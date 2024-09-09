POWERCHINA تستضيف منتدى تنمية الطاقة في زامبيا، ممهدة الطريق لتعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الصين وزامبيا

بكين, 9 شتنبر/أيلول 2024 /PRNewswire/ -- في 4 شتنبر/أيلول 2024. منتدى تنمية الطاقة في زامبيا، الذي تستضيفه وزارة الطاقة في زامبيا والسفارة الصينية في زامبيا وتنظمه شركة بناء الطاقة الصينية (المعروفة والمشار إليها في ما يلي بِـ"POWERCHINA") في مقرها في بكين. لقد عقد المنتدى بالتزامن مع قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي لعام 2024، بهدف تعزيز التعاون في مجال الطاقة واستكشاف الطريق إلى التنمية المستدامة للكهرباء في زامبيا بشكل مشترك.

إرث POWERCHINA الممتد على مدى 25 عاماً في زامبيا

Kafue Gorge Lower Hydropower Station constructed by POWERCHINA

على مدى السنوات الخمسة والعشرين الماضية منذ دخول شركة POWERCHINA السوق الزامبية، لعبت دورًا رئيسيًا في بناء البنية التحتية للطاقة في زامبيا، وأنجزت ما يقرب من 50 مشروعًا مهمًا، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء بقوة تركيب إجمالية تزيد عن 1500 ميجاوات وخطوط نقل وتوزيع بطول إجمالي يزيد عن 1100 كيلومتر. في عملية مشاريع البناء، تعمل POWERCHINA على زيادة فرص العمل، وتحسين مستوى التكنولوجيا وتدريب المواهب المحلية، وتعميق التبادلات الإنسانية بين الصين وزامبيا، وتعزيز التفاهم المتبادل والصداقة بين الشعبين، وتعزيز التحول والارتقاء بالمجالات ذات الصلة، وجذب الاستثمار، وبالتالي تعزيز عملية تنمية الاقتصاد المحلي.

قال الرئيس هاكيندي هيتشيليما، إن هذا العام هو الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وزامبيا، وكان التعاون في مختلف المجالات مثمرا. تواجه زامبيا العديد من التحديات مثل تغير المناخ والطلب المتزايد على الطاقة النظيفة، وهناك فرص استثمارية ضخمة في مجال الطاقة وغيرها من المجالات. وأعرب عن أمله في أن تستمر POWERCHINA في الاستفادة الكاملة من مزاياها الرائدة في مجالات الطاقة وبناء البنية التحتية وما إلى ذلك، وتعميق التعاون في مختلف المجالات، والمساهمة في تحقيق إنجازات جديدة للصداقة والتعاون بين البلدين، ومساعدة زامبيا في التنمية المستدامة.

يعد التعاون في مجال الطاقة أساس العلاقات بين الصين وزامبيا، مما يعود بالنفع على كلا الاقتصادين ويحسن سبل المعيشة. تعمل POWERCHINA، التي تستفيد من خبرتها عبر سلسلة إمدادات الطاقة بأكملها، بشكل وثيق مع زامبيا في التخطيط الوطني للطاقة، ومشاريع تحويل المياه الرئيسية عبر الأحواض، والتخطيط الشامل لحوض نهر كافوي. تواصل الشركة التركيز على مشاريع البنية التحتية الرئيسية التي تسهم في التنمية المستدامة في زامبيا.

على مدى السنوات الـ 25 الماضية، وسعت POWERCHINA نطاقها وعمقت مشاركتها في زامبيا. من خلال المشاركة في التعليم المحلي والرعاية الصحية وتخفيف حدة الفقر ومبادرات الإغاثة من الكوارث، قامت الشركة ببناء روابط دائمة مع شعب زامبيا، وتعزيز العلاقات الأخوية العميقة.

أعرب دينغ يان تشانغ، رئيس مجلس إدارة POWERCHINA، عن ثقته في أن المنتدى سيؤدي إلى تعاون أوسع يتجاوز مجال الطاقة. كما أكد على أهمية تعزيز التنمية المستدامة للتعاون بين الصين وأفريقيا في العقد المقبل.

بالنظر إلى المستقبل، تلتزم POWERCHINA بتعزيز تعاونها الشامل مع زامبيا في تخطيط نظام الطاقة وتطوير الطاقة المتجددة وبناء البنية التحتية، ودعم جهود التصنيع والتحديث في زامبيا.