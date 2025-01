reydix nomme Aspa Lekka au poste de directrice de l'exploitation

HAMBOURG, Allemagne et ATHÈNES, Grèce, 22 janvier 2025 /PRNewswire/ -- reydix, la startup pionnière en technologie de divertissement et style de vie, est ravie d'annoncer la nomination d'Aspa Lekka au poste de directrice de l'exploitation (COO). Grâce à son expertise mondiale et à son expérience exceptionnelle en développement d'entreprises, Lekka jouera un rôle déterminant dans la croissance et l'innovation de reydix.

L'expérience de Lekka fait le lien entre le monde universitaire et l'industrie. Titulaire d'un diplôme de mathématiques et d'un doctorat de l'université de Ioannina et d'un MBA de l'université de Harvard, elle allie la précision analytique à l'expertise stratégique. En tant que cofondatrice et directrice de l'exploitation de JOKR, elle a mené l'entreprise au statut de licorne. Chez foodpanda et Delivery Hero, elle a contribué à la transformation de l'entreprise, qui est passée d'une startup financée par série B à une société cotée en bourse. Elle a également été vice-présidente de SoftBank et operating partner d'Alpine Investors, une société spécialisée dans les investissements logiciels.

« Aspa est une dirigeante extraordinaire qui allie l'excellence opérationnelle à une pensée visionnaire. Son expertise sera cruciale dans la poursuite de notre mission visant à révolutionner l'expérience des fans », déclare Fotios Karamanidis, CEO, reydix.

reydix: Redéfinir l'engagement des fans

reydix construit le premier écosystème entièrement intégré dans le domaine du divertissement en direct, révolutionnant la façon dont les fans se connectent à leurs idoles. En rendant l'engagement des fans mesurable, visible et mutuellement gratifiant, reydix autonomise les fans tout en renforçant la connexion entre les artistes, les marques et les communautés.

« Je suis ravi de rejoindre reydix à un moment aussi passionnant », déclare Lekka. « Les fans sont au cœur de tout ce que nous faisons, et notre mission est de renforcer leur passion et de créer des liens pertinents grâce à une technologie innovante. Reydix a un potentiel illimité et je suis honoré de travailler avec une équipe accomplie et des fondateurs visionnaires ».

La plateforme innovante de Reydix connecte les fans, les artistes et les marques à travers deux applications dédiées et le bracelet LiveTime®, qui suit et récompense l'engagement à la fois numérique et physique.

Une présence mondiale avec des partenaires de renom

reydix a inauguré et testé sa plateforme lors d'événements majeurs à Ibiza, Berlin, Londres, Tulum et Miami.

Basé à Hambourg et Athènes et fort d'une équipe de 35 spécialistes, reydix est prêt à redéfinir le divertissement en direct sous la direction de Lekka.

À propos de reydix

Fondé par Fotios Karamanidis, Daniel Schoeps et le DJ Solomun, reydix est un pionnier de l'innovation dans le domaine du divertissement en direct, avec son bracelet LiveTime® et sa plateforme pour créer une expérience entièrement intégrée des fans avec un accès exclusif, des fonctions de paiement et des récompenses personnalisées.

