PIS تستعرض استراتيجية النمو العالمية وخطة التوسع في Posidonia 2026

أثينا، اليونان، 12 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- في 5 يونيو، استعرضت PT Pertamina International Shipping (PIS)، الشركة الفرعية للخدمات اللوجستية البحرية المتكاملة التابعة لشركة PT Pertamina (Persero)، القدرات البحرية المتنامية لإندونيسيا وطموحات النمو العالمية لدى PIS خلال Posidonia 2026، أحد أكبر المعارض البحرية وأكثرها تأثيراً في العالم.

President Director of PIS, Surya Tri Harto addressed participants during Posidonia 2026, highlighting the company's vision into a leading integrated maritime and logistics player.

بالتعاون مع سفارة جمهورية إندونيسيا في أثينا (KBRI)، استضافت PIS منتدىً خاصاً بعنوان «التواصل العالمي: الإبحار في صناعة الشحن والقطاع البحري في إندونيسيا»، حيث جمع المنتدى أصحاب المصلحة الدوليين في القطاع البحري، وملاك السفن، والمستثمرين، والجهات الفاعلة في قطاع الخدمات اللوجستية، وقادة القطاع، لاستكشاف الفرص المتاحة في القطاع البحري الإندونيسي المتطور.

تضمّن المنتدى كلمات لكل من الدكتور .Bebeb A.K Nugraha Djundjunan، السفير لدى اليونان، وSurya Tri Harto، الرئيس التنفيذي لـPIS.

وسلّط السفير Djundjunan الضوء على المكانة الاستراتيجية لإندونيسيا بوصفها أكبر دولة أرخبيلية في العالم وبوابة بحرية حيوية في آسيا. كما استعرض فرص الاستثمار في الشحن، والموانئ، والخدمات اللوجستية، وبناء السفن، ومصايد الأسماك، ومشاريع الطاقة البحرية، وتنمية الاقتصاد الأزرق، مع التأكيد على دور الموانئ الرئيسية في إندونيسيا في تعزيز الربط التجاري الإقليمي والعالمي.

وكان من أبرز محاور النقاش تعزيز الربط بين إندونيسيا وكل من رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) واليونان وأوروبا، من خلال إطار لوجستي متكامل يربط البحر والبر والسكك الحديدية، دعماً لمسارات تجارة عالمية أكثر مرونة.

من جانبه، عرض Surya Tri Harto إطار «S4GO» طويل الأمد الخاص بـPIS، والمصمم لتحويل الشركة إلى شركة متكاملة رائدة في القطاعين البحري واللوجستي. ترتكز هذه الاستراتيجية على تعزيز نشاط الشحن الأساسي من خلال توسيع شحنات الأطراف الثالثة وتحديث الأسطول بسفن مصممة وفق معايير بيئية. علاوة على ذلك، تسرّع PIS وتيرة انتشارها العالمي عبر شراكات استراتيجية وإقامة حضور تجاري في الأسواق الدولية الرئيسية.

وتشمل خطة «S4GO» أيضاً توسيع محفظة الأعمال البحرية لـPIS، بما يشمل بنية تحتية عائمة للطاقة، مثل FSO ووحدة الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة (FPSO) ووحدة الغاز الطبيعي المسال العائمة (FLNG)، مع المضي قدماً في أجندة الاستدامة. وتعطي هذه المبادرات الخضراء الأولوية لحلول ثنائية الوقود، وتزويد السفن بوقود غير أحفوري، وتحديث المحطات. تخدم PIS حالياً 65 خطاً دولياً عبر 63 سفينة تعمل عالمياً، مستفيدةً من المزايا الجغرافية لإندونيسيا.

وتشمل أعمال PIS خمسة قطاعات هي الشحن، والخدمات البحرية، وعمليات الموانئ، وملكية الأصول، والخدمات اللوجستية.

قال :Surya Tri Harto «في إطار رؤيتها طويلة الأمد، تهدف PIS إلى تعزيز دورها بوصفها رائداً إقليمياً في القطاعين البحري واللوجستي يربط إندونيسيا بالأسواق العالمية الرئيسية. كما تلتزم PIS بتعزيز مكانة إندونيسيا في المنظومة البحرية العالمية».

على هامش Posidonia 2026، عقدت PIS أيضاً مباحثات أعمال استراتيجية مع شركات بحرية دولية رائدة لبحث فرص تعاون مستقبلية، وسبل تعزيز التميز التشغيلي، وتطوير الخدمات البحرية.