reydix تعيّن أسبا ليكا في منصب الرئيسة التنفيذية للعمليات

هامبورغ، ألمانيا وأثينا، اليونان, 22 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ --

يسر شركة reydix، الشركة الناشئة الرائدة في مجال التكنولوجيا الترفيهية وأسلوب الحياة، أن تعلن عن تعيين أسبا ليكا في منصب الرئيسة التنفيذية للعمليات. ستلعب ليكا دورًا أساسيًا في دفع عجلة النمو والابتكار في شركة reydix بفضل خبرتها العالمية وسجلها الاستثنائي في توسيع نطاق الأعمال التجارية.

Tech Entrepreneur Aspa Lekka Appointed COO of Fan-Tech Company reydix, Co-Founded by Star-DJ Solomun

تجمع خلفية ليكا بين المجالين الأكاديمي والصناعي. كما أنها حاصلة على شهادة في الرياضيات والدكتوراه من جامعة يوانينا وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد، وتجمع بين الدقة التحليلية والخبرة الاستراتيجية. وبصفتها المؤسسة المشاركة ومديرة العمليات في شركة JOKR، قادت الشركة لتصبح شركة يونيكورن. في Foodpanda وDelivery Hero، ساعدت في تحويل كل من الشركتين من شركة ناشئة ممولة من السلسلة B إلى شركة مدرجة في البورصة. كما شغلت أيضاً منصب نائبة الرئيس في SoftBank وشريكة تشغيلية في Alpine Investors، وهي متخصصة في استثمارات البرمجيات.

قال فوتيوس كارامانيدس، الرئيس التنفيذي لشركة reydix: "إن أسبا قائدة استثنائية تجمع بين التميز التشغيلي والتفكير الاستشرافي. ستكون خبرتها مهمة للغاية بينما نواصل مهمتنا لإحداث ثورة في تجربة المعجبين".

reydix: إعادة تعريف إشراك المعجبين

تقوم شركة reydix ببناء أول نظام متكامل تماماً في مجال الترفيه الحي، مما يُحدث ثورة في كيفية تواصل المعجبين مع مشاهيرهم. من خلال جعل إشراك المعجبين قابلاً للقياس ومرئياً ومجزياً بشكل متبادل، تعمل reydix على تمكين المعجبين مع تعزيز التواصل بين الفنانين والعلامات التجارية والمجتمعات.

وقالت ليكا: "يسعدني الانضمام إلى reydix في مثل هذا الوقت المميز". "إن المعجبين هم جوهر كل ما نقوم به، ومهمتنا هي الارتقاء بشغفهم وخلق روابط ذات مغزى من خلال التكنولوجيا المبتكرة. لدى Reydix إمكانات لا حدود لها، ويشرفني أن أعمل مع هذا الفريق البارع والمؤسسين أصحاب الرؤية".

تربط منصة Reydix المبتكرة بين المعجبين والفنانين والعلامات التجارية من خلال تطبيقين مخصصين وسوار المعصم LiveTime®، حيث تلتقط المشاركة الرقمية والمادية وتكافئ عليها.

بصمة عالمية مع شركاء مرموقين

قامت شركة reydix بتجربة منصتها في فعاليات كبرى في إيبيزا وبرلين ولندن وتولوم وميامي.

من خلال مقرها الرئيسي في هامبورغ وأثينا وفريق عمل مكون من 35 محترفاً، من المقرر أن تعيد reydix تعريف الترفيه الحي تحت قيادة ليكا.

نيذة عن reydix

تأسست شركة reydix على يد فوتيوس كارامانيديس ودانييل شوبس والنجم دي جي سولومون، وهي شركة رائدة في الابتكار في مجال الترفيه الحي، باستخدام سوار المعصم LiveTime® ومنصتها لإنشاء رحلة جماهيرية متكاملة تمامًا مع إمكانية وصول حصرية ووظائف دفع ومكافآت مخصصة.

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ليزا فيجنر

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