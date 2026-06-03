أعلنت Recorded Future عن شراكة إستراتيجية مع Wipro لتقديم استخبارات التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نطاق المؤسسات العالمية

تهدف الشراكة إلى توسيع قدرات الأمن السيبراني من خلال إطلاق خدمة جديدة مُدارة لاستخبارات التهديدات ومراقبة العلامات التجارية ضمن محفظة Wipro CyberShield SM.

بوسطن وبنغالورو، الهند، 3 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Recorded Future، أكبر شركة لاستخبارات التهديدات في العالم، اليوم عن شراكة إستراتيجية مع Wipro Limited، وهي شركة رائدة في خدمات التكنولوجيا والاستشارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف توسيع خدمات الأمن السيبراني المعتمدة على الاستخبارات للمؤسسات العالمية.

معًا، ستطلق الشركتان خدمة استخبارات التهديدات المُدارة ومراقبة العلامات التجارية ضمن محفظة مزودي خدمات الأمن المُدارة (MSSP) التابعة لشركة Wipro. ستمكّن هذه الخدمة المؤسسات من تفعيل استخبارات سياقية وعملية على نطاق واسع من خلال دمجها مباشرة في عمليات الأمن، وعمليات البحث الاستباقي عن التهديدات، وسير عمل الحماية من المخاطر الرقمية. والنتيجة هي نموذج تشغيل أكثر تكاملًا يساعد المؤسسات على الانتقال بشكلٍ أسرع من مرحلة الاكتشاف إلى اتخاذ القرار ثم الاستجابة.

ستعزز الشراكة قدرات Wipro في مجال استخبارات التهديدات عبر حلول CyberShieldSM التابعة لها، والتي تُعد جزءًا من ™Wipro Intelligence، وهي الحزمة الموحدة من المنصات والحلول والعروض التحويلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Wipro. يجمع هذا التعاون أيضًا بين مؤشرات المخاطر السيبرانية والتقنية والجيوسياسية والتجارية، بما يدعم اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة وعلى نطاق واسع.

قال Satish Yadavalli، الرئيس العالمي لقطاع خدمات السحابة والبنية التحتية والأمن لدى Wipro Limited: "أصبحت المؤسسات العالمية تبحث عن نتائج فعلية في مجال الأمن السيبراني، وليس مجرد مدخلات تقنية". "ومن خلال القدرات المشتركة لـ Wipro وRecorded Future، سنواصل تطوير نهجنا القائم على الاستشارات والمدعوم بالذكاء الاصطناعي في مجالات الدفاع السيبراني والمرونة والثقة الرقمية. ومن خلال دمج الاستخبارات وعمليات البحث الذاتي عن التهديدات عبر جميع طبقات العمليات السيبرانية، نُمكّن عملاءنا من تحقيق تأثير قابل للتوسع قائم على النتائج".

تعكس هذه الشراكة تحولًا أوسع في السوق بشأن كيفية استفادة المؤسسات الكبرى من استخبارات التهديدات. فقد بدأت المؤسسات بالابتعاد عن مصادر البيانات المجزأة والأدوات المنفصلة، والاتجاه نحو استخبارات غنية بالسياق ومدعومة بالذكاء الاصطناعي ومتكاملة ضمن دورة عمليات الأمن (SecOps) وإدارة المخاطر والمرونة. من خلال هذا التعاون، تساعد Recorded Future وWipro العملاء على سد الفجوة بين بيانات التهديدات والإجراءات التشغيلية.

قال Colin Mahony، الرئيس التنفيذي لشركة Recorded Future: "تجمع هذه الشراكة بين مؤسستين تتشاركان رؤية موحدة لمستقبل الأمن السيبراني: تقوم على استخبارات آنية وعملية ومتكاملة بعمق داخل عمليات المؤسسات". "من خلال اختيار Recorded Future كمنصة إستراتيجية لاستخبارات التهديدات، والتعاون معنا لتقديم خدمات استخبارات مُدارة، تضع Wipro معيارًا جديدًا لكيفية توظيف المؤسسات للاستخبارات من أجل تقليل المخاطر وتعزيز المرونة".

توفر Recorded Future قدرات متقدمة في مجال الاستخبارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ورؤى سياقية فورية، وتغطية شاملة ومواكبة للمستقبل تشمل المخاطر السيبرانية، ومخاطر الأطراف الخارجية، واستخبارات العلامات التجارية، والاستخبارات الجيوسياسية، إلى جانب عمليات البحث الذاتي عن التهديدات والعمليات الأمنية الذاتية. من خلال هذه الشراكة، ستتولى Wipro طرح العروض المشتركة في الأسواق العالمية، مع الاستفادة أيضًا من المنصة داخليًا للمساعدة في حماية بصمتها الرقمية الخاصة.

من خلال الجمع بين قدرات استخبارات Recorded Future، والنطاق العالمي لـ Wipro، وخبراتها الاستشارية العميقة، وكفاءتها في خدمات الأمن المُدارة، تسعى الشراكة إلى تمكين المؤسسات من التعامل مع مشهد التهديدات سريع التطور بثقة أكبر وسرعة أوضح ورؤية أدق.

نبذة عن شركة Recorded Future

شركة Recorded Future هي أكبر شركة متخصصة في استخبارات التهديدات السيبرانية على مستوى العالم، حيث تخدم أكثر من 1,900 شركة ومؤسسة حكومية في 80 دولة. توفر منصتها تغطية شاملة للجهات المهاجمة والبنية التحتية والأهداف المحتملة عبر منصة ®Intelligence Graph، التي تضم أكثر من 200 مليار عقدة من بيانات التهديدات المتخصصة. استحوذت Mastercard على Recorded Future في عام 2024، وهي شركة تساعد المؤسسات على تحويل المعلومات الاستخباراتية إلى نتائج أمنية ملموسة وقابلة للقياس على نطاق واسع.

https://www.wipro.com/en/

للتواصل الإعلامي

Alexander Leslie

كبير المستشارين

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