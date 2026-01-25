نانتشانغ، الصين، 25 يناير 2026 /PRNewswire/ -- تقرير من مركز جيانغشي الدولي للاتصالات (JXICC): في 21 يناير، تم إطلاق تحالف جيانغشي الصيني-الأفريقي لريادة الأعمال الشبابية رسميًا في مقر صحيفة «Jiangxi Daily» . وقد استضافت الصحيفة هذا الحدث، بينما تولى مركز جيانغشي الدولي للاتصالات تنظيمه.

Jiangxi China-Africa Youth Entrepreneurship Alliance Launches Speed Speed Call for proposals: China-Africa Gen-Z Youth Entrepreneurship Program

وصرح تشانغ فنغ، رئيس صحيفة « Jiangxi Daily» ، بأن تأسيس التحالف يكتسب أهمية كبيرة في تنفيذ توافق الآراء الصادر عن منتدى التعاون الصيني-الأفريقي، والاستجابة لعام 2026 للتبادلات الشعبية بين الصين وأفريقيا، وتعزيز الاقتصاد المنفتح في جيانغشي، باعتبارها مقاطعة داخلية. وأضاف أن الصحيفة ستقدم دعمها الكامل لتطوير التحالف وستعمل كشاهد ومحرّك للتعاون الصيني-الأفريقي.

وقد تبادل ممثلون عن المنظمات الداعمة، بما في ذلك إدارة التعليم بمقاطعة جيانغشي، ومكتب الشؤون الخارجية التابع للحكومة الشعبية لمقاطعة جيانغشي، وفرع بنك الصين في مقاطعة جيانغشي، وشركة China Jiangxi International Economic and Technical Cooperation Co., Ltd.، رؤىً قيّمة من مجالات اختصاصهم. وأعربوا عن دعمهم لتطوير التحالف، وأوضحوا كيف يمكن للمبادرات في مجالات التعليم، وخدمات الشؤون الخارجية، والدعم المالي، ومشاركة قطاع الأعمال أن تساعد في تعزيز رسالته.

جمع الحفل ما يقرب من 100 مشارك، من بينهم ممثلون عن مؤسسات مقرّها جيانغشي وتنشط في التعاون مع أفريقيا، وجامعات محلية، ومندوبون شباب من الصين والدول الأفريقية. كما أطلق التحالف دعوة لتقديم المقترحات لبرنامج ريادة الأعمال الشبابية للجيل زد بين الصين وأفريقيا. باب المشاركة مفتوح أمام طلاب الجامعات الحاليين على مستوى العالم، والمتقدمين من الجيل زد الذين يحملون الجنسية الصينية أو جنسية إحدى الدول الأفريقية. ويُشجَّع تشكيل فرق عابرة للحدود ومتعددة التخصصات، مكوَّنة من 3 إلى 5 أعضاء. الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 31 مارس 2026، بتوقيت بكين.

سيتم الإعلان عن الفائزين في العرض الترويجي النهائي (الـرود شو) وحفل توزيع الجوائز في يوليو 2026. وتشمل الجوائز جائزة ذهبية واحدة (20,000 رنمينبي)، وجائزتين فضيتين (10,000 رنمينبي لكل منهما)، وثلاث جوائز برونزية (5,000 رنمينبي لكل منها)، وعشر جوائز للمشاريع المتميزة. وسيحصل جميع الفائزين بالجوائز على شهادات. كما سيتم تكريم المنظمات والموجهين المتميزين.

يجب أن تركز المقترحات على «التعاون الصيني-الأفريقي» و«ابتكار الجيل زد»، ويُشجَّع تطويرها حول المجالات التالية: التمكين الرقمي، والاقتصاد الأخضر، والإبداع الثقافي، والتعليم المهني، والتكنولوجيا الزراعية، والرعاية الصحية، والاقتصاد الرياضي. يمكن للمتقدمين تنزيل نماذج الطلب من الموقع الرسمي (www.meetjiangxi.net) وإرسال نسخة ممسوحة ضوئيًا من استمارة التسجيل الموقَّعة والمختومة أصولًا، مرفقةً بمقترحات المشاريع، إلى البريد الإلكتروني [email protected] قبل الموعد النهائي.

فيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2868025/Jiangxi_China_Africa_Youth_Entrepreneurship_Alliance_Launches.mp4

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2868026/Call_for_proposals_China_Africa_Gen_Z_Youth_Entrepreneurship_Program.jpg