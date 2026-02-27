تعلن QCY عن الإطلاق المرتقب لساعة QCY Track S10 الرياضية: أطلق العنان لقدراتك الكاملة

دونغوان، الصين, 27 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- ترتقي QCY، الشركة الرائدة في مجال الأجهزة القابلة للارتداء عالية الأداء، بلياقة الرياضيين إلى مستوى جديد مع QCY Track، الساعة الذكية الرياضية الفائقة المصممة لتوفير الدقة والقوة والتحمّل. وبفضل ما تزخر به من مزايا متطورة، صُمّم هذا الجهاز الذي يغيّر قواعد اللعبة ليحافظ على الرياضيين في ذروة أدائهم، سواء أثناء التدريب أو المنافسة أو عند دفع حدود قدراتهم القصوى.

تتبُّع أداء دقيق لتحقيق نتائج متفوقة

QCY Track S10

مزوّدة بشاشة AMOLED عالية الدقة بقياس 1.43 بوصة، ودقة فائقة تبلغ 466 × 466 بكسل، وشدة سطوع قصوى تصل إلى 1000 شمعة/متر مربع، تضمن الساعة رؤية بالغة الوضوح سواء تحت أشعة الشمس القوية أو في ظروف الإضاءة المنخفضة. ومن سرعة ركوب الدراجات ووتيرة الجري إلى بيانات الضربات في حوض السباحة، يمكن للرياضيين الاعتماد على مؤشرات دقيقة للغاية في الوقت الفعلي لقياس كل جلسة وتعديل أدائهم لحظة بلحظة.

ميزات تركّز على الترياثلون لتدريب أكثر ذكاءً

صُمّمت هذه الساعة خصيصًا للرياضيين في الهواء الطلق لدعم التدريب المنظّم والمبني على البيانات. إذ يوفّر نظام مراقبة عتبة اللاكتات المدمج، إلى جانب نظام الملاحة المخصّص للتدريب، تحليلات معمّقة لأنشطة السباحة وركوب الدراجات والجري، بما يضمن تنفيذ كل تمرين عند شدة الجهد المثلى. ومع دعم لأكثر من 150 وضعًا رياضيًا، بدءًا من التدريب المتقطّع عالي الكثافة (HIIT) وصولًا إلى جلسات التحمل لمسافات طويلة، توفّر الساعة تغذية راجعة آنية حول الأداء تحافظ على تقدّم المستخدمين في أي بيئة.

مراقبة صحية شاملة تغطي كل لحظة

إلى جانب مقاييس الأداء، توفّر الساعة حزمة متكاملة من قدرات تتبّع الحالة الصحية. ويسهم قياس تقلب معدل نبضات القلب (HRV)، وتحليل النوم، وفحص الصحة بنقرة واحدة، في تقديم فهم عميق لحالة التعافي ومساعدة الرياضيين على تجنّب الإفراط في التدريب. وبفضل المراقبة المستمرة، يمكن للمستخدمين تعديل خططهم التدريبية بثقة لضمان الجاهزية القصوى لكل تمرين وسباق.

مدة عمر بطارية فائقة الطول لمواكبة أطول سباقاتك

تتطلّب فعاليات الترياثلون قدرة تحمّل استثنائية، ليس فقط من الرياضيين بل أيضًا من معداتهم. وتوفّر هذه الساعة مدة عمر بطارية تصل إلى 19 يومًا، بما يضمن دعمًا متواصلًا طوال جلسات التدريب الطويلة والسباقات الممتدة. ومع نظام GNSS ثنائي النطاق يدعم ستة أنظمة أقمار صناعية، إلى جانب الخرائط غير المتصلة بالإنترنت، توفّر الساعة ملاحة دقيقة حتى في غياب الاتصال بالشبكة، بما يضمن أداءً سلسًا في مختلف السيناريوهات.

تصميم فائق الخفة لراحة تدوم طوال اليوم

على الرغم من مجموعة مزاياها القوية، لا يتجاوز وزن الساعة 37 جرامًا، ما يوفّر راحة استثنائية للاستخدام طويل الأمد أثناء التدريب والمنافسات. ويضمن تصميمها المقاوم للماء حتى مستوى 5ATM أداءً موثوقًا في حوض السباحة وتحت ظروف الطقس القاسية، لتكون جاهزة لأي تحدٍّ.

أداء دقيق بمكوّنات احترافية

نظام GNSS مزدوج التردد بستة أقمار صناعية لتحديد المواقع بدقة فائقة

مستشعرات متعددة القنوات لمعدل نبضات القلب و SpO₂ لتتبّع صحي شامل

سعة تخزين eMMC عالية السرعة لأداء سلس وسريع

سيتم طرح QCY TRACK S10 من خلال تجّار التجزئة المعتمدين في شهر مارس، وستتوفّر باللونين الأسود والتيتانيوم. لمعرفة المزيد حول QCY TRACK S10 واستكشاف المجموعة الكاملة من حلول QCY الصوتية، يُرجى زيارة .www.qcy.com

نبذة عن QCY

تأسست QCY في عام 2009، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة القابلة للارتداء الذكية، وتكرّس جهودها لتقديم منتجات صوتية عالية الجودة ومبتكرة وبأسعار معقولة للجميع. ومن خلال تركيزها على التكنولوجيا الإبداعية والتصميم المرتكز على المستخدم، تواصل QCY إعادة تعريف الطريقة التي يستمع بها الناس إلى الموسيقى، ويتواصلون، ويتّصلون في حياتهم اليومية.

