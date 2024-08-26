OMODA C5 من أومودا وجايكو تحصل على تصنيف ASEAN NCAP "الخمس نجوم" تماشياً مع الجهود المبذولة لتحقيق سلامة السائقين في الإمارات العربية المتحدة

• تواصل أومودا وجايكو في إرساء معايير السلامة المتميزة للسائقين من خلال اختبارات المنتجات الصارمة وشهادات التصنيف العالمية

• تجسد سيارة OMODA C5، التي أثبتت مدى موثوقيتها في الظروف القاسية، التزام العلامة التجارية بدعم الجهود المبذولة للحد من حوادث الطرق والمركبات

• أومودا وجايكو تتطلع إلى إطلاق المزيد من ابتكاراتها في سوق الإمارات العربية المتحدة في وقتٍ لاحق من هذا العام من خلال تقديم OMODA C5 وJAECOO J7، ثم OMODA E5

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 26 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- تواصل أومودا وجايكو، العلامة التجارية الرائدة للسيارات والمُكرّسة للابتكار من أجل مستقبلِ التنقل، في رفع مستوى إجراءات سلامة السائقين، بما يتماشى مع الجهود المبذولة لتعزيز الوعي بالسلامة على الطرق. فبعد حصولها على تصنيف الأمان المرموق من فئة "الخمس نجوم" من E-NCAP و A-NCAP ، التي تُعتبر من أبرز شهادات التصنيف الخاصة بالسلامة والأمان للسيارات الجديدة، والأكثر موثوقية وصرامة حول العالم، حصدت سيارة OMODA C5 على تصنيف جديد من فئة "الخمس نجوم" من ASEAN NCAP، ما يعكس مستويات السلامة الاستثنائية التي توفرها هذه السيارة المتميزة.

OMODA C5 OMODA C5 - 5 Stars OMODA C5 Build

وتستعد العلامة التجارية أومودا وجايكو لإطلاق هذه السيارة الجديدة OMODA C5 في الإمارات العربية المتحدة بحلول نهاية هذا العام، في خطوةٍ من شأنها أن تساهم في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في السوق، إلى جانب مجموعة من الطرز التي تم الإعلان عنها مؤخرًا. وستعزز شهادات التصنيف المتعددة الخاصة بالسلامة والأمان، التي نجحت العلامة التجارية في الحصول عليها، دور أومودا وجايكو الداعم لمبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى الحد من حوادث الطرق والمركبات.

وخضعت سيارة OMODA C5لعدة اختبارات في مجال الأمان والسلامة للحصول على هذه الشهادة، حيث حققت درجة إجمالية بلغت 88.64 نقطة، مع تصنيفات "مثالية" في 11 من أصل 18 اختباراً، بما في ذلك اختبارات فئات حماية الركاب الراشدين (AOP)، وحماية الركاب الأطفال (COP)، ومساعدة السلامة (SA). ونجحت سيارة OMODA C5، مع حصولها على تصنيف ASEAN NCAP، في إرساء معايير قوية وصارمة لجميع الطرز في فئتها، محققةً أعلى الدرجات بشكلٍ عام.

يؤكد هذا الإنجاز على التزام أومودا وجايكو الثابت بتحويل سياراتها لتصبح شريك موثوق في كل تجربة قيادة، مع التركيز على سلامة السائقين، التي تأتي على رأس أولويات العلامة التجارية. إذ يتمحور تركيز أومودا وجايكو على الموثوقية والابتكار، حيث تحرص على ضمان الجودة العالية في عمليات البحث والتطوير، والتي تشمل المواد وهيكل السيارة والتركيبة والشكل وغيرها من المزايا، والتي تم تطويرها جميعاً بما يتماشى مع معايير السلامة العالمية ذات "الخمس نجوم"، التي تعطي الأولوية لسلامة المستخدم في جميع أنحاء العالم.

وفي معرض تعليقه على هذا التصنيف الجديد، قال الرئيسُ التنفيذي لشركة السيارات العالمية أومودا وجايكو شون شوو: "يعكسُ هذا التصنيف الهندسة الدقيقة وتقنيات السلامة المتقدمة المدمجة في OMODA C5، ما يضعُ معياراً جديداً لمستويات الحماية في فئتها. تُشكل السلامةُ على الطرق في دولة الإمارات العربية المتحدة أولوية أساسية خاصة خلال ساعات الذروة، وتماشياً مع ذلك ستساهم OMODA C5 في إرساء معايير جديدة لسلامة السائق".

وأضاف، "نلتزمُ في أومودا وجايكو بالإسهام في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان طرق أكثر أماناً، انطلاقاً من فلسفة العلامة التجارية المتمثلة في السلامة والابتكار والجودة العالية، والسعي لتلبية الاحتياجات الفريدة لنمط حياة العملاء العصريين والمغامرين في الإمارات العربية المتحدة ".

OMODA C5: ميزات سلامة صارمة وتصميم مبتكر

شملت الاختبارات التي خضعت لها سيارة OMODA C5، للحصول على تصنيف ASEAN NCAP، قدرات حماية الركاب الراشدين المتقدمة (AOP) ومساعدة السلامة (SA). ونجحت هذه السيارة، التي تتميز بهيكل مصنوع من الفولاذ عالي القوة بنسبة 78%، مع قوة ضغط تبلغ 1500 ميجا باسكال، في إثبات فعاليتها في الحفاظ على الاستقرار والثبات والسلامة العامة للمقصورة، وذلك من خلال اختبارات الاصطدام للعديد من الأوضاع و القوى . ومن خلال منظومة تكنولوجية شاملة مكونة من 16 ميزة أمان ذكية، ستوفر سيارة OMODA C5 قيادة آمنة وسهلة على طرق دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحصلت سيارة OMODA C5 رسميًا على تصنيف "الخمس نجوم" من ASEAN NCAP خلال مؤتمر صحفي عقد في كوالالمبور، حيث قدم ممثلو شركة MIROS شهادة التصنيف إلى شركة أومودا وجايكو.

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عن أومودا وجايكو

تعتمد أومودا وجايكو، العلامة التجارية الرائدة للسيارات والمُكرّسة للابتكار من أجل مستقبلِ التنقل حول العالم، فلسفة خاصة تهدف من خلالها إلى توفير "منتجات جديدة وتكنولوجيا جديدة وأنظمة بيئية جديدة" في منطقة الشرق الأوسط، وتحتضن علامتين تجاريتين فرعيتين متميزتين، تتفرد كل واحدة بمزايا خاصة. وستساهم مركباتها الرائدة في إثراء تجارب القيادة حيث تتميز بجماليات التصميم ذات المستوى العالمي ومعايير الأداء الرائعة مع التركيز على تحقيق الاستدامة البيئية.

تتميز مركبات أومودا وجايكو، بتصميماتها الأنيقة وتمزج بسلاسة بين الراحة والمعايير الرياضية وخيارات الترفيه التي لا مثيل لها، بهدف الإرتقاء بمستويات القيادة في كل رحلة وتحقيق قيمة استثنائية على الطرقات، وتوفير احتياجات العملاء وتلبية رغباتهم المتغيرة باستمرار.

تضم محفظة أومودا وجايكو، مجموعة من الابتكارات تشمل السيارات الهجينة التي تعمل بالطاقة المتجددة وسيارات كهربائية بالكامل، والتي تعكس التزامها بالاستدامة البيئية. ونجحت العلامة التجارية في حجز مكانة رائدة في قطاع صناعة السيارات، بعد أن كشفت النقاب لأول مرة عن نموذجين رائدين OMODA C5 وJAECOO 7، اللذين استقطبا اهتماماً عالمياً واسع النطاق. بعد هذا النجاح قامت أومودا وجايكو بإطلاق سيارة OMODA E5 الكهربائية النقية، وسيارتي الدفع الرباعي الهجينة ذات الطاقة المتجددة JAECOO J7 PHEV وJ8 PHEV في مؤتمرها البيئي الذي عقد في مقرِها الرئيسي في ووهو بالصين، في خطوةٍ بارزة، جددت من خلالها التأكيد على التزامها الراسخ في تحقيق مستويات الراحة الفائقة والأسلوب الرياضي والتشطيبات المتميزة.

توفر مركبات أومودا وجايكو، المدعومة باختبارات دقيقة ومعتمدة من قبل سائقي السيارات، مستويات أداء رائعة وأعلى معايير الجودة. ومن خلال التركيز على كفاءة استهلاك الوقود وإطالة عمر البطارية للسيارات الكهربائية، تساهم العلامة التجارية في خفض مستويات الكربون.

أطلقت العلامة التجارية، مفهوم عالم O-Universe، الذي تتطلع من خلاله إلى تحقيق التحول الإيجابي في تجربة القيادة، إلى جانب التزامها بأنظمة السلامة الذكية، لتحقيق سلامة المستخدمين التي تأتي على رأس أولوياتها مع التركيز على أساليب العيش الذكي وأنماط الحياة المستقبلية. وتعمل أومودا وجايكو، على إعادة تحديد معايير وطرق التنقل، وتشكيل وصياغة المستقبل، الذي يجمع بين الابتكار والأداء والاستدامة لخلق تجارب قيادة لا تُنسى.

انطلقت أومودا وجايكو في الأسواق العالمية كعلامة تجارية تابعة لمجموعة شيري، خامس أكبر مجموعة مصنعة للسيارات في الصين و أكبر مستورد صيني للسيارات في العالم منذ عام 2003، ليمتد إرثها على مدار 27 عامًا إلى دول العالم.

عن أومودا

تجسد أومودا كل ما هو عصري، وبصفتها مجموعة ناشئة ومستقبلية، ينصب تركيزها على فئة سيارات الدفع الرباعي (SUV) ، التي تعكس تطلعات نمط الحياة لجيل الشباب العصري، وتعمل على رفع مستويات الشغف والاهتمام بعالم السيارات بين المستخدمين في الشرق الأوسط من خلال تصاميم راقية ومتطورة والأداء السلس والالتزام بـتحقيق التقدم المستدام.

وانطلاقاً من فلسفتها "فن الحركة"، تُجسد ابتكارات أومودا، عامل تميّز وفخر لكل مالك، بجمالياتها الأنيقة والراحة المتميزة عبر كافة والتقنيات الذكية التي تجعل كل رحلة، مغامرة لا تنسى بحدِ ذاتها.

توفر مجموعة مركبات أومودا، للسائقين تجارب غامرة على مستوى الأداء وسهولة الاستخدام، وتساهم في تعزيز الطمأنينة عبر أعلى معايير السلامة المتطورة، بدءًا من طراز C5 الذكي وصولاً إلى طراز E5 الكهربائي بالكامل. تساهم هذه الطرازات، في تحقيق قدرات استثنائية من خلال الميزات التكنولوجية المتقدمة، ما يجعلها مثالية للتجول في المدينة أو المغامرات غير المتوقعة.

وتتطلع أومودا، إلى توفير التنقل الذكي والآمن والملائم للبيئة، من خلال مفهوم عالم O-Universe الذي تعتمده، وتتيح الفرصة أمام المستخدمين للاحتفاء بالحياة وتحقيق الاستفادة القصوى من كل لحظة.

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