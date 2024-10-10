Recorded Future تكشف عن تحسينات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لمكافحة تهديدات برمجيات الفدية باستخدام المعلومات في الوقت الفعلي

تقدم معلومات مكافحة التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إمكانات الظهور المحسَّن، والاكتشاف السريع، والاستجابة الاستباقية عبر دورة حياة برمجيات الفدية بأكملها

بوسطن ، 10 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم "ريكورديد فيوتشر" (Recorded Future)، أكبر شركة لمعلومات مكافحة التهديدات في العالم ، عن قدرات جديدة تظهر لأول مرة في الصناعة لاكتشاف برمجيات الفدية لمعالجة التهديدات بشكل استباقي عبر دورة حياة الهجوم بأكملها. توفر هذه القدرات رؤية في الوقت الفعلي للمخاطر الأكثر إلحاحًا والفريدة التي تواجه المنظمات ، بما في ذلك عمليات مجموعات الفدية والضحايا المستهدفين داخل أنظمتهم البيئية المحددة. تستفيد المنظمات، بدعم من قدرات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركة "ريكورديد فيوتشر"، من القدرات المؤتمتة والمخصَّصة لمعلومات مكافحة برمجيات الفدية مع تقارير مدفوعة بالذكاء الاصطناعي ، مما يوفر رؤى في الوقت المناسب وقابلة للتنفيذ كامتداد لفرق الأمن الخاصة بهم.

تواصل برمجيات الفدية احتلال المرتبة الأولى كتهديد للأمن السيبراني ، مع ارتفاع معدلات الهجمات لتشمل نسبة أكثر من 70٪ من الأعمال في عام 2023 ودفع مليار دولار في صورة فدية. يتحوّل المهاجمون بصورة أكبر من تشفير البيانات البسيط إلى تكتيكات الابتزاز الأكثر تطورًا ، مما يجبر المنظمات على التعامل مع الخسائر المالية ، والاضطرابات التشغيلية ، وأضرار السمعة. على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في الأمن السيبراني ، لا يزال الاكتشاف المبكر يمثل تحديًا ، مما يجعل الشبكات معرضة لبرمجيات الفدية. تعزز "ريكورديد فيوتشر" الدفاعات في المناطق التي تفشل فيها أساليب "اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها" و"المصادقة متعددة العوامل" وغيرها من أدوات الاكتشاف ، مما يوفر تغطية حاسمة لحماية أكثر اكتمالاً. لمعالجة هذه المشكلات، تعمل "ريكورديد فيوتشر" على تعزيز قدراتها الحالية لتقديم رؤية أكثر شمولاً، ورؤى في الوقت الفعلي ، واكتشاف التهديدات في المراحل المبكرة من خلال ميزات جديدة؛ هي:

ملفات تعريف مخاطر برمجيات الفدية: يمكن للمنظمات الآن مراقبة ملفات تعريف مخاطر برمجيات الفدية المخصصة التي توفر عرضًا شاملاً للتعرّض لبرمجيات الفدية ، والتي تكون خاصة بكل منظمة، مما يساعد على تحديد نقاط الضعف والمخاطر السطحية المحتملة للهجوم في وقت مبكر. وهذا يعطي الفرق الأمنية القدرة على تحديد أولويات الإجراءات ومعالجة التهديدات قبل تصاعدها.

رؤى معلومات الضحايا والأطراف الفاعلة: توفر "ريكورديد فيوتشر" رؤى في الوقت الحقيقي حول أنشطة مجموعات برمجيات الفدية ، وضحاياهم ، والقطاعات المستهدفة مثل صناعات، أو مناطق جغرافية، أو سلاسل توريد محددة. تستند هذه الأفكار إلى تخطيطات " MITRE ATT&CK " وأبحاث عميقة من قسم " Insikt Group " بشركة "ريكورديد فيوتشر" ، مما يتيح لفرق الأمن فهم عمليات الأطراف الفاعلة في التهديدات بشكل أفضل واتخاذ قرارات دفاع استباقية.

التقارير المولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي: مع قوة إمكانات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها "ريكورديد فيوتشر"، يمكن للمنظمات الآن إنشاء تقارير معلومات تفصيلية ومخصصَّة للجمهور المستهدف عن برمجيات الفدية تلقائيًا. توفر هذه التقارير لفرق القيادة والأمن رؤى في الوقت المناسب وقابلة للتنفيذ ، مما يقلل من الجهد اليدوي ويسهم في تسريع عملية صنع القرار.

"تسمح لنا سحابة معلومات "ريكورديد فيوتشر" المدعومة بالذكاء الاصطناعي باتخاذ موقف استباقي لمكافحة ممثلي الأطراف الفاعلة وراء برمجيات الفدية. مع وحدة معلومات التهديدات التي توفرها "ريكورديد فيوتشر"، سنكون قادرين على إنتاج تقارير باستخدام إمكانات إعداد التقارير بالذكاء مع رؤى قابلة للتنفيذ حول التهديدات ذات الأولوية العالية لإبلاغ أصحاب المصلحة في جميع أنحاء المنظمة. سيساعدنا ذلك على معرفة أفضل طريقة لحماية منظمتنا وزيادة مرونتنا." - جيرمي ميلر ، محلل معلومات التهديدات السيبرانية، شركة "نيلنت" (Nelnet)

تمثل هجمات برمجيات الفدية اليوم للمنظمات تحديًا معقدًا ودائم التطور. على الرغم من الاستثمارات الواسعة في أدوات الاكتشاف، غالبًا ما تفتقر فرق الأمن إلى إمكانات الرؤية والاكتشاف المبكر اللازمة لإحباط الهجمات. توفر "وحدة معلومات التهديدات" المحسنة من "ريكورديد فيوتشر" للمنظمات رؤية شاملة عبر دورة حياة برمجيات الفدية ، مما يمكنها من اتخاذ نهج استباقي للدفاع ضد برمجيات الفدية وبالتالي تحسين المرونة وتخفيف الأضرار المالية، والتشغيلية وأضرار السمعة الناجمة عن تلك الهجمات.

"في حين أن الدفاع الاستباقي والمرونة ضد هجمات برمجيات الفدية هي أهداف يمكن تحقيقها مع توفّر المعلومات الصحيحة، فإن النهج القائم على الذكاء الاصطناعي يضع فرق الأمن أمام الخطوة التالية لخصومهم. لقد نظرنا إلى دورة حياة برمجيات الفدية وطبقنا إمكانات الذكاء الاصطناعي التي توفرها "ريكورديد فيوتشر"، جنبًا إلى جنب مع معلومات التهديدات والقياس عن بُعد للعميل ، لإيجاد مصدر واحد للحقيقة ، وهزيمة برمجيات الفدية في وقت مبكر لكل واحد من عملائنا." - د. "كريستوفر ألبيرج"، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "ريكورديد فيوتشر".

لمزيد من المعلومات أو طلب عرض تجريبي، تفضلوا بزيارة:

https://www.recordedfuture.com/outcomes/ransomware

لمعرفة المزيد حول قدرات اكتشاف برمجيات الفدية التي تقدمها شركة "ريكورديد فيوتشر" ، تفضلوا بزيارة:

https://www.recordedfuture.com/blog/enhanced-ransomware-solution-announcement

عن Recorded Future

"ريكورديد فيوتشر" هي أكبر شركة تقدم معلومات مكافحة التهديدات في العالم. توفر سحابة معلومات "ريكورديد فيوتشر" معلومات شاملة عن الخصوم والبنية التحتية والأهداف. من خلال فهرسة الإنترنت إلى الويب المفتوح، والويب المظلم، والمصادر التقنية، توفر "ريكورديد فيوتشر" رؤية توضيحية في الوقت الفعلي لسطح الهجوم المتوسع ومشهد التهديدات، ما يمكّن العملاء من التصرف بسرعة وثقة لتقليل المخاطر ودفع الأعمال للأمام على نحو آمن. يقع المقر الرئيسي لشركة "ريكورديد فيوتشر" في بوسطن ولديها مكاتب وموظفون حول العالم، وتعمل مع أكثر من 1800 شركة ومؤسسة حكومية في أكثر من 75 دولة لتوفير معلومات في الوقت الفعلي، وغير متحيزة، وقابلة للتنفيذ. اعرف المزيد على recordedfuture.com.

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للتواصل: Olivia Francis، مسئولة الاتصالات العالمية، Recorded Future، [email protected]