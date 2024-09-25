Puravankara تعلن عن "مهرجان بورفا للمنازل للهنود غير المقيمين" في دبي في حدث هو الأول من نوعه "للهنود غير المقيمين" الباحثين عن منازل فاخرة في الهند

دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، 25 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت "بورفانكارا ليمتد" (Puravankara Limited)، إحدى الشركات العقارية الرائدة في الهند ، عن "مهرجان بورفا للمنازل للهنود غير المقيمين" ، وهو حدث خاص مصمم لعرض مشاريعها على "الهنود غير المقيمين" المتواجدين في دبي. سيقام الحدث الذي يستمر يومين في فندق "شانغريلا دبي"، من الساعة 10:00 صباحًا إلى الساعة 8:00 مساءً يومي السبت 28 سبتمبر والأحد 29 سبتمبر 2024.

The 'Purva NRI Home Fest' will take place at Shangri-La Dubai, from 10:00 AM to 8:00 PM on Saturday, 28th September, and Sunday, 29th September 2024

يقدم "مهرجان بورفا للمنازل للهنود غير المقيمين" فرصة "للهنود غير المقيمين" لاستكشاف أكثر من 4000 منزل على مستوى أكثر من 20 مشروعًا مرموقًا في خمس مدن هندية رئيسية؛ هي بنغالورو، وتشيناي، وكوتشي، ومومباي، وبونه. سيعرض هذا الحدث مجموعة من الشقق الفاخرة، والفيلات ذات المستوى العالمي، وأراضي الفيلات، مما يوفر للمشترين المحتملين خيارات عقارية متنوعة تناسب احتياجاتهم الاستثمارية.

سيعرض "مهرجان بورفا للمنازل للهنود غير المقيمين" مجموعة شاملة من الخيارات العقارية. سيكون لدى المشترين المحتملين الفرصة لاستكشاف محفظة متنوعة تتضمن شقق 1.5 "بي إتش كيه" (غرفة ونصف) ، وشقق البنتهاوس (شقق الدور العلوي)، والفيلات ، وأراضي الفيلات ، مع أحجام تتراوح ما يقرب من 600 قدم مربع إلى 5000 قدم مربع.

قال أبيشيك كابور، الرئيس التنفيذي للمجموعة بشركة بورفانكارا ليمتد، "بعد كوفيد، أصبح هناك اهتمام محدد بين "الهنود غير المقيمين" بشراء عقار في الوطن يمكنهم العودة إليه. هذا واضح في الأرقام؛ حيث ارتفعت الأموال التي تتدفق إلى ودائع "الهنود غير المقيمين" بنسبة 84.4 في المائة من 6.40 مليار دولار إلى 11.8 مليار دولار بين أبريل 2023 وفبراير 2024. يعد "مهرجان بورفا للمنازل للهنود غير المقيمين" فرصة لهم لتجربة "فلسفة ('أنت)" الخاصة بنا، والتي تضع العميل في قلب كل ما نقوم به. سنضمن أن كل مشترٍ لمنزل من "الهنود غير المقيمين" يشعر بالثقة والدعم في رحلته نحو امتلاك منزل في الهند."

من الشقق الفاخرة المتميزة مثل "بورفا ويندرمير" (Purva Windermere) (تشيناي)، و"بورفا كليرمونت" (Purva Clermont) (مومباي)، و"بورفا بارك هيل" (Purva Park Hill) (بنغالورو)، إلى مشاريع "وورلد هوم كولكشن" (Worldhome Collection) المبتكرة مثل "بورفا سومرست هاوس" (Purva Somerset House) (تشيناي)، و"بورفا أورينت غراند" (Purva Orient Grand) (بنغالورو)، هناك خيار يتناسب مع كل الأذواق والتفضيلات. بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى قمة الرفاهية المطلقة، توفر "الفيلات الرئاسية" في "بورفا ساوند أوف ووتر" (Purva Sound of Water) في بنغالورو تجربة معيشة لا مثيل لها. بالإضافة إلى ذلك، توفر أراضي الفيلا في مشاريع مثل "فانام" (Vanam)، و"راجام" (Raagam)، و"سوكهيام" (Soukhyam) تحت علامة "بورفا لاند" (Purva Land) التجارية فرصًا مثالية للمشترين الذين يتطلعون إلى بناء منازل مخصصة.

لضمان الانتقال السلس من الشراء إلى السكن، تقدم بورفانكارا دعمًا شاملًا لما بعد البيع. ويشمل ذلك المساعدة في تسهيل القروض، مما يضمن أن المشترين يمكنهم الوصول إلى خيارات التمويل بسهولة. من خلال شركة "بورفا ستريكس" (Purva Streaks)، يمكن للمشترين أيضًا الاستفادة من خدمات التصميم الداخلي المخصص، مما يسمح لهم بتخصيص منازلهم الجديدة وفقًا لمواصفاتهم. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة دعم "إدارة علاقات العملاء" لإدارة الاتفاقات والوثائق. يؤكد نظام الدعم الشامل هذا التزام بورفانكارا بتقديم تجربة خالية من الضغوطات "للهنود غير المقيمين" الذين يستثمرون في الهند.

قدمت بورفانكارا أيضًا عروضًا حصرية منسّقة بعناية لهذا الحدث خصيصًا لتعزيز تجربة الشراء. يمكن للمشترين الذين يحجزون خلال الحدث الاستفادة من القسائم التي تصدرها شركة "بورفا ستريكس" (Purva Streaks)، ذراع التصميم الداخلي للشركة، والتي تتراوح بين مئة ألف روبية هندية إلى مليون روبية هندية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.puravankara.com.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2514104/Purva_NRI_Home_Fest.jpg