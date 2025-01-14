Raythink تستعرض أحدث حلول التصوير الحراري في معرض Intersec المقام في دبي لعام 2025

يانتاي، الصين، 14 يناير 2025 /PRNewswire/ -- تعرض شركة Raythink Technology المحدودة ("Raythink")، الشركة الرائدة في تكنولوجيا التصوير الحراري، وحدتها المميزة للتصوير بالأشعة تحت الحمراء بدقة 1920×1080 وحلول التصوير الحراري المتقدمة في معرض Intersec دبي لعام 2025. يمكن للزوار استكشاف هذه الابتكارات في الجناح SA-H40، في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025.

تتميز وحدة الأشعة تحت الحمراء Turing F1920 من Raythink بدقة 1920×1080، مما يوفر وضوحًا ودقة عاليين، يجعلانها المعيار الجديد في تقنيات التصوير الحراري. بفضل تزويدها بجهاز الكشف عن الأشعة تحت الحمراء بمقياس 8 ميكرومتر، تلتقط الوحدة أدنى التغيرات في درجات الحرارة، مما يتيح تفاصيل حرارية فائقة الدقة لا مثيل لها.

في معرض Intersec المقام في دبي لعام 2025، جذبت وحدة Turing F1920 اهتمام الزوار بشكل كبير. فقد قال أحد العملاء: "وضوح الصور مذهل للغاية، إنه بالضبط ما نحتاج إليه للاستخدامات الأمنية فائقة الأهمية ".

إضافة إلى Turing F1920، تقدم Raythink حلول التصوير الحراري المصممة خصوصًا لمراقبة حقول النفط. صُمم هذا الحل خصوصًا لمعالجة تحديات تأمين عمليات حقول النفط المترامية الأطراف في الشرق الأوسط، حيث يوجد قصور في أنظمة المراقبة التقليدية.

إذ تعمل كاميرا Raythink SilentW-U 360° البانورامية بالأشعة تحت الحمراء على إعادة تعريف تأمين حقول النفط، بفضل إمكانياتها الفائقة في مراقبة المناطق الشاسعة بكفاءة عالية. وتوفر رؤية حرارية سلسة بزاوية 360 درجة في ثانيتين فقط، مما يضمن المعرفة الكاملة بالظروف المحيطة. إن تصميمها المدمج وأداءها التصويري الاستثنائي يجعلانها خيارًا مثاليًّا لمتطلبات مراقبة حقول النفط الواسعة النطاق.

غالبًا ما يتم إقران SilentW-U بكاميرا PC5 PTZ، التي تتميز بدقة التصوير الحراري 1.3 ميجابكسل (1280 × 1024) والتصوير بالضوء المرئي 4 ميجابكسل (2688 × 1520). يمكن لجهاز الإضاءة بالليزر أن يصل إلى مسافة 1.5 كيلومتر، في حين يمتد جهاز تحديد المدى بالليزر إلى مسافة 6 كيلومترات. بالمقارنة بالمنتجات المماثلة الموجودة في السوق، فهو أصغر حجمًا، ويزن أقل بنسبة 50%، وأسهل في التثبيت.

عندما يتم اكتشاف هدف ما، يستطيع جهاز PC5 التكبير على الفور لجمع بيانات مفصلة عن الفيديو والصور مما يوفر دليلًا دقيقًا وشاملًا. تتيح هذه القدرة عرضًا واضحًا وبديهيًّا للهدف، وتوفر معلومات مرجعية حاسمة لصناع القرار وأفراد القيادة.

من خلال تجاوز حدود كاميرات الضوء المرئي، تقدم أنظمة التصوير الحراري من Raythink أداءً استثنائيًّا في ظل ظروف الطقس القاسي وانخفاض الرؤية. تعمل هذه الميزات على تعزيز الأمن الليلي بشكل كبير، ومنع الوصول غير المصرح به وضمان المراقبة المستمرة للبنية التحتية المهمة.

تدعو شركة Raythink الحضور إلى زيارة الجناح SA-H40 في معرض Intersec دبي 2025 لتجربة تقنيتها الرائدة بالأشعة تحت الحمراء بشكل مباشر. اكتشف كيف تعمل شركة Raythink على تغيير مراقبة حقول النفط وإعادة تشكيل مستقبل التصوير الحراري.