طفرة في مجال الكشف عن تسربات الغاز: Raythink تكشف عن كاميرا محمولة للتصوير الضوئي للغاز (OGI) مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقييم ذكي للمخاطر

يانتاي، الصين، 5 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Raythink Technology Co., Ltd. ("Raythink")، وهي إحدى الشركات الرائدة في حلول التصوير الحراري، عن إطلاق أحدث كاميرا محمولة للتصوير الضوئي للغاز (OGI) مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي سلسلة .RG630 وتتميز الكاميرا بكاشف عالي الحساسية بحساسية حرارية تبلغ 15 ميلي كلفن، إلى جانب خوارزميات متقدمة للكشف عن الغازات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ما يرتقي بعمليات الكشف عن تسربات الغاز من مجرد إظهارها بصريًا إلى تقييم ذكي للمخاطر، ويتيح الكشف المبكر وبحساسية أعلى حتى عن تسربات الغاز الطفيفة.

تحويل رؤية التسرب إلى رؤى تدعم قرارات الاستجابة

RG630 Series OGI Handheld Camera | Visualizing the Invisible Speed Speed

تجعل كاميرات التصوير الضوئي للغاز (OGI) التقليدية تسربات الغاز غير المرئية مرئية، إلا أن تقييم شدة التسرب يعتمد غالبًا على تحليل لاحق خارج الجهاز وعلى التقدير الشخصي. وتتجاوز سلسلة RG630 هذا القصور عبر تقنية التعرف على الغازات بالذكاء الاصطناعي المضمنة على الجهاز، إلى جانب خاصية استخلاص تركيز الغاز مباشرة على الجهاز.

القدرات الذكية الرئيسية:

تلوين ديناميكي لأعمدة الغاز معزز بالذكاء الاصطناعي: تعتمد الكاميرا خوارزمية مملوكة لاستخلاص تركيز الغاز لتطبيق تلوين بحسب التركيز على أعمدة/سحب التسرب، بما يوفّر تصورًا أوضح لأنماط التسرب وانتشاره ويساعد في تقييم مخاطر التسرب.

التعرف على الغاز والإنذار في الوقت الفعلي: تكتشف الكاميرا تلقائيًا مئات الغازات، بما في ذلك الغازات الصناعية الشائعة مثل الميثان، والأمونيا، والإيثيلين، والبروبيلين، وثاني أكسيد الكبريت، والفريون (R-134a، R-152a) ، وتُنبه المشغلين، ما يقلل زمن الاستجابة.

حساسية رائدة في القطاع وأداء تصوير فائق

بفضل حساسية حرارية متميزة تبلغ 15 ميلي كلفن، تلتقط كاميرا RG630 الانبعاثات الهاربة الطفيفة بوضوح واستقرار استثنائيين. كما تتيح شاشة تعمل باللمس بتقنية الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء (OLED) مقاس 5 بوصات صورًا مفصلة وعالية التباين لتحديد موقع التسرب بدقة.

وبناءً على ذلك، تتميز RG630 بكاشف مزوّد بمرشح تمرير نطاق مخصص وبنطاق أضيق من أجهزة التصوير الحراري التقليدية، ما يعزز حساسية الكشف عن الغاز ويقلل من تأثير الضوء الضال.

مصممة للعمل في البيئات القاسية والخطرة

صُممت سلسلة RG630 لتطبيقات النفط والغاز، والبتروكيماويات، وتوليد الطاقة، والمراقبة البيئية، والاستجابة للطوارئ. وهي تلبي معايير السلامة الجوهرية ضمن تصنيف الحماية من الانفجار (Ex ic IIC T4 Gc) للتشغيل الآمن في المناطق الخطرة. كما يتوافق أداؤها في الكشف عن تسربات الغاز مع الملحق K لوكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، بما يلبي متطلبات التفتيش القياسية في برامج الكشف عن التسريبات وإصلاحها (LDAR).

وتتميز RG630 بمتانة من الدرجة الصناعية ضمن نطاق واسع لدرجات حرارة التشغيل، وعمر بطارية يصل إلى 5 ساعات، بالإضافة إلى نظام تحديد مواقع متعدد الأنظمة، واتصال لاسلكي، ومساعد صوتي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتيح تشغيلًا فعالًا دون الحاجة إلى استخدام اليدين.

إن التصوير عالي الحساسية وتحليلات الذكاء الاصطناعي المضمنة يجعلان سلسلة RG630 معيارًا جديدًا لحلول التصوير الضوئي للغاز (OGI) المحمولة والذكية. وستعرض Raythink المنتج في معارض دولية، بما في ذلك معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 (Middle East Energy 2026) (القاعة 4، الجناح C28) ومعرض "Global Industrie Paris" (الجناح (5S95، حيث يمكن للزوار مشاهدة عروض حية لكاميرا RG630 أثناء العمل.

للمزيد من المعلومات:

البريد الإلكتروني: [email protected]

الموقع الإلكتروني: https://www.raythink-tech.com/

فيديو: https://www.youtube.com/watch?v=c4KH2EroXIc