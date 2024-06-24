Pylontech أطلقت جيلًا جديدًا من حلول تخزين الطاقة السكنية في المعرض الأوروبي للطاقة الشمسية (Intersolar Europe) لعام 2024

ميونخ، 24 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- تطلق Pylontech، المزود الرائد العالمي لنظام تخزين الطاقة الذي يتمتع بخبرة ناجحة تزيد عن 10 سنوات في سوق تخزين الطاقة، جيلها الجديد من حل تخزين الطاقة السكنية، Force H3X، في المعرض الأوروبي للطاقة الشمسية (Intersolar Europe) لعام 2024.

يتم إدماج Force The H3X بشكل كبير مع البطارية ونظام إدارة البطارية والعاكس ونظام إدارة الطاقة في نظام واحد، ويتسم بسلامته العالية واستخداماته المتعددة حسب الطلب والأداء المتميز والإدارة الذكية.

-- إنه حل مرتبط بالتيار المتردد وحل هجين

-- طاقة أحادية الطور تتراوح بين 3.6 كيلووات و8 كيلووات، وطاقة ثلاثية الطور تتراوح بين 8 كيلووات و15 كيلووات

-- تصميم مكون من وحدة لتوسيع السعة بسهولة بدءًا من 10 كيلووات في الساعة إلى 210 كيلووات في الساعة

-- التحكم الديناميكي الذكي لتحسين السلامة والأداء

-- الإدارة الذكية لخدمات الطاقة

-- موصل بدون سلك (كبل) لسهولة التركيب

ركزت Pylontech على قطاع تخزين الطاقة لأكثر من 10 سنوات، مع تقنياتها المطورة ذاتيًّا في خلايا البطاريات وإدارة البطارية والوحدة وتكامل النظام، وغيرها من التقنيات. وقد قدمت أكثر من مليون نظام في جميع أنحاء العالم. مع مثل هذه الخبرة التكنولوجية والسوقية المتجذرة، تتمتع Pylontech بفهم عميق لكيفية تلبية الاحتياجات المتنوعة لدى المستخدمين النهائيين والمثبتين والموزعين.

قال Geoffrey Song، نائب رئيس Pylontech: "تم تصميم Force H3X لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء. فهو ليس مجرد بطارية تخزين أو مزيج بسيط من العاكس والبطارية، بل أكثر من ذلك بكثير. فهو يمثل استجابتنا المتكاملة لاحتياجات السوق. فشركة Pylontech قد كرست جهودها لجعل العملاء ذوي أهمية من خلال حلول تخزين الطاقة الموثوق بها والفعالة والذكية. مع استمرارنا في استكشاف تطوير وتطبيق تكنولوجيا تخزين الطاقة، نتطلع إلى التعاون مع المزيد من الشركاء لتقديم فائدة أكبر للعملاء مع المساهمة في تقدم الصناعة والتنمية المستدامة للمجتمع".

نبذة عن Pylontech

Pylontech (رمز البورصة: 688063) هي شركة رائدة لأنظمة تخزين الطاقة. أُسست شركة Pylontech في عام 2009، وقد كرست جهودها في قطاع تخزين الطاقة لأكثر من 10 سنوات. إنها تدمج سلسلة الصناعة رأسيًّا، وتتقن التكنولوجيا الأساسية في مجالات من بينها خلايا البطارية والوحدات وأنظمة إدارة البطارية وتكامل النظام. وتغطي منتجات وحلول تخزين الطاقة التي طورتها وأنتجتها Pylontech، مجموعة واسعة من السيناريوهات، بما في ذلك الاستخدامات السكنية والاستخدامات التجارية والصناعية، وتوليد طاقة جديدة ومراكز البيانات ومحطات قاعدة الاتصالات.

بعد أكثر من عقد من التطوير، قامت Pylontech بتوزيع أكثر من مليون مجموعة من أنظمة تخزين الطاقة، وتخدم أكثر من 80 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم.