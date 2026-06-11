PIS présente sa stratégie de croissance mondiale et son plan d'expansion au salon Posidonia 2026

ATHÈNES, Grèce, 11 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le 5 juin, PT Pertamina International Shipping (PIS), la sous-holding de logistique maritime intégrée de PT Pertamina (Persero), a présenté les capacités maritimes croissantes de l'Indonésie et ses ambitions de croissance mondiale lors du salon Posidonia 2026, l'un des salons maritimes les plus importants et les plus influents au monde.

President Director of PIS, Surya Tri Harto addressed participants during Posidonia 2026, highlighting the company's vision into a leading integrated maritime and logistics player.

En collaboration avec l'ambassade de la République d'Indonésie (KBRI) à Athènes, PIS a organisé un forum spécial intitulé « Global Outreach: Navigating Indonesia's Shipping and Maritime Industry ». Cet événement a rassemblé des acteurs internationaux du secteur maritime, des armateurs, des investisseurs, des acteurs de la logistique et des leaders du secteur afin d'explorer les opportunités offertes par le secteur maritime indonésien en pleine évolution.

Le forum a donné lieu à une intervention du Dr Bebeb A.K. Nugraha Djundjunan, ambassadeur en Grèce, et de Surya Tri Harto, président-directeur général de PIS.

L'ambassadeur Djundjunan a souligné la position stratégique de l'Indonésie, en tant que plus grande nation archipélagique au monde et plaque tournante maritime essentielle en Asie. Il a présenté les opportunités d'investissement dans les secteurs du transport maritime, des ports, de la logistique, de la construction navale, de la pêche, de l'énergie offshore et du développement de l'économie bleue, tout en soulignant le rôle des principaux ports indonésiens dans le renforcement des liaisons commerciales régionales et mondiales.

L'un des principaux thèmes abordés a été le renforcement des liaisons entre l'Indonésie, l'ASEAN, la Grèce et l'Europe grâce à un cadre logistique intégré mer-terre-rail visant à soutenir des voies commerciales mondiales résilientes.

Par ailleurs, Surya Tri Harto a présenté le cadre stratégique à long terme « S4GO » de PIS, conçu pour faire de l'entreprise un acteur majeur intégré du secteur maritime et de la logistique. Cette stratégie vise à renforcer l'activité principale de transport maritime en développant le transport de marchandises pour le compte de tiers et en modernisant la flotte avec des navires éco-conçus. De plus, PIS accélère son expansion mondiale grâce à des partenariats stratégiques et à l'implantation d'une présence commerciale sur des marchés internationaux clés.

Le plan « S4GO » prévoit également d'élargir le portefeuille d'activités offshore de PIS en y intégrant des infrastructures énergétiques flottantes telles que les FSO (unités flottantes de stockage et de déchargement), les FPSO (unités flottantes de production, de stockage et de déchargement) et les FLNG (unités flottantes de gaz naturel liquéfié), tout en poursuivant ses objectifs en matière de développement durable. Ces initiatives écologiques privilégient les solutions bi-carburant, l'approvisionnement en carburants non fossiles et la modernisation des terminaux. À l'heure actuelle, PIS dessert 65 liaisons internationales grâce à une flotte de 63 navires opérant dans le monde entier, tirant ainsi parti des avantages géographiques de l'Indonésie.

Les activités de PIS couvrent cinq secteurs : transport maritime, services maritimes, activités portuaires, possession d'actifs et logistique.

« Dans le cadre de sa vision à long terme, PIS entend renforcer son rôle de leader régional dans les domaines maritime et logistique, reliant l'Indonésie aux principaux marchés mondiaux. PIS s'engage à renforcer la position de l'Indonésie au sein de l'écosystème maritime mondial », a déclaré Surya Tri Harto.

En marge du salon Posidonia 2026, PIS a également mené des initiatives commerciales stratégiques avec des entreprises maritimes internationales de premier plan afin d'étudier les possibilités de collaboration future, l'excellence opérationnelle et le développement des services maritimes.