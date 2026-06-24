Tamas Szabo يتحدث عن عقلية المنافسة في Pepperstone وقوة وتأثير سباقات F1

ملبورن، أستراليا، 23 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- بالنسبة لشركة Pepperstone، فإن الشراكة مع فريق Aston Martin Aramco Formula 1 تتجاوز مفهوم الرعاية التقليدية بكثير. ويعكس ذلك الروح التنافسية ذاتها، وسرعة اتخاذ القرار، وعقلية الأداء المرتكز على النتائج، وهي القيم نفسها التي تقوم عليها استراتيجية الشركة في توسعها العالمي.

Tamas Szabo on Pepperstone’s Competitive Mindset and the Power of F1

في أسواق تتغير باستمرار بفعل البيانات وسرعة التنفيذ، ترى Pepperstone أوجه تشابه واضحة بين عالم التداول وعالم Formula 1. وقد أوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، Tamas Szabo، مؤخرًا كيف أسهمت الشراكة مع فريق Aston Martin Aramco Formula 1 Team في تعزيز الأداء الداخلي للشركة، ورفع مستوى موثوقية العلامة التجارية عالميًا، إلى جانب دعم طموحها في المنافسة على أعلى المستويات.

بناء مكانة Pepperstone في سوق شديد التنافس

"منذ تخرّجي من الجامعة وأنا أعمل في قطاع التداول، حيث وجدت فيه بيئة سريعة الإيقاع تعكس طبيعتي الشخصية. أمتلك روحًا تنافسية، وهذا المجال يُعد من أكثر الصناعات التي تُبرز هذا الطابع. انضممتُ إلى شركة Pepperstone في عام 2017 كرئيس تنفيذي للمجموعة، وبعد فترة قصيرة أُتيحت لي فرصة الاستحواذ على الشركة. وكانت فرصة استثنائية، وأنا فخور جدًا بما نبنيه اليوم.

من خلال خبرتي الممتدة في هذه الصناعة، أدركت أن تتبع المنافسين ليست استراتيجية كافية، بل إن التميز يتطلب تفكيرًا خارج النمط المعتاد، وسرعة في التكيف، وشجاعة في إعادة صياغة الطرق التقليدية.

لدينا قناعة في Pepperstone، بأن تجربة واختبار الأفكار الجديدة جزء أساسي من ثقافة العمل. بعض الأفكار ينجح، وبعضها لا، لكن القيمة الحقيقية تكمن في التعلم السريع والتطور المستمر. في صناعة تتغير بسرعة، تمثل المرونة بُعدًا أساسيًا لا يقل أهمية عن التخطيط، ضمن رؤية استراتيجية واضحة تدرك أن الأسواق والتقنيات وتوقعات العملاء في حالة تطور دائم.

التكنولوجيا، والأسواق، والتغيير

"نقف اليوم عند نقطة تحول في عالم المال، حيث يُمثل الذكاء الاصطناعي بوابة المستقبل. فهو لا يغير فقط طريقة عمل الشركات، بل يُحدث تحولًا جذريًا في بنيتها التشغيلية، وأعتقد أن أثر هذا التحول سيكون أعمق بكثير مما يتصوره الكثيرون.

أعتقد أننا نتجه نحو مرحلة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي هو نقطة البداية في عملية البناء والإنتاج. ومع مرور الوقت، لن يقتصر دوره على دعم الإنسان، بل سيتولى تنفيذ العمل بشكل أساسي، فيما يترك للبشر مهمة الإشراف وإضافة اللمسات النهائية وتحسين المخرجات.

إذا نجحت الشركات في استغلال هذا التحول بالصورة المطلوبة، فقد ترتفع مستويات الإنتاجية بشكلٍ كبير. لكن في المقابل، سيزداد التركيز على الإبداع، والحُكم الجيد، والقدرة على التفكير بطريقة مختلفة. ستصبح التكنولوجيا أكثر سهولة في الوصول إليها، بينما ستزداد قيمة الإبداع البشري والابتكار بشكلٍ أكبر.

وفي الوقت ذاته، تشهد الأسواق المالية تحولات كبيرة، بالتزامن مع تطور مستمر في توقعات العملاء، الذين باتت لديهم رغبة متزايدة في وصول أسرع، وتجارب أكثر سلاسة، وتفاعل ومشاركة مستمرة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

إلى جانب ذلك، يتزايد التقارب بين التمويل التقليدي وأنماط الأصول الأخرى، بينما تتسارع وتيرة التحول بشكل لافت، ما يستوجب على الشركات الاستعداد المبكر لتداعياته".

قيمة المنافسة

"أستمتع كثيرًا بالعمل مع أشخاص أذكياء يتحدّون طريقة تفكيري. فبهذه الطريقة فقط يمكن بناء شركة وعلامة تجارية قوية.

أحيانًا قد يبدو أن غياب المنافسة يجعل الأمور أكثر سهولة، لكن الحقيقة أن المنافسة هي ما يدفع الجميع نحو الأفضل. فهي تحفّز الابتكار، وترفع سقف المعايير، وتنعكس في النهاية على تحقيق نتائج أقوى وأكثر فائدة للعملاء. في نهاية المطاف، تُعدّ المنافسة أمرًا إيجابيًا".

لماذا اختارت Pepperstone الشراكة مع الفورمولا 1 كشريك استراتيجي؟

"قضينا وقتًا كبيرًا في تقييم الرياضات والمنصات التي تعكس الطموحات الاستثنائية لعلامتنا التجارية Pepperstone.

أخترنا Formula 1 لأنها تعكس بشكلٍ وثيق جمهورنا، والتكنولوجيا المستخدمة فيها، وثقافة الأداء العالي التي تشبه إلى حد كبير طبيعة أعمالنا في الشركة. وهناك نقطة التقاء طبيعية بين الأشخاص الشغوفين بالأسواق المالية، وأولئك الشغوفين بعالم Formula 1.

تُعد F1 واحدة من أسرع الرياضات نموًا في العالم، ولا يوجد سوى عدد محدود جدًا من العلامات التجارية التي يمكنها الظهور على سيارة F1. لذلك، كان ظهور Pepperstone على سيارة فريق Aston Martin Aramco F1 Team لحظة فخر كبيرة للشركة.

لكن القصة لا تتوقف عند مجرد الظهور.

حيث تكمن القيمة الأساسية في التفعيل، وبناء العلاقات، وتبادل المعرفة، والتواصل الفعّال مع العملاء والشركاء عالميًا.

غالبًا ما ينظر غير المتخصصين إلى الرعاية على أنها مجرد شعار، بينما لا يمثل ذلك في الواقع سوى جزء محدود من القيمة. أما القيمة الأكبر فتنبع من الجوانب المحيطة بالشراكة، مثل تجارب العملاء، والرؤى المكتسبة، وفرص الوصول، والسعي المشترك نحو تحقيق الأداء العالي.

ومنذ الإعلان عن هذه الشراكة، شهدنا زخمًا قويًا عبر مختلف جوانب الأعمال. ورغم أن هذا الزخم لا ينسب بالكامل إلى Formula 1، إلا أن الشراكة ساهمت بلا شك في رفع مكانة العلامة التجارية وتعزيز التزامها بالعمل وفق أعلى المعايير.

بناء الثقة في Pepperstone

"تعمل هذه الشراكة في تعزيز الثقة في شركة Pepperstone. العديد من عشّاق رياضة Formula One هم أيضًا من عملاء الشركة، وبالتالي فإن الارتباط بفريق عالمي المستوى مثل Aston Martin Aramco يعزِّز مصداقية الشركة لدى جمهور أوسع. بطبيعة الحال، لا تُعيد هذه الشراكة تعريف هوية الشركة، لكنها تُجسّد بشكل أكثر فاعلية حجم طموحها وجديتها على الساحة العالمية.

عندما يظهر اسم Pepperstone على سيارة فريق Aston Martin Aramco Formula 1، يتكوّن انطباع طبيعي بأنك أمام مؤسسة جادة تعمل على نطاق واسع وتتمع بتأثير حقيقي. وربما كانت هذه الصورة موجودة منذ البداية، لكن الشراكة تعمل على تقديمها بشكل أكثر وضوحًا وفاعلية.

كيف تنظر Pepperstone إلى عالم F1؟

" عند التفاعل مع الفريق، تظهر أوجه التشابه بوضوح كبير. ففي التداول وعالم Formula 1، الأخطاء مكلفة، والمنافسة شرسة، وغالبًا ما يعتمد النجاح على التقاط أفضلية بسيطة في التوقيت المناسب واستثمارها بذكاء.

بالطبع، لا تدوم هذه المزايا طويلًا؛ فبمجرد ظهور أفضلية لدى أحد المنافسين، يتسابق الجميع لتقليص الفجوة، مما يضع السوق في حالة دائمة من البحث عن التحسين التالي.

هذه العقلية مألوفة جدًا لدينا.

وتؤكد هذه التشابهات أهمية التنفيذ الدقيق، والابتكار، والتحسين المستمر.

نحن نخطط لاصطحاب فريق القيادة العليا إلى AMR Technology Campus في سيلفرستون، نظرًا لما توفره المؤسسات التي تعمل بهذا المستوى من السرعة والدقة العالية من فرص تعلّم واسعة.

إن التواصل المباشر مع الأشخاص الذين يقفون خلف ثقافة الأداء العالية يُعد ذا قيمة كبيرة للغاية لفريقنا.

بناء قيمة تتجاوز مجرد الظهور.

"كان لهذه الشراكة دور كبير في شعور Pepperstone بأنها جزء من فريق واحد، وليس مجرد راعٍ خارجي. ويتعزز هذا الإحساس من خلال دعوة العملاء لحضور السباقات وتقديم تجارب مميزة وفريدة بالفعل.

باعتبارها رياضة عالمية، تتزامن العديد من سباقات F1مع أسواق نمتلك فيها قاعدة عملاء كبيرة ومراكز تشغيل رئيسية، مما يجعل لهذه الشراكة قيمة تجارية ملموسة إلى جانب دورها في تعزيز العلامة التجارية. وقد كان لتأثير الشبكة دور مهم أيضًا.

إن التواصل مع مؤسسين ورؤساء تنفيذيين وشركاء آخرين يخلق مساحة غنية لتبادل الخبرات والتعلّم من شركات عالمية رائدة في مجالاتها.

هذه الشراكة لم تكن مجرد تواصل، بل كانت رحلة التقيت فيها بعدد كبير من القادة، واكتسبت منها فهمًا أعمق لمنظومة بناء الشركات الناجحة: من التحديات إلى أساليب التكيف والتطور المستمر.

تعتبرPepperstone إنجازاتها نقطة انطلاق

"أكثر ما يميّز هذه الشراكة هو الطموح. يعمل فريق Aston Martin Aramco F1 Team بوضوح بهدف المنافسة في القمة، وهي عقلية تتماشى بشكل وثيق مع Pepperstone، التي لا تكتفي أبدًا بما تحققه.

هناك دائمًا فرص متجددة للتحسين في منتجاتنا وتقنياتنا وتجربة العملاء، لأن النجاح ليس محطة وصول، بل مسار استراتيجي من النمو والتطور.

وفي عالم Formula 1، الجميع يطارد منصة التتويج. تعمل الفرق باستمرار على إيجاد طرق لزيادة السرعة، وتحسين الأداء، وتقليص الفجوة مع المتصدرين، وهو شعور مألوف لدينا للغاية.

كيف تعكس منصة التتويج طموح Pepperstone؟

هدفنا أن نصبح ضمن أفضل ثلاث شركات عالميًا في مجالنا، ونرى أن ذلك ممكن، لكنه يحتاج إلى تركيز عالٍ، وتنفيذ محكم، واستمرار في التطوير والتحسين. ونأمل أن نواصل هذا المسار مع فريق Aston Martin Aramco لسنوات طويلة قادمة.

وتكمن قوة هذه الشراكة في انسجامها الواضح مع طريقة تفكيرنا القائمة على السرعة في التنفيذ، والطموح العالي، والتركيز على العميل، وعدم الاكتفاء بالإنجازات. حتى وإن كانت F1 منصة عالمية قوية، لكن جوهر القصة في النهاية يعود إلىPepperstone .

حول Pepperstone

تأسست شركة Pepperstone عام 2010، وتقدم منصات تداول حائزة على جوائز، وسبريد منخفض جدًا، وحلولًا موجهة أولًا لتلبية احتياجات المتداولين، لأكثر من 830,000 عميل في 150 دولة حول العالم. تخضع الشركة لرقابة تنظيمية عالمية، مع الاحتفاظ بأموال عملاء التجزئة في حسابات منفصلة لدى بنوك من الفئة الأولى، بهدف تقديم تجربة تداول عالية القيمة تضع العميل في قلب كل قرار.