retail, B2B, aviation et lubrifiants. Le réseau comprend 10 actifs de stockage, une infrastructure logistique de niveau mondial et des solutions de paiement digital déjà opérationnelles.

Au-delà du carburant, le réseau acquis exploite des services non-pétroliers incluant des boutiques de proximité, des stations de lavage auto, des baies lubrifiants, ainsi que la fourniture de carburant aviation à l'aéroport international de Bole à Addis-Abéba.

OLA Energy est déjà présent en Éthiopie et, à travers cette acquisition, vise à étendre son réseau existant, renforcer sa couverture opérationnelle et accroître sa capacité à servir les consommateurs, les entreprises et les communautés dans l'un des marchés les plus dynamiques du continent.

Importance stratégique

L'Éthiopie est l'une des économies africaines à la croissance la plus rapide, avec une population de plus de 120 millions d'habitants et une demande énergétique en forte progression. Le marché du carburant y demeure sous-pénétré, avec une consommation par habitant de seulement 0,4 baril par an — ce qui représente une opportunité de croissance à long terme considérable pour OLA Energy.

Pour OLA Energy, cet accord confirme la confiance à long terme du Groupe dans les secteurs africains de l'énergie, de la mobilité et des services. Il s'inscrit également dans sa stratégie visant à se développer sur les marchés à fort potentiel, à renforcer son empreinte africaine et à investir dans des réseaux qui soutiennent le commerce, la mobilité et l'activité économique locale dans 17 pays africains.

Déclaration du Executive Chairman

« Cet accord reflète notre confiance dans l'Éthiopie et dans le potentiel de croissance continu des marchés de l'énergie en Afrique. Il s'inscrit pleinement dans l'ambition d'OLA Energy d'étendre sa présence, de renforcer son réseau et de rester au plus près des clients et des communautés que nous servons à travers le continent. »

— Abozid Swalem, Executive Chairman, OLA Energy Group

Engagement en faveur de la continuité

OLA Energy Group confirme que la continuité, la sécurité et le respect de l'expertise locale seront au cœur de la transition. Les collaborateurs de TotalEnergies Marketing Ethiopia demeurent une priorité essentielle, et le Groupe entend œuvrer à une transition fluide préservant la stabilité opérationnelle, les standards de qualité de service et la continuité des activités, sous réserve de la finalisation de la transaction. Jusqu'à la clôture, les activités concernées continueront d'être opérées conformément aux lois, réglementations et obligations contractuelles applicables. La finalisation de l'acquisition interviendra après satisfaction des conditions suspensives applicables, incluant les approbations des autorités compétentes en Éthiopie.

À propos d'OLA Energy Group

OLA Energy Group est l'une des principales sociétés énergétiques africaines, présente dans plus de 17 pays africains. Le Groupe gère un vaste réseau de stations-service et propose une gamme complète de solutions énergétiques couvrant les carburants, les lubrifiants, l'aviation, le marine, le wholesale et les services industriels, ainsi que des offres de mobilité et de services. À travers son engagement en faveur de l'excellence opérationnelle, de la sécurité et de la qualité de service, OLA Energy contribue chaque jour à la mobilité et au développement des marchés africains.

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