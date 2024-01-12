PROMISH Technology تطلق العنان لمنصات تخزين كاميرات المراقبة المحسّنة بالذكاء الاصطناعي في معرض إنترسك بدبي لعام 2024

تتيح أنظمة التخزين المدعومة بتقنية SmartBoost الخاصة بشركة PROMISE، مجموعة واسعة من تحليلات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوفير إمكانات أمنية متقدّمة

Unlock AI with PROMISE SMARTBOOST embedded storage appliance

نيوآرك، نيو جيرسي وهسينشو، 12 يناير 2024 /PRNewswire/ -- تطلق شركة PROMISE Technology، وهي شركة رائدة في مجال تدفق البيانات وحلول تخزين كاميرات المراقبة، العنان للإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي من خلال أحدث منصات تخزين البيانات، والتي ستعرضها في الحدث القادم المنعقد في الفترة من إنترسك دبي 2024 16 إلى 18 يناير 2024 (Stand SA-L19). ومن خلال تصميم العلامة التجارية بخبرة لتوفير الأداء والموثوقية التي تحتاجها أنظمة الأمان، فإنها تقدّم إمكانيات موسعة للذكاء الاصطناعي في تخزين كاميرات المراقبة عبر البنية التحتية الأساسية، والأعمال المصرفية، والقطاعات التجارية، والمصانع الذكية، والبيئات المدنيّة، والقطاع العام.

تقدّم شركة PROMISE عروض مميزة على منصاتها الموفّرة لخدمات الأمن والمراقبة في الربع الأول من عام 2024؛ وللاطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: [email protected]

إطلاق العنان للذكاء الاصطناعي في نظام المراقبة المدعوم بتقنية SmartBoost

بصفتها جزء أساسي من تقنيات شركة PROMISE — PromiseRAID وشركة Boost Technologies — خُصِّصت تقنية SmartBoost لمجال المراقبة وهي عرضها الأساسي لتمكين استخدام الذكاء الاصطناعي. فهي توفر موثوقية وأداء وتدرّج استثنائي، مع تمييز العلامة التجارية في السوق وذلك بدعم مجموعة واسعة من الكاميرات. كما تضمن تقنية SmartBoost الخاصة بأنظمة المراقبة، ميزات انخفاض معدل الإطارات إلى الصفر والتسجيل دون توقف، مع تمكين منصات الأمان عالية الأداء والتي تحتوي على بيانات مُكثّفة للاستفادة من تحليلات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وكجزء مهم من قدرات الأمان الحديثة، تشتمل تلك القدرات على الاستفادة من التعلم الآلي وتقنية Vision AI للتطبيقات المُعقّدة مثل اكتشاف الأشياء والأشخاص، وعد الأفراد، والتعرف على الوجوه، وتحديد العمر والهوية الجنسية والعواطف.

العروض المباشرة التجريبية تُظهر مجموعة كاملة من منصات الأمان المتطورة

في معرض إنترسك دبي 2024، ستعرض شركة PROMISE سيناريوهات مختلفة لنظام المراقبة لإظهار النطاق الكامل لقدراتها.

علقت أليس تشانغ، كبيرة مسؤولي التسويق في PROMISH Technology قائلة: "نحن نميز أنفسنا بمزج الحلول الشاملة والمتطورة للأداء الأمثل مع خدمة العملاء الاستباقية في جميع أنحاء العالم والمصممة لتلبية الاحتياجات الأمنية، ما يجعلنا متجرًا شاملًا للصناعة". وأضافت: "بالاستفادة من خبرتنا الرائدة في التخزين بتقنية RAID، فإننا نضمن تزويد عملائنا بمنصات المراقبة الأكثر كفاءة وموثوقية وتطورًا في السوق - ونضم أن يكونوا متمكّنين من الاستفادة الكاملة من الذكاء الاصطناعي."

ستتضمن السيناريوهات الأربعة المعروضة ما يلي:

تحليلات الفيديو التي تعمل بالذكاء الاصطناعي : عرض تحليلات فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي واسعة النطاق تعمل على نظام يتمتع بقدرة حاسوبية رسومية والتي من شأنها أن توازن بين الأجهزة والبرامج. أنظمة أمان "أكثر صداقة للبيئة" : تتميز بوحدات إمداد طاقة بلاتينية وتيتانيوم 80 Plus وتقنية GreenBoost الخاصة بشركة PROMISE لتقليل استخدام الطاقة والآثار الكربونية. معدات للأسواق التجارية : أنظمة مصممة خصوصًا تستند إلى أجهزة التخزين A3340P Vess و A6600P الجديدة لدى PROMISE ومدمجة مع برامج إدارة الفيديوهات للشركات الرئيسية والشركات الصغيرة إلى المتوسطة الحجم. منصات سوق المؤسسات : تُعد الحلول المدمجة والرفيعة التي تستخدم السلاسل Vess A8120 و R3600 و Vess A8000 لأرشفة تسجيلات الفيديو حلولًا مثالية للشركات ذات الأحجام الأكبر مثل البنوك الكبرى، خاصة لمراقبة أكشاك الصراف الآلي، ويمكن توسيعها باستخدام حلول JBOD لتوسيع نطاق السعة.

يمكن لزوار معرض إنترسك 2024 استكشاف منصات تخزين المراقبة الواسعة الخاصة بـ PROMISE في Stand SA-L19 في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 16 إلى 18 يناير 2024.

نبذة حول PROMISE Technology:

تُعد PROMISH Technology شركة عالمية رائدة في مجال تدفق تخزين البيانات مدججة بأكثر من 30 عامًا من الخبرة. وقد صُمّمت الحلول المبتكرة للعلامة التجارية وفقًا للاحتياجات الفريدة لأسواق كاميرات المراقبة، والوسائط الغنية، والسحابية، وتكنولوجيا المعلومات وذلك بكونها مدعومة بالتقنيتين PromiseRAID وBoost Technologies الخاصتين بها. وتتميز فرق المبيعات والهندسة ذات الخبرة العالية في PROMISE بمواقعها الإستراتيجية في جميع أنحاء مناطق الأميركتين وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا واليابان وآسيا والمحيط الهادئ والصين لتقديم خدمات ودعم لا مثيل لهما لعملائها في جميع أنحاء العالم.

للاطلاع على المزيد من المعلومات، تُرجى زيارة: https://www.promise.com/us

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2312858/Vess_A8000_series.jpg