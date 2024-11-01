One Road، أغنية جديدة من فرقة BRI

نانتشانغ، الصين، 1 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- تقرير من مركز JXICC (مركز جيانغشي الدولي للاتصالات):

"أنا من أفريقيا، وأنت من آسيا، وهو من أوروبا، وهي من أمريكا، ومبادرة الحزام والطريق تجمعنا معًا..." هذه الكلمات مقتبسة من أغنية شعبية كتبها أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب الدوليين في جامعة نانتشانغ هانغ كونغ، والتي تحمل اسم One Road. هذه الأغنية اللحنية المفعمة بالحيوية، التي تجمع كلماتها بين اللغة الإنجليزية والصينية والعربية على حد سواء، هي أيضًا إحدى الأغاني الناجحة لمشروع جامعي بعنوان "غناء الصين للعالم".

One Road, a new song by the BRI Band

تأسست فرقة Belt N 'Road لأول مرة في عام 2013 من قبل أعضائها الأصليين، وهم Naim من بنغلاديش وSingh من الهند وS'thabiso Mateke من زامبيا. وفي عام 2015، انضم إلى الفرقة Daniel، المغني وعازف البيانو الكهربائي من تنزانيا، وNiyasha، قارعة الطبول من زيمبابوي، وAbel، عازف الباس من زامبيا. يساعد أعضاء الفرقة من جنسيات مختلفة ويتعلمون من بعضهم البعض بروح تفيض بالانفتاح والشمولية والتقدم المتبادل، ومن هنا كان مصدر إلهام اسم الفرقة - "Belt N' Road". تؤدي الفرقة عروضًا في أماكن مختلفة، وتغني عن الحياة الجيدة وهذه الأرض الرائعة، وتنقل صورة "الصين الجميلة" إلى العالم من خلال أغانيها.

"يروي الفيديو الموسيقي قصة فرقة Belt N 'Road، التي شكلها العديد من طلابنا الدوليين، وهم يغنون عما رؤوه في الصين، ويتمنون الأفضل لمستقبلها المشرق، ويعبّرون عن دهشتهم من نهضتها السريعة في العقد الماضي"، قال Liu Zhiping، عضو اللجنة الدائمة للجنة الحزبية للجامعة ورئيس إدارة الاتصالات، لـ JXICC (مركز جيانغشي الدولي للاتصالات).

أغنية "One Road" الجديدة بنكهة عربية، هل أعجبتك؟ تجمع مبادرة الحزام والطريق طلابًا دوليين من أفريقيا وآسيا وأوروبا معًا. يغني الطلاب قصصهم وحبهم في الأغنية بنكهة عربية، دعونا نستمتع بها الآن:

https://www.youtube.com/watch?v=s6EwuFu1B2I

الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2539208/1.mp4