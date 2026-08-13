افتتاح مؤتمر استثمارات الكهرباء والطاقة بين جنوب أفريقيا والصين في مقر POWERCHINA لتعزيز شراكات الطاقة طويلة الأجل

بكين ، 13 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- سلطت شركة "باور تشاينا" (POWERCHINA) الضوء على دورها الطويل الأمد في تطوير الطاقة والبنية التحتية في جنوب أفريقيا حيث افتُتِح مؤتمر جنوب أفريقيا - الصين للاستثمار في الكهرباء والطاقة لمدة يومين في مقرها في بكين في 3 أغسطس.

South Africa-China Electricity and Energy Investment Conference Opens at POWERCHINA Headquarters to Advance Long-Term Energy Partnerships

نُظِّم هذا الحدث من قبل وزارة الكهرباء والطاقة في جنوب أفريقيا وسفارة جنوب أفريقيا في الصين ، بدعم من شركة "باور تشاينا" ، وجمع أكثر من 260 ممثلاً للحكومات وجهات التمويل والصناعة لاستكشاف ما يزيد عن 2.2 تريليون دولار أمريكي من فرص الاستثمار حتى عام 2039 بموجب خطة الموارد المتكاملة لجنوب أفريقيا 2025 ، والتي تشمل توليد ونقل وتخزين الطاقة وأنشطة التصنيع ذات الصلة.

قال الدكتور "كوسينتشو راموكجوبا"، وزير الكهرباء والطاقة في جنوب أفريقيا ، إن البلاد تدخل عقدًا حاسمًا في تحول سوق الطاقة. وأشار إلى أن خط أنابيب استثمار "خطة الموارد المتكاملة 2025" (IRP 2025) لن يضيف فقط قدرة التوليد والنقل ، بل سيدعم أيضًا البنية التحتية الدائمة والتنمية الصناعية والازدهار المشترك من خلال الشراكات طويلة الأجل.

قال "وانغ شياوجون" رئيس شركة "باور تشاينا": "منذ بدء العمليات في جنوب أفريقيا في عام 2008 ، ساهمت شركة "باور تشاينا" في البنية التحتية للطاقة والمياه في البلاد". "نحن على استعداد للعمل مع الوكالات الحكومية والمؤسسات المالية وشركاء الصناعة لنقل المشاريع من التخطيط إلى التنفيذ مع خلق قيمة دائمة من خلال المشتريات المحلية، وتطوير المهارات والتعاون على مستوى سلاسل التوريد".

في إطار خط أنابيب استثمارIRP 2025 ، تخطط جنوب أفريقيا لإضافة حوالي 105 غيغاواط من قدرة التوليد الجديدة حتى عام 2039 ، مدعومةً بمزيج متنوع من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين البطاريات والغاز الطبيعي والطاقة النووية. تخطط البلاد أيضًا لبناء حوالي 14,500 كيلومتر من البنية التحتية لنقل الكهرباء، مع ما يقدر بنحو 440 مليار راند من استثمارات النقل المطلوبة على مدار العقد المقبل.

توفر تجربة شركة "باور تشاينا" في جنوب أفريقيا أساسًا عمليًا لمشاركتها في المرحلة التالية من تطوير البنية التحتية في البلاد. تبلغ القدرة المجمّعة للمشاريع الجارية والمكتملة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة في جنوب أفريقيا 1.9 غيغاواط. مشاريع تخزين البطاريات قيد الإنشاء تبلغ قدرتها مجتمعةً 1.9 غيغاواط/ساعة.

من بين هذه المشاريع مشروع الطاقة الشمسية المركزة Redstone بقدرة 100 ميغاواط ، وهو أكبر منشأة حرارية شمسية للملح المنصهر في جنوب أفريقيا. يجمع المشروع بين توليد الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة الحرارية لتوفير الطاقة المتجددة القابلة للإرسال. تشارك شركة "باور تشاينا" أيضًا في مشروع المرفق الهجين Oya ، الذي يدمج طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين البطاريات على منصة واحدة متصلة بالشبكة لدعم نظام طاقة أكثر مرونة وموثوقية.

وبالإضافة إلى توليد الطاقة، تساهم شركة "باور تشاينا" في البنية التحتية للمياه التي تدعم إمدادات الكهرباء والنشاط الصناعي والمجتمعات المحلية. مشروع (Mokolo - Crocodile Water Augmentation Project Phase 2A) هو مشروع كبير للبنية التحتية المائية في إطار استراتيجية الموارد المائية الوطنية في جنوب أفريقيا. وبمجرد الانتهاء منه ، من المتوقع أن يوفر 75 مليون متر مكعب من المياه سنويًا. سيساعد المشروع في تأمين إمدادات المياه لمحطتي الطاقة Medupi وMatimba ، ودعم التنمية في منطقة تعدين "ووتربيرغ" (Waterberg) وتوفير المياه للمرافق الصناعية والبلديات والمجتمعات على طول الطريق.

أدرجت شركة "باور تشاينا" أيضًا إمكانات المشتريات المحلية، والتعاقد من الباطن، وتطوير المهارات في تنفيذ مشروعاتها في جنوب أفريقيا. وقد خلقت مشاريعها آلاف الوظائف المحلية ودعمت نمو الموردين المحليين. في مشروع Redstone ، أنشأت الشركة مركزًا للتدريب على اللحام وعملت مع جامعة محلية لتوفير التعليم الفني المرتبط بالطاقة الشمسية المركزة. تساعد هذه المبادرات على تعزيز القدرات المحلية اللازمة لدعم قطاع الطاقة المتنامي في جنوب أفريقيا على المدى الطويل.

ومن المتوقع أن يضع المؤتمر الأساس لشراكة الاستثمار المقترحة في الطاقة بين جنوب أفريقيا والصين. ستواصل شركة "باور تشاينا" العمل مع الشركاء في جنوب أفريقيا لتعزيز البنية التحتية الموثوقة للطاقة والمياه التي تدعم التنمية الصناعية والنمو المستدام.