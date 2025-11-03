Phoenix Contact Trading LLC تستعرض ابتكارات التصنيع الذكي في "معرض التحوّل الصناعي" بالمملكة العربية السعودية لعام 2025

الرياض ، المملكة العربية السعودية, 3 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- تفخر شركة "فينيكس كونتاكت للتجارة" (Phoenix Contact Trading LLC) بالإعلان عن مشاركتها في "معرض التحوّل الصناعي" القادم ، بدعم من "معرض هانوفر " (Hannover Messe)، والذي يُقام في "مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. يجمع هذا الحدث الرئيسي قادة العالم في الأتمتة الصناعية والكهرباء والتحول الرقمي لتشكيل مستقبل التصنيع الذكي.

Phoenix Contact to Showcase Smart Manufacturing Innovations at Industrial Transformation Saudi Arabia 2025

في القاعة 1 ، جناح رقم 1-349 ، ستقدم "فينيكس كونتاكت" أحدث ابتكاراتها المصممة لتمكين الصناعات في جميع أنحاء المملكة. سيكون لدى الزوار فرصة استكشاف العروض المباشرة والتفاعل مع الخبراء التقنيين واكتشاف كيف تدعم حلول "فينيكس كونتاكت" رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتحولها الصناعي.

قال فهد العتيبي، المدير الإداري لشركة "فينيكس كونتاكت للتجارة " (Phoenix Contact Trading LLC): " مشاركتنا في هذا المعرض تعكس التزامنا طويل الأمد تجاه المملكة العربية السعودية و المنطقة ككل وحرصنا على نقل الخبرات والتقنيات لمجموعة من منتجاتنا بدءًا من وحدات المحطات المتكاملة وصولًا إلى أنظمة التحكم المفتوحة وحلول الأتمتة المعتمدة على تقنية الاتصال الإيثرنت وذلك لتلبية احتياجات المصنعين والمشغلين والمطورين في المملكة العربية السعودية خصوصاً في قطاعات التصنيع والطاقة والبنية التحتية .

وتعزز "فينيكس كونتاكت" حضورها في السوق المحلي من خلال تأسيس شركة Phoenix Contact Trading LLC مؤخرًا في الرياض، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعميق المشاركة المحلية وتقديم حلول مخصصة التصنيع والطاقة والبنية التحتية .

أنشأت شركة "فينيكس كونتاكت" ، الرائدة عالميًا في حلول الأتمتة الصناعية والاتصال ، شركة " Phoenix Contact Trading LLC " "فينيكس كونتاكت للتجارة " في الرياض بالمملكة العربية السعودية ، مما يمثل خطوة محورية في توسعها الاستراتيجي على مستوى الشرق الأوسط. ويعزز الكيان الجديد، الذي تأسس في عام 2024 ، التزام "فينيكس كونتاكت" بدعم رؤية المملكة 2030 وتحولّها الاقتصادي والصناعي على النطاق الأوسع.

تفاصيل الفعالية

المكان: مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض

المواعيد: 1-3 ديسمبر 2025

حفل الافتتاح: 1 ديسمبر 2025: 00 : 09 صباحا - 09:30 مساءً (خاضع للتغيير)

ساعات عمل العرض: 02 - 03 ديسمبر: 01:00 مساءً - 09.30 مساءً (خاضع للتغيير)

الجناح: القاعة 1 ، الجناح 1-349 لمزيد من المعلومات وللتسجيل ، تفضلوا بزيارة موقع الويب "فينيكس كونتاكت - المملكة العربية السعودية" .

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2806951/Smart_Manufacturing_Innovations.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2280983/Phoenix_Contact_Logo.jpg