Oukitel أطلقت Oukitel WP26، الهاتف الذكي المتين للغاية مع الضوء الأكثر سطوعًا للتخييم 1200 لومن لعشاق الهواء الطلق

شنتشن، الصين، 20 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- Oukitel، إحدى الشركات المصنعة الرائدة في صناعة الهواتف الذكية القوية، قد أطلقت أحدث طراز Oukitel WP26.

مع إضاءة التخييم الأكثر سطوعًا في العالم والتي تبلغ 1200 لومن جنبًا إلى جنب مع الميزات اللائقة الأخرى مثل بطارية ضخمة بسعة 10000 مللي أمبير في الساعة، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجا بايت، وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت، ونظام كاميرا متطور عالي الدقة، يعد Oukitel WP26 رفيقًا موثوقًا لهواة الهواء الطلق في الليل. هذا النموذج معروض للبيع في متجر Oukitel الرسمي بخصم 20% حتى 26 يوليو. يمكن للمتابعين أيضًا التسوق وإيجاده على Amazon.

ضوء التخييم في Oukitel WP26 يزيل تمامًا ضرورة إحضار فانوس التخييم إلى موقع المخيم. عادةً ما يكون فانوس التخييم حوالي 300 لومن. مع أقوى مصباح تخييم في العالم، يمكن لضوء WP26 للتخييم الذي يبلغ 1200 لومن أن يضيء السماء عندما يخيم المخيمون مع أصدقائهم وعائلاتهم، مما قد يوفر أيضًا إضاءة محيطة للمستخدمين في بعض المواقف مثل إصلاح السيارات وعمليات التعدين وغيرها. الأنشطة في الهواء الطلق. يمكن للمستخدمين التبديل بسهولة إلى خمسة أوضاع إضاءة مختلفة: الاستغاثة والسطوع الكامل و 1/2 سطوع و 1/4 سطوع والضوء المتفجر بناءً على احتياجاتهم.

وفقًا لـ OUKITEL، يتكون WP26 من مواد معدنية وبلاستيكية، والتي تجسد جمالية أنيقة وعصرية. إلى جانب ذلك، يمثل التصميم الصناعي القوي إحساسًا بالتنوع والمتانة والسحر الصناعي.

كنموذج جديد لسلسلة WP، يأتي Oukitel WP26 ببطارية ضخمة تبلغ 10000 مللي أمبير في الساعة، والتي يمكن أن تدوم حتى 1250 ساعة في وضع الاستعداد و 10 ساعات من وضع التخييم.

حاصل على شهادة IP68 و IP69K و MIL-STD-810H، تم تصميم WP26 لتحمل الظروف القاسية. بفضل شاشة 6.58 بوصة FHD+ بدقة 1080×2408 بكسل، يوفر WP26 للمستخدمين تجربة بصرية ممتازة.

يتضمن WP26 أيضًا ميزات رائعة أخرى مثل نظام الكاميرا الثلاثية المتقدم بدقة 48 ميجابكسل، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة ROM 256 جيجابايت، و NFC، و Bluetooth 5.0، و إلغاء القفل ببصمة الصابع، ونظام Android 13.

OUKITEL هي علامة تجارية للشركات ذات التقنية العالية "Shenzhen Yunji New Energy Technology Co., LTD." مقرها فى شنتشن، الصين. تجمع هذه الشركة بين البحث والتطوير والتصميم والإنتاج والمبيعات وخدمة ما بعد البيع. من خلال شبكة شركاء تضم أكثر من 130 تاجرًا في 60 دولة، يتم توزيع منتجات OUKITEL في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

