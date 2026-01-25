PROCOMER وessential COSTA RICA تستعرضان أفضل إنتاج القهوة الكوستاريكية في معرض "عالم القهوة بدبي لعام 2026"

وفد وطني من ست شركات كوستاريكية يهدف إلى دخولها وتعزيز وجودها في سوق القهوة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

سان خوسيه ، كوستاريكا ، 25 يناير 2026 /PRNewswire/ -- من 18 إلى 20 يناير ، شاركت مجموعة من شركات كوستاريكا في معرض "عالم القهوة بدبي لعام 2026"، بهدف استعراض القهوة المتخصصة في البلاد ومنحها المكانة المناسبة، وتسريع فرص الأعمال في المنطقة ، والتواصل مع المشترين الدوليين الجدد.

Visitors at the essential COSTA RICA booth.

نفذ الوفد الوطني جدول أعمال شامل شمل زيارات فنية وتجارية إلى المحامص ومتاجر القهوة الرئيسية داخل منظومة القهوة المتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ولقاءات مع المشترين في كشك essential COSTA RICA الخاص بالعلامة التجارية الوطنية ، وجلسات احتساء القهوة الفردية ، وتذوق المنتجات المتميزة ، من بين أنشطة أخرى تهدف إلى تعزيز المكانة الدولية لعروض القهوة الخاصة بكوستاريكا.

"القهوة هي واحدة من منتجات التصدير الرئيسية في كوستاريكا ومنتج رمزي للبلاد ، مما يجعل منصات مثل هذه ضرورية لتنويع الأسواق وتوسيع الوصول إلى المشترين المتخصصين والاستراتيجيين. قالت "لورا لوبيز"، الرئيس التنفيذي "لوكالة ترويج التجارة والاستثمار في كوستاريكا" (PROCOMER): في "وكالة ترويج التجارة والاستثمار في كوستاريكا"، نقوم بتنسيق هذه المبادرات حتى تتمكن الشركات من تقليل اعتمادها على عدد محدود من الوجهات والتحرك نحو استراتيجيات تصدير أكثر قوة تتماشى مع الأسواق التي تقّدر المنشأ والجودة وقابلية التتبّع في القهوة الكوستاريكية".

كانت مشاركة كوستاريكا في معرض "عالم القهوة بدبي لعام 2026" جهدًا مشتركًا بين "وكالة ترويج التجارة والاستثمار في كوستاريكا" و"معهد القهوة الكوستاريكي" (ICAFE) وتمثل المرة الرابعة التي تشارك فيها البلاد بكشك essential COSTA RICA في هذا المعرض ، والذي من المتوقع أن يجتذب هذا العام أكثر من 17000 زائر من جميع أنحاء العالم.

قال "أندريس بيدرا"، مدير الترويج في "معهد القهوة الكوستاريكي": "تمثل مشاركة كوستاريكا - بقيادة "معهد القهوة الكوستاريكي" و "وكالة ترويج التجارة والاستثمار في كوستاريكا" جنبًا إلى جنب مع ست شركات قهوة وطنية - في البعثة التجارية وفي معرض "عالم القهوة بدبي لعام 2026" منصة استراتيجية لفتح أسواق جديدة وتعزيز التحالفات التجارية وتعزيز وجود القهوة الكوستاريكية كمنتج متميز في الشرق الأوسط ، مما يعزز فرص الأعمال والرؤية العالمية للعلامة التجارية لبلدنا".

وتشمل الشركات المشاركة في هذا العام "كوبي تاراتزو" CoopeTarrazú (قهوة تصدير عالية الجودة) ؛ و"ترتوليا بروجي" Tertulia Brugge (قهوة وكاكاو تركز على تجارة التجزئة ، والمطاعم ، وخدمة الطعام) ؛ و"مونتي كوبي" Monte Copey (تتخصص في دفعات الإنتاج المصغرة والإصدارات المحدودة للتحميص الراقي) ؛ و"بينيفيكيو لايفا" Beneficio La Eva (دفعات الإنتاج الصغيرة والكبيرة وأصناف القهوة التجارية المدعومة بعمليات الجودة وقابلية التتبّع) ؛ و"كافيه دون مايو" Café Don Mayo (دفعات الإنتاج الصغيرة مع قابلية التتبّع الكامل حسب العملية والنوع) ؛ و"بينيفيكيو بورماس ديل زوركي" Beneficio Brumas del Zurquí (متجر ، وعرض منتجات رفيع المستوى).

دورنا هو خلق الظروف التي تسمح للشركات بالوصول إلى أسواق أكثر تطورًا وتطلبًا. اختتم "لوبيز" قائلاً: "في هذا السياق ، هذه هي المرة الرابعة التي نرافق فيها القطاع في هذا المعرض ، كجزء من استراتيجية طويلة الأجل لتعزيز الوجود الدولي لقهوة كوستاريكا وفتح فرص أعمال جديدة للشركات".

اعتبارًا من نوفمبر 2025 ، أصبحت القهوة الكوستاريكية من بين أفضل خمسة منتجات تصدير في البلاد وهي أيضًا من بين أكثر ثلاثة منتجات ديناميكية في الصادرات الزراعية ، وهو ثاني أهم قطاع لتصدير السلع لكوستاريكا.

شركة كوستاريكية تحقق أعلى سعر مزاد خلال الحدث

كجزء من معرض "عالم القهوة بدبي لعام 2026"، شاركت شركة "مونتي كوبي" الكوستاريكية في مزاد "استكشاف المنتجين" ، الذي جمع منتجي القهوة من المزارع والعلامات التجارية المرموقة في جميع أنحاء العالم.

أصبحت "مونتي كوبي" أول قهوة كوستاريكية تشارك في مزاد بهذا الشكل وسجلت أعلى عدد من العروض في المعرض، 57 في المجموع، من المشترين الدوليين. حققت دفعة الإنتاج أيضًا أعلى سعر في الحدث ، حيث أغلقت عند 91 دولارًا أمريكيًا لكل كيلوغرام.

قال "إنريكي نافارو بوراس"، الرئيس التنفيذي لشركة "مونتي كوبي": "هذه النتيجة لا تمثل فوزًا لشركتنا فحسب ، بل أيضًا لقهوة كوستاريكا ككل ، مما يدل على الإمكانات التنافسية لقهوتنا على المنصات العالمية رفيعة المستوى".

أدت الاستجابة القوية تجاه دفعة الإنتاج التي أُقيم عليها المزاد إلى دعوة المنظمين للشركة للمشاركة مرة أخرى في العام المقبل ، هذه المرة في "سلسلة المزادات العالمية لعام 2027"، وهو مزاد يجمع بين بعض مزارع القهوة الأكثر شهرة في العالم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2867807/W0CD_2026.jpg