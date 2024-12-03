Pegatron تتعاون مع Zettabyte لإحداث ثورة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

تايبيه، 3 دجنبر/كانون الأول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم Zettabyte، الشركة الرائدة عالميا في مجال تصنيع وإنشاء برمجيات مراكز البيانات القائمة على الذكاء الاصطناعي، عن شراكة استراتيجية مهمة مع شركة Pegatron Corporation (المشار إليها في ما يلي بِـ (« Pegatron » ، وهي شركة عالمية رائدة في مجال توفير خدمات الإلكترونيات والتصنيع (EMS+). تؤكد هذه الشراكة على التزام Pegatron وZettabyte بتطوير التقنيات المتطورة وتوسيع نطاق عمل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

يقع في صميم ابتكارات Zettabyte حل Zware، وهو حل برمجي رائد لإدارة مراكز البيانات بالذكاء الاصطناعي يقلل بشكل كبير من استهلاك الكهرباء مع زيادة إنتاج حوسبة الذكاء الاصطناعي. من خلال تحسين كفاءة وحدة معالجة الرسومات ((GPU، يوفر Zware أداءً واستدامة لا مثيل لهما، مما يمكّن الشركات من تحقيق المزيد من الإنجازات بطاقة أقل.

قال كينيث تاي، رئيس مجلس إدارة شركة Zettabyte:"تُعد هذه الشراكة مع Pegatron علامة فارقة في مهمتنا لإعادة تعريف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي". "بفضل دعم شركة Pegatron، نحن مستعدون لتوسيع نطاق حلولنا بشكل أسرع وتلبية الطلب المتزايد على حوسبة الذكاء الاصطناعي عالية الأداء والموفرة للطاقة".

قال جيمس شو، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في شركة Pegatron: "يتماشى العمل مع Zettabyte مع استراتيجيتنا الأوسع نطاقاً لدفع عجلة الابتكار في منظومات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. وتعكس شراكتنا مع Zettabyte رؤيتنا المشتركة لبناء حلول ذكاء اصطناعي مستدامة وقابلة للتطوير". "يسعدنا أن إمكانات Zware تسعى إلى تقليل استهلاك الكهرباء بشكل كبير مع تعزيز إنتاج حوسبة الذكاء الاصطناعي. نحن نعتقد أن Zware ستعزز بشكل كبير عروض خوادم الذكاء الاصطناعي الجديدة في السوق."

تسلط هذه الشراكة الضوء على ريادة Zettabyte في مجال مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وقدرتها على تقديم تقنيات تحويلية للمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن Zettabyte

ZETTABYTE هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال نشر برامج وأجهزة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم حلولاً متطورة تعمل على تحسين كفاءة وحدة معالجة الرسومات وإحداث ثورة في أداء تطبيقات الذكاء الاصطناعي. يضع برنامجها الرئيسي، Zware، معياراً جديداً لحوسبة الذكاء الاصطناعي المستدامة والفعالة.

نبذة عن Pegatron

تأسست PEGATRON Corporation (المشار إليها بِـ "PEGATRON") في 1 يناير/كانون الثاني 2008. تلتزم Pegatron، بفضل خبرتها الوفيرة في تطوير المنتجات والتصنيع المتكامل رأسيًا، بتزويد العملاء بتصميم مبتكر وإنتاج منهجي وخدمة تصنيع لتلبية جميع احتياجات عملائنا بشكل شامل وفعال. بالاعتماد على الخبرة المتراكمة في تصميم الخوادم وتصنيعها، تركز Pegatron الآن على تطوير مجموعة متنوعة من أحدث الخوادم التي تلبي متطلبات مراكز بيانات مزودي الخدمات السحابية الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى مراكز البيانات على مستوى المؤسسات.

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