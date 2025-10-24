Purpose Brands تعلن عن الافتتاح الكبير لأول أندية Anytime Fitness في دبي ، بالتزامن مع حملة "تحدي دبي للياقة"

النادي الرئيسي في منطقة أرجان يرسّخ بصمة قوية للتوسع المستقبلي المزمع للنادي في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة؛ حيث يتمتع الأعضاء بإمكانية الوصول إلى خطط العافية المخصصة، ومجموعة Technogym الكاملة من المعدات في النادي ، ومنظومة SmartCoaching و 5600 نادٍ إضافي في جميع أنحاء العالم

First Anytime Fitness club in Dubai’s Arjan District

بوكا راتون؛ فلوريدا، وودبري؛ مينيسوتا، ودبي؛ الإمارات العربية المتحدة ، 24 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- يسر شركة "بيرباس براندز إل إل سي" ( Purpose Brands LLC ) أن تعلن عن الافتتاح الكبير لأول أندية سلسلة "إنيتايم فتنس" ( Anytime Fitness ) في دبي بالإمارات العربية المتحدة. تمتلك شركة "بربل فتنس إل إل سي" ( Purple Fitness LLC ) حقوق الامتياز للعلامة التجارية "إنيتايم فتنس" ( Anytime Fitness ) في دبي ، حيث يُفتتح النادي الرائد في 1 نوفمبر في قلب مجتمع "أرجان"، "البرشاء جنوب 3"، دبي.

قال "فهيم إيسوب"، الرئيس التنفيذي لشركة "بربل فتنس": "نحن متحمسون لجلب العلامة التجارية "إنيتايم فتنس" ( Anytime Fitness ) إلى الإمارات العربية المتحدة وفتح أبواب النادي الأول رسميًا في دبي". قال "نيريو أليساندري"، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تكنوجيم" ( Technogym ): "لقد تم بناء كل التفاصيل ، بما في ذلك مجموعة كاملة من معدات اللياقة البدنية من "تكنوجيم" والتي تمتاز بالمستوى العالمي ومنظومة SmartCoaching عبر تطبيق AF ، لتلبية المعايير العالمية التي وضعتها هذه العلامة التجارية للياقة البدنية ذات المستوى العالمي. نحن هنا لتقديم خدمات التدريب والتغذية والتعافي المتاحة والمخصصة لسكان دبي في أي وقت وفي أي مكان يحتاجون إليه ولدينا خطط طموحة لفتح مواقع إضافية في دبي في المستقبل القريب."

كجزء من التزامها بالتميز ، تعاونت "إنيتايم فتنس" مع "تكنوجيم" لتجهيز مساحات التدريب الخاصة بها بالكامل بأحدث المعدات والحلول الرقمية. تتميز "تكنوجيم"، المعترف بها عالميًا كشركة رائدة في مجال الابتكار ، بمعدات إيطالية التصميم ومنظومة فريدة من المعدات الذكية المتصلة، والتطبيقات، ومحتوى التدريب الممتاز.

"نيابةً عن فريق "تكنوجيم" بأكمله ، نحن فخورون حقًا بشراكتنا مع "إنيتايم فتنس"، والتي لا تساهم فقط في رفع مستوى الابتكار في الصناعة ولكن أيضًا تشارك معنا المهمة الاجتماعية لتعزيز العافية كفرصة لخلق عالم أفضل يعتمد على صحة الناس". قال "ستايسي أندرسون"، الرئيس العالمي ، "إنيتايم فتنس": "هذه الشراكة تعني الكثير بالنسبة لنا لأن "إنيتايم فتنس" تقدم لأعضائها تجارب فريدة ومخصصة للياقة البدنية والرياضة والصحة".

يتزامن افتتاح نادي دبي أيضًا مع "تحدي دبي للياقة"، المعروف أيضًا باسم "تحدي 30x30 "، وهو احتفال لمدة شهر باللياقة البدنية والعافية بدأه صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد دبي ، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع في الإمارات العربية المتحدة ، ورئيس المجلس التنفيذي لدبي. يشجع التحدي سكان دبي على إتمام 30 دقيقة من التمارين الرياضية يوميًا لمدة 30 يومًا. يقدم نادي "إنيتايم فتنس" الجديد في منطقة "أرجان"، وهو أحد التطبيقات الشريكة في "تحدي 30x30 "، بطاقات رياضية مجانية لمدة 3 أيام طوال شهر نوفمبر ، من خلال تطبيق Anytime Fitness ، إلى جانب عروض برامج التدريب الحصرية.

"نحن نثني على المبادرات التي تعزز أنماط حياة أكثر صحة ، ونحن سعداء للغاية بأن العلامة التجارية "إنيتايم فتنس" تصل إلى الإمارات العربية المتحدة في هذه اللحظة لسكان دبي". قال "ساندر فان دن بورن"، نائب الرئيس التنفيذي ، الأعمال الدولية، "بيرباس براندز": "نحن محظوظون لأن لدينا بصمة قوية ونموذج خدمات امتياز على مستوى عالمي يساعد نوادي "إنيتايم فتنس" لدينا على إشراك الملايين من مستهلكي خدمات العافية في جميع أنحاء العالم ، وتركيزنا المتواصل على نتائج الأعضاء يعني أننا في وضع فريد لمساعدة الناس على العيش حياة أطول وأكثر صحة. جنبًا إلى جنب مع شريكنا في "إنيتايم فتنس" دبي، نحن هنا لجعل خدمات اللياقة البدنية والصحة والعافية المتاحة حقيقة للأشخاص في جميع أنحاء دبي."

مع إضافة دولة الإمارات العربية المتحدة ، تعمل نوادي "إنيتايم فتنس" الآن في 49 دولة وإقليم في جميع أنحاء العالم ، مع إمكانية الوصول إلى جميع المواقع وهي فائدة رئيسية لأعضاء "إنيتايم فتنس" البالغ عددهم 5 ملايين في جميع أنحاء العالم. تمثل الإمارات العربية المتحدة أيضًا توسيع نطاق العلامة التجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، حيث انضمت إلى قطر والكويت ، مع الإعلان المرتقب لانضمام دول إضافية.

"نحن متحمسون لرؤية نطاق توسيع علامة اللياقة البدنية من الطراز العالمي الخاصة بنا ليشمل الإمارات العربية المتحدة". "نحن نركز على النمو المتواصل لـ "إنيتايم فتنس" ، مع الاستحواذ على حصة أكبر من اقتصاد العافية العالمي سريع النمو ومساعدة المزيد من الناس أكثر من أي وقت مضى في الوصول إلى خدمات الصحة والعافية المخصصة. نتطلع إلى مشاهدة "بيرباس براندز" و "إنيتايم فتنس" معًا تساهمان بطرق مجدية في الرفاه والعافية على المستوى العام للأشخاص والمجتمعات في دبي."

نبذة عن Technogym

تعد "تكنوجيم" علامة تجارية رائدة عالميًا في مجال المعدات الذكية والتقنيات الرقمية للياقة البدنية والرياضة والعافية. تقدم "تكنوجيم" منظومة كاملة من المعدات الذكية المتصلة والخدمات الرقمية والتطبيقات وتجارب التدريب حسب الطلب التي تسمح لكل مستخدم نهائي بالوصول إلى تجربة تدريب مخصصة تمامًا في أي وقت وفي أي مكان؛ أي في المنزل أو في الصالة الرياضية أو أثناء التنقل. أكثر من 70 مليون شخص يتدربون مع "تكنوجيم" في 100،000 مركز للعافية و 500،000 منزل خاص في جميع أنحاء العالم. كانت "تكنوجيم" "المورّد الرسمي" "للألعاب الأولمبية" التسعة الأخيرة وهي العلامة التجارية المرجعية لأبطال الرياضة والمشاهير في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن Anytime Fitness

"إنيتايم فتنس" هي العلامة التجارية الأكبر والأسرع نموًا للياقة البدنية في العالم، بمتوسط 300 ناديًا جديدًا سنويًا بينما تخدم ما يقرب من 5 ملايين عضو في أكثر من 5600 نادٍ في كافة القارات السبع. تقدم "إنيتايم فتنس"، التي تعمل 24 ساعة في اليوم، و365 يومًا في السنة، إرشادات مخصصة وبأسعار معقولة للتدريب، والتغذية، التعافي في مجال الصحة والعافية، لأعضائنا؛ في النادي، وفي منازلهم، وفي جيوبهم، أينما كانوا وفي أي وقت كانوا في حاجة إليها. جميع الأندية صاحبة الامتياز مملوكة ومُدارة بشكل منفرد، ويمكن للأعضاء الوصول إلى أي من أندية "إنيتايم فتنس" في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://anytimefitness.com .

نبذة عن Purpose Brands, LLC

تمثل "بيرباس براندز" أكبر محافظ العالم وأكثرها ثقة للعلامات التجارية والخدمات الخاصة باللياقة البدنية والصحة والعافية، وتضم: "إنيتايم فتنس" ( Anytime Fitness )، و"أورانج ثيوري فتنس" ( Orangetheory Fitness )، و"واكسنج ذا سيتي" ( Waxing the City )، و"بيس كامب فتنس/سامهيت فتنس" ( Basecamp Fitness )، و"ذا بار ميثود" ( The Bar Method )، و"سترونجر يو نيوترشن" ( Stronger U Nutrition )، و"هيلثي كونتربيوشنز" ( Healthy Contributions )، و"بروفجن سكيوريتي" ( Provision Security ). جنبًا إلى جنب ، تولد هذه العلامات التجارية 3.8 مليار دولار أمريكي من الإيرادات ، وتعمل في 49 دولة في جميع القارات السبع مع 6 ملايين عضو مجتمعين. مع نموذج تشغيل للامتياز على مستوى عالمي ومجموعة من الخدمات التي تساعد على تسريع نمو العلامات التجارية في محفظتها ، فإن "بيرباس براندز" في أفضل وضع للتوسع السريع والسيطرة على حصة قوية في السوق في صناعة العافية العالمية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://purposebrands.com .

للتواصل:

Julie Elepano

Purpose Brands ، LLC

+1-414-732-9840

[email protected]

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2803876/First_Anytime_Fitness_Dubai.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2564032/5575897/PurposeBrandsLogo_LightBG_HeroHorizontal_Logo.jpg