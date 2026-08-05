PCG Global تغلق جولة تمويل ما قبل السلسلة A لدفع جهود انتقال الطاقة وإزالة الكربون في الشرق الأوسط

قوانغتشو، الصين، وسنغافورة, 5 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت PCG Global، وهي منصة للطاقة النظيفة تركز على البنية التحتية للطاقة المتجددة، إغلاق جولة تمويل ما قبل السلسلة A بقيادة GenZero، وهي منصة مملوكة بالكامل لشركة تيماسيك تركز على تسريع إزالة الكربون على مستوى العالم.

أسس الشركة في سنغافورة الفريق الذي يقف وراء PCG Power، أحد أبرز مشغّلي الطاقة الموزعة في الصين، وتتجاوز القدرة الإجمالية لأصوله قيد التشغيل 2 غيغاواط. تستند PCG Global إلى هذا السجل الحافل لتعميم نموذج يغطي الدورة الكاملة في الأسواق الدولية، ويشمل التطوير والإنشاء والتشغيل وتوريق الأصول وإعادة الاستثمار. تضم محفظتها حالياً مشاريع بقدرة إجمالية تقارب 1.8 غيغاواط في مراحل تطوير مختلفة، تشمل الطاقة الشمسية الموزعة ومحطات طاقة على نطاق المرافق وتخزين الطاقة خلف العداد والإدارة الذكية للطاقة. كما تقدم حلولاً تغطي دورة حياة المشروع بالكامل، بدءاً من التمويل والتطوير وصولاً إلى التشغيل وإدارة الكربون.

ستُخصّص حصيلة أول عملية لجمع رأس مال من مستثمرين خارجيين تجريها PCG Global لتسريع استحداث فرص المشاريع وتنفيذها في جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط، حيث يؤدي كل من التزامات تحقيق صافي الانبعاثات الصفري وارتفاع الطلب على الكهرباء إلى نمو سريع لمصادر الطاقة المتجددة. لدى الشركة بالفعل أول مشروع قيد التشغيل في إندونيسيا، كما تعمل على تطوير فرص في المنطقة لإقامة مشاريع على نطاق المرافق.

قال Li Wenxuan، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في PCG Power: «تعكس هذه الجولة ثقة المؤسسات الاستثمارية في قدرتنا على توظيف قدراتنا المثبتة في مجال الطاقة الموزعة لتحقيق نتائج عالية الجودة خارج الصين. نتطلع إلى إحداث أثر مستدام في أسواقنا المستهدفة».

قالت Kimberly Tan، رئيسة الاستثمارات في GenZero: «أظهر فريق PCG قدرات قوية في إدارة رأس المال وتطوير المشاريع والتنفيذ التشغيلي. نعتقد أن الفريق لديه مقومات قوية تؤهله للتوسع عالمياً، ولا سيما في المناطق التي تشهد طلباً كبيراً على بنية تحتية نظيفة للطاقة وقادرة على الصمود».

تتخذ PCG Global من سنغافورة مقراً لها، وتعمل وفق حوكمة مستقلة، ولديها عشرات المتخصصين وفرق تطوير موزعة على أسواقها المستهدفة.

نبذة عن PCG Global

PCG Global منصة للطاقة النظيفة مقرها سنغافورة، تركز على الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة وتطويرها وتشغيلها في الأسواق الدولية. تقدم الشركة حلولاً متكاملة للطاقة تشمل توليد الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والإدارة الذكية للطاقة، وتتبع نهجاً يغطي دورة حياة المشروع بالكامل، من تمويل المشاريع إلى إدارة أصول الكربون.

نبذة عن GenZero

GenZero هي شركة تعمل كمنصة استثمارية تركز على تسريع إزالة الكربون على مستوى العالم. أسستها تيماسيك، وتسعى إلى تحقيق أثر مناخي إيجابي إلى جانب عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في حلول قابلة للتوسع.

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