SHENZHEN, China, 19 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Okitel, um dos principais fabricantes do setor de smartphones robustos, lançou o mais recente modelo Oukitel WP26.

Com a luz de acampamento mais brilhante do mundo, de 1.200 lúmens, juntamente com outros recursos apropriados, como uma enorme bateria de 10000 mAh, 16 GB de armazenamento RAM e 256 GB de armazenamento ROM e um sistema avançado de câmera HD, o Oukitel WP26 é um companheiro confiável para entusiastas de atividades ao ar livre à noite. Este modelo está à venda na loja oficial da Oukitel com um desconto de 20% até 26 de julho. Os seguidores também podem comprá-lo na Amazon.

A luz de acampamento do Oukitel WP26 elimina completamente a necessidade de levar uma lanterna para o local. Normalmente, uma lanterna de acampamento tem cerca de 300 lúmens. Com a lanterna mais potente do mundo, a luz de acampamento de 1200 lúmens do WP26 pode iluminar o céu quando os campistas estiverem acampando com seus amigos e familiares, e, além disso, também pode oferecer iluminação ambiente para usuários em algumas situações, como reparos automotivos, operações de mineração e outras atividades ao ar livre. Os usuários podem facilmente mudar para cinco modos de luz diferentes: SOS, Full Bright, 1/2 Bright, 1/4 Bright e Explosion Flash, de acordo com as suas necessidades.

De acordo com a OUKITEL, o WP26 é feito em materiais de metal e plástico, que incorporam uma estética elegante e moderna. Além disso, o design industrial e robusto representa uma sensação de versatilidade, durabilidade e charme industrial.

Como um novo modelo da série WP, o Oukitel WP26 vem com uma enorme bateria de 10000 mAh, que pode durar até 1250 horas no modo de espera e 10 horas no modo de acampamento.

Certificado pelos padrões IP68 e IP69K e MIL-STD-810H, o WP26 foi projetado para suportar condições adversas. Apresentando uma tela FHD+ de 6,58" com resolução de 1080 por 2408 pixels, o WP26 oferece aos usuários uma excelente experiência visual.

O WP26 também inclui outros ótimos recursos, como um sistema avançado de câmera tripla de 48 MP, até 16 GB de armazenamento RAM e 256 GB de ROM, NFC, Bluetooth 5.0, desbloqueio por impressão digital e sistema Android 13.

Sobre a OUKITEL

A OUKITEL é uma marca corporativa de alta tecnologia da "Shenzhen Yunji New Energy Technology Co., LTD." com sede em Shenzhen, na China. Esta empresa integra pesquisa e desenvolvimento, projeto, produção, vendas e serviço pós-venda. Com uma rede parceira de mais de 130 revendedores em 60 países, os produtos OUKITEL são distribuídos em toda a Europa, Ásia, América do Norte e do Sul.

FONTE Oukitel

