Phoenix Contact Middle East وIIPD تُطلق دورة تدريبية عملية عن تكنولوجيا PLCnext

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 11 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- "يسعدنا أن نعلن عن تعاوننا مع Phoenix Contact لتقديم دورة "PLCnext Technology" إلى المنطقة. توفر هذه الدورة، المصممة خصوصًا لمحترفي الصناعة وطلاب الجامعات، خبرة عملية شاملة مع الجيل التالي من تكنولوجيا PLC. والجدير بالذكر أن هذه دورة PLCnext الأولى المعتمدة من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن متحمسون لتوسيع نطاق وصولها إلى المملكة العربية السعودية في الأشهر المقبلة."

Phoenix Contact Middle East and IIPD Launch Hands-On PLCnext Technology Course

تتمحور دورة "PLCnext Technology" حول الجيل التالي من PLC من شركة Phoenix Contact، وتتعمق في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصناعية (ICT). وتخاطب هذه الدورة الشاملة جمهورًا متنوعًا، بما في ذلك المستخدمين النهائيين وشركاء دمج الأنظمة ومديري الأصول والمهنيين الشباب والخريجين. ويمكن للمشاركين اكتساب خبرة عملية واسعة النطاق مع منصة PLCnext، ما يوفر لهم مهارات ورؤى لا تقدر بثمن حول أحدث التطورات في مجال الأتمتة الصناعية.

وقال فاروق محمد علي، الشريك الإداري في IIPD: "يسعدنا أن نكشف النقاب عن هذا المشروع و التعاون الديناميكي في الحدود الجديدة لتكنولوجيا PLC المجهزة بقدرات إنترنت الأشياء الصناعية المدمجة. وتمثل هذه الدورة إضافة مهمة إلى مناهجنا الحالية، حيث تقدم للطلاب والمهنيين على حد سواء فرصة لرفع مستوى استيعابهم لمفاهيم PLC وIIoT ضمن بيئة تعليمية عملية في العالم الحقيقي تتوفر في معملنا المتقدم."

وقال Pradeep Menon، مدير وحدة عمل الIMA في شركة Phoenix Contact Middle East: "إن نقل المعرفة ومشاركتها مع الآخرين سيؤدي إلى أشكال جديدة من التعايش والتقدم التكنولوجي. ومن خلال هذا التعاون، سيتعلم الطلاب كيفية اعتماد أحدث تقنيات PLC واكتساب خبرة عملية لا تقدر بثمن. وبينما تواصل شركة Phoenix Contact تركيزها على تطوير حلول للكهرباء والشبكات والأتمتة لتمكين رؤية مجتمع كهربائي بالكامل، فإن هذه الشراكة مع IIPD تمثل علامة بارزة في مسيرتنا."

تتطرق وحدات الدورة إلى الجوانب التالية:

فهم تقنية إنترنت الأشياء الصناعية ( IIoT ) والوصول عن بعد للأنظمة الميدانية الصناعية

فوائد تنفيذ الحصول على البيانات عن بعد

الإنذارات وتسجيل البيانات

كيفية إدارة ودمج البيانات عن بعد في السحابة

تصور البيانات الميدانية

لمزيد من المعلومات حول الدورة، يرجى التواصل معنا.

الدورة التدريبية التالية لـ Phoenix Contact PLC | التدريب العملي المعتمد (iipdglobal.com)

معلومات عن IIPD

تأسس معهد IIPD عام 2016، وهو أحد معاهد التدريب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط. وهو يقدم دورات تطويرية تقنية ومهنية مبتكرة. وقد تمت الموافقة عليه من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) في دبي، الإمارات العربية المتحدة، ومن قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC) في الرياض، المملكة العربية السعودية. وهو مرخص لتقديم التدريب على المهارات الفنية والمهنية وعلى التطوير المهني والإداري. تتمثل مهمة IIPD في دعم ورفع مستوى الأشخاص من خلال برامج تحسين المهارات وإعادة اكتسابها، ما يحدث فرقًا في حياتهم والمنظمات التي ينتمون إليها.

معلومات عن PHOENIX CONTACT

تحت مظلة علامة تجارية عالمية، تقدم شركة Phoenix Contact منتجات وحلولًا مبتكرة وخبرة في مجال الرقمنة من أجل كهربة وأقامة الشبكات وأتمتة كل قطاعات الاقتصاد والبنية التحتية. وعلى مدار المائة عام الماضية، قامت الشركة بتمكين الصناعة والمجتمع من التحول إلى عالم مستدام يتمتع بآفاق نمو طويلة المدى للجميع. تمتلك شركة Phoenix Contact خمسة مواقع إنتاج في ألمانيا وأحد عشر موقعًا في الخارج، مع أكثر من 55 شركة مبيعات فرعية و40 ممثلًا. وتتمثل مهمتها في توفير أفضل الحلول الممكنة لمهام الهندسة الكهربائية الخاصة بك. تعتبر شركة Phoenix Contact Middle East في دولة الإمارات العربية المتحدة شركة فرعية مستقلة تتمتع بالإدارة المحلية والمبيعات والتدريب والدعم والعمليات اللوجستية. إن تواجدها الموثوق به في المنطقة يجعل منتجات وخبرات Phoenix Contact أقرب إلى عملائها وشركائها في الشرق الأوسط.

معلومات عن KHDA

هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) هي الهيئة التنظيمية لضمان جودة التعليم التابعة لحكومة دبي، الإمارات العربية المتحدة. وهي تشرف على قطاع التعليم الخاص في دبي، بما في ذلك مراكز تعليم الطفولة المبكرة والمدارس ومقدمي التعليم العالي ومعاهد التدريب.