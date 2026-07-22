Plant.Digital تختار Quest Global شريكًا استراتيجيًا لتسريع موثوقية الأصول وسلامتها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في منطقة مجلس التعاون الخليجي

الظهران، المملكة العربية السعودية، 22 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- من خلال هذه الشراكة، ستتعاون Plant.Digital وQuest Global لتسريع تطبيق الحلول الرقمية للقطاع الصناعي، بما يعزز أداء الأصول وموثوقيتها، ويعمّق الرؤى التشغيلية، ويسرّع تحقيق القيمة عبر منظومة عملاء Plant.Digital. وقع الاختيار على Quest Global لما تتمتع به من خبرة عميقة في المجال وقدرة تنفيذية مثبتة على تقديم حلول التحول الرقمي المعقدة للقطاعات كثيفة الأصول في مشهد صناعة الطاقة العالمي.

Seated — Oliver Braun, Chief Commercial Officer, Plant.Digital (L) and Suraj R, Global Business Head, Energy & Utilities, Quest Global, and at the back (L to R) — Khalil Sharif, Digital Solutions Sr. Manager, Plant.Digital; Narayanaswamy V N, Vice President MENA, Quest Global; Haider AlHuraifi, Business Development Consultant, Plant.Digital; Abu Omar Mohammed AlArfaj, Plant.Digital; Alaa Malibari, Chief Operation Officer, Plant.Digital

ستركز الشراكة على تسريع التميز التشغيلي وتعظيم القيمة المتحققة من العائد على الاستثمار (ROI)، من خلال تطبيق نهج مثبتة صاغتها الخبرة الواسعة لدى Plant.Digital وQuest Global. يتمثل أحد الجوانب الرئيسة للشراكة في التزام مشترك بتنمية القدرات المحلية في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. ويشمل ذلك بناء قاعدة من الكفاءات المحلية الماهرة وأطر للكفاءات تدعم تنمية القدرات على المدى الطويل والتميز في التنفيذ داخل المملكة. وسيتوسع نطاق التعاون تدريجيًا ليشمل الأصول والشركات التابعة والمناطق، بما يرسي أساسًا متينًا لتعاون طويل الأمد. ومع تطور الشراكة، ستتعاون Plant.Digital وQuest Global على تطوير حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعزز اتخاذ القرار، وتدعم رفع موثوقية الأصول وخفض الانبعاثات الكربونية عبر زيادة كفاءة الطاقة.

وفي معرض حديثه عن هذا التعاون الاستراتيجي، قال Suraj R، الرئيس العالمي لقطاع الأعمال في الطاقة والمرافق لدى Quest Global،: "يسعدنا في Quest Global حقًا أن نتعاون مع Plant.Digital بصفتنا شريكًا استراتيجيًا لتحولها. ويمثل هذا التعاون محطة مهمة في مسيرتنا لتقديم حلول رقمية وهندسية تُحدث تحولًا على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة. ومن خلال هذه الشراكة، سنجمع بين خبرات هندسية عميقة وقدرات رقمية لدفع تحقيق القيمة بوتيرة أسرع، وتحسين أداء الأصول، وتحقيق نتائج تشغيلية ملموسة. كما نتطلع إلى الإسهام في تنمية القدرات المحلية داخل المملكة، ودعم نمو مستدام على المدى الطويل."

ورحب Norm Gilsdorf، الرئيس التنفيذي لـPlant.Digital، بالشراكة الجديدة قائلًا: "تمثل هذه الشراكة مع Quest Global خطوة مهمة إلى الأمام في مسيرتنا لإحداث نقلة نوعية في إدارة الأصول، بما يضمن ازدهار عملائنا في بيئة تتزايد فيها المنافسة. وسنقدم الجيل التالي من ذكاء الأصول عبر نشر حل متكامل لإدارة الأصول يستند إلى أحدث معايير الابتكار في موثوقية الأصول وسلامتها والسلامة والتحليلات التنبؤية، مع تحسين تبني المستخدمين النهائيين له لتحقيق العائد المتوقع على الاستثمار (ROI) بالكامل."

نبذة عن Plant.Digital

Plant.Digital مشروع مشترك بين أرامكو وهانيويل، أُسس لتسريع التحول الرقمي ذي القيمة المضافة في عمليات المصنّعين الصناعيين في قطاعات تشمل الطاقة والمواد الكيميائية والتعدين وتوليد الطاقة. وانسجامًا مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، تعمل Plant.Digital على تحقيق قيمة داخل المملكة وتعزيز القدرات المحلية، في إطار مهمة واضحة تتمثل في تحقيق عائد أعلى على الاستثمار (ROI)، وخفض المخاطر التشغيلية، وتحسين الأداء بصورة مستدامة. وتدعم Plant.Digital أصحاب المصلحة في مجالات التحول الرقمي والموثوقية والصيانة والسلامة وهندسة العمليات. وتشمل الحلول تحسين العمليات، وموثوقية الأصول وسلامتها، والتحليلات التنبؤية، وتحسين توازن الكتلة والطاقة، وسلامة العمليات، وأداء المشغلين؛ وكلها مدعومة بنتائج مثبتة وقابلة للقياس لدى كبار المشغلين.

نبذة عن Quest Global

في Quest Global، لا يميزنا ما نفعله فحسب، بل كيف نفعله ولماذا نفعله أيضًا. نحن نعمل في مجال الهندسة، لكن ما نصنعه حقًا هو مستقبل أكثر إشراقًا. منذ أكثر من 25 عامًا، نعمل على حل أكثر المشكلات الهندسية تعقيدًا في العالم. نعمل في أكثر من 20 دولة، ولدينا أكثر من 104 مراكز عالمية لتقديم الخدمات، ويؤمن 23,000+ من أصحاب العقول الفضولية لدينا بقوة اتباع نهج مختلف لجعل المستحيل ممكنًا. وباستخدام نهج متعدد الأبعاد يجمع بين التكنولوجيا والخبرة الصناعية والمواهب المتنوعة، نتصدى للتحديات الحرجة بسرعة أكبر وفاعلية أعلى. ويشمل ذلك قطاعات الطيران والدفاع، والسيارات، والطاقة، والتقنيات المتقدمة، والتقنيات الطبية والرعاية الصحية، والسكك الحديدية، وأشباه الموصلات.