شركة PROMISE Technology ستستعرض البنية التحتية للتخزين الجاهزة للذكاء الاصطناعي لأجل المدن الذكية، والمراقبة بتحليلات الفيديو الذكية (IVA) في معرض إنترسك دبي 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة، وهسينشو, 8 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- في معرض إنترسك دبي 2026، ستقدّم شركة PROMISE Technology عروضًا حيه لأنظمة التخزين المُصممة لتلبية متطلبات الأداء الخاصة بتطبيقات المراقبة بتحليلات الفيديو الذكية (IVA) المدعومة بالذكاء الاصطناعي. إن الاستخدام المتزايد لكاميرات الذكاء الاصطناعي يزيد المعلومات القادمه من البيانات (Metadata)؛ إلى جانب مسارات الفيديو، ما يضاعف متطلبات حجم البيانات وتعقيد التشغيل ومعدل نقل البيانات (Throughput) وعدد العمليات في الثانية (IOPS). مع تحوّل التخزين على مستوى المؤسسات إلى مكونٍ أساسيٍ في أنظمه المراقبة الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي، فقد أدى الانتقال من "التسجيل السلبي للفيديو" إلى "التحليلات الفورية" إلى تحويل التخزين من مجرد أرشيف بسيط إلى محرك معالجة عالي الأداء.

بخبرة تتجاوز 35 عامًا في تصميم حلول التحزين الخاصه بتطبيفات الفيديو —بما في ذلك: المراقبة بالفيديو، والبث، والمونتاج,فلطالما ركزت PROMISE على تمكين بث البيانات بشكل فوري وعلى نطاق واسع. عبر قطاعات السوق المذكورة، تتلاقى متطلبات الأداء باستمرار في: زمن التأخير المنخفض، ومعدل نقل البيانات المستدام، وارتفاع عدد العمليات في الثانية (IOPS) تحت أعباء العمل المستمرة.

ومع تطور المراقبة بالفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، فقد ازدادت هذه المتطلبات. قبل الانتشار الواسع لوحدات معالجة الرسومات (GPUs) أو تقنية NVMe أو شبكات الاتصال فائقة السرعة، كانت PROMISE تطوّر بالفعل وحدات التخزين المُحسّنة لتقليل نقاط الاختناق وتقديم أداء قابل للتنبؤ لأعباء الفيديو الضرورية للمهام. صُممت تقنية ™PROMISE SmartBoost لدعم بث الفيديو المستمر دون انقطاع ودون فقدان أي إطار من الفيديو، حتى في ظل أعباء التسجيل والتحليل عالية الكثافة والمستمرة.

تجمع PROMISE هذه الخبرة العميقة المتخصصة مع أحدث تقنيات الأجهزة—بما في ذلك تخزين NVMe، وواجهة توصيل PCIe® 5.0، وأحدث معالجات ®Intel، ووحدات معالجة الرسومات (GPUs) عالية الأداء—لتقديم منصات تخزين مصممه خصيصًا لتطبيقات المراقبة بتحليلات الفيديو الذكية (IVA) وتدريب الذكاء الاصطناعي والاستدلال ومراكز البيانات المؤسسية.

خلال معرض إنترسك دبي 2026، ستستعرض PROMISE Technology حلولًا مُصممة لمعالجة تحديات التخزين التي تواجه تطبيقات المدن الذكية وعمليات نشر السلامة العامة، بما في ذلك:

نظام Vess A8110 المصممه للذكاء الاصطناعي وتحليلات الفيديو الذكية ( IVA )، بالشراكه مع ( ISS ) VMS ومصممة لتسجيل الفيديو المستمر عالي الدقة والتحليلات الفورية للتعرّف على الوجوه

نظام Vess A8340 المزود بوحدتي معالجة ( CPUs ) من طراز Intel® Xeon® 6 ، و Milestone VMS و BriefCam ، لعرض أداء التسجيلات بزمن تأخير منخفض وعدد عمليات في الثانية ( IOPS ) مرتفع لأجل أعباء الذكاء الاصطناعي وتحليلات الفيديو الذكية ( IVA ) المُسرّعة بوحدات معالجة الرسومات ( GPUs)

التهيئة المتوازية لأنظمة الملفات ضمن بيئة تخزين مفتوحة بالكامل ( EOS )—تضم Metadata Gateway (MGM) و QuarkDB (QDB) و File Storage Service (FSS) —باستخدام منصة Vess A8110 ووحدة مجموعة أقراص التخزين ( JBOD ) من طراز VTrak J5960 المدعومة بتقنية ™GreenBoost ، لتقديم معمارية قابلة للتوسّع تدعم عمليات المراقبة المستمرة وتدريب الذكاء الاصطناعي والاستدلال

تفضلوا بزيارة شركة PROMISE Technology في القاعة SA بالجناح F23 في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 12 إلى 14 يناير 2026.