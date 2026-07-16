Pepperstone تعزز حضورها القيادي في الشرق الأوسط بتعيين اثنين من كبار التنفيذيين الاستراتيجيين

DUBAI, UAE, July 16, 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Pepperstone, إحدى شركات الوساطة الرائدة في تداول العملات الأجنبية (الفوركس) وعقود الفروقات (CFDs)، اليوم عن تعزيز فريقها القيادي في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بتعيين محمد المدهون رئيسًا لمنطقة الشرق الأوسط وأسامة حمدان رئيسًا للمبيعات. ويؤكد هذا التوسع الأخير في الفريق القيادي التزام شركة الوساطة برؤيتها طويلة الأجل الرامية إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من أسرع شركات الخدمات المالية نموًا في العالم.

Pepperstone mohammed almadhoun Pepperstone Osama hamdan

ويشكل هذان التعيينان خطوة جديدة ضمن استراتيجية Pepperstone للنمو الإقليمي، بعد نجاح الشركة في توسيع حضورها في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال حصولها على ترخيص من الفئة 5 في هيئة السوق المالية (CMA) وافتتاح مكتبها في دبي. كما تعكس هذه التعيينات مواصلة Pepperstone الاستثمار في الكفاءات القيادية المحلية، بالتزامن مع توسيع حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، مع الاستمرار في تقديم تجربة تداول استثنائية لعملائها.

سيتولى محمد المدهون، بصفته رئيسًا لمنطقة الشرق الأوسط، الإشراف على العمليات الإقليمية للشركة واستراتيجية نموها، ودعم خطط التوسع في الأسواق، مع ضمان مواصلة Pepperstone تقديم خدمات وحلول مبتكرة رائدة في السوق على مستوى المنطقة. ينضم محمد إلى Pepperstone قادمًا من Equiti Group، حيث شغّل منصب مدير المبيعات. وقبل انضمامه إلى Equiti، أمضى ثمانية أعوام في شركة ADSS، حيث شغّل عددًا من المناصب القيادية في مجالي الأعمال والشراكات، مكتسبًا خبرة واسعة في تطوير الأعمال الإقليمية وبناء الشراكات الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبصفته رئيسًا للمبيعات، سيتولى أسامة حمدان قيادة استراتيجية المبيعات الإقليمية لدى Pepperstone، مع التركيز على تطوير الأعمال، واستقطاب العملاء، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية. ينضم أسامة إلى Pepperstone قادمًا من شركة XTB، حيث شغّل مؤخرًا منصب مدير تطوير الأعمال. كما سبق له أن تولى مناصب تجارية قيادية في كلٍ من Axi وADSS، ويتمتع بخبرة واسعة في قيادة فرق المبيعات، واستقطاب العملاء، وتطوير الأعمال في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وقال Marc Boever، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) في Pepperstone:

"لا تزال منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر المناطق حيويةً وأهميةً من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لشركة Pepperstone. ومع استمرار تنامي الطلب على حلول التداول المتطورة، يُعد الاستثمار في كفاءات قيادية محلية متميزة عنصرًا أساسيًا لدعم مسيرة نموّنا. ويتمتع كلٌ من أسامة ومحمد بمزيج استثنائي من الخبرة العميقة في القطاع، والكفاءة التجارية، والإلمام الواسع بأسواق المنطقة، وهو ما سيسهم في توطيد علاقاتنا مع العملاء، وتسريع وتيرة النمو، وتعزيز مكانتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). ونحن سعداء بانضمامهما إلى فريق Pepperstone".

وأضاف محمد المدهون، رئيس منطقة الشرق الأوسط في Pepperstone:

"تواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) توفير فرص واعدة للنمو، في ظل تزايد الإقبال على التداول وازدياد تطور الأسواق المالية في المنطقة. ويسعدني الانضمام إلى Pepperstone في هذه المرحلة المهمة من مسيرتها الإقليمية، وأتطلع إلى تعزيز حضورنا المحلي وتقديم قيمة أكبر للمتداولين في مختلف أنحاء المنطقة".

وقال أسامة حمدان، رئيس المبيعات في Pepperstone:

"نجحت Pepperstone في ترسيخ سمعة عالمية متميزة بفضل تركيزها على المتداولين من خلال تقديم تقنيات مبتكرة، وظروف تداول تنافسية، وخدمة عملاء استثنائية. ويسعدني العمل عن قرب مع عملائنا وشركائنا بينما نواصل توسيع حضورنا في مختلف أنحاء الشرق الأوسط".

تؤكد هذه التعيينات التزام Pepperstone طويل الأمد تجاه منطقة الشرق الأوسط. ومن خلال الجمع بين التكنولوجيا العالمية المتطورة والقيادات الإقليمية ذات الخبرة، تواصل Pepperstone تمكين المتداولين عبر تزويدهم بالأدوات والدعم وإمكانية الوصول إلى الأسواق التي يحتاجون إليها للتعامل مع الأسواق المالية الحالية بثقة.

للمزيد من المعلومات حول شركة Pepperstone، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.pepperstone.com

نبذة عن شركة Pepperstone:

تُعد Pepperstone شركة وساطة إلكترونية حائزة على العديد من الجوائز، وتوفر للمتداولين حول العالم أحدث التقنيات للتداول في الأسواق المالية العالمية. وانطلاقًا من التزامها بالابتكار، والتعليم، وتقديم خدمة عملاء استثنائية، توفر Pepperstone بيئة تداول متكاملة تلبي احتياجات كلٍ من المتداولين المبتدئين والمحترفين.

وتُصنف Pepperstone ضمن أكبر وسطاء تداول العملات الأجنبية (الفوركس) في العالم، وتحظى بثقة أكثر من 400 ألف متداول حول العالم، كما تخضع لرقابة وتنظيم عدد من أبرز الهيئات التنظيمية، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، وهيئة الأوراق المالية في جزر البهاما (SCB)، وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وهيئة دبي للخدمات المالية (DFSA)، وهيئة السوق المالية السعودية (CMA)، والهيئة الاتحادية الألمانية للرقابة المالية (BaFin)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC).

إخلاء المسؤولية

ينطوي تداول عقود الفروقات (CFDs) والعملات الأجنبية (الفوركس) على مخاطر مرتفعة، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. وتخضع الشركة لتنظيم هيئة السوق المالية (CMA) في دولة الإمارات العربية المتحدة، لمزاولة أنشطة التعريف بالخدمات المالية وتقديم الاستشارات المالية، بموجب الترخيص رقم 20200000358.