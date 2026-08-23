Robo.ai Inc. تعلن عن تعيين السيد وانج هاو، المسؤول التنفيذي الأول في شركة Changer.ae الإماراتية المستقلة المتخصصة في حفظ وإدارة الأصول الرقمية، في منصب مدير مستقل في مجلس إدارتها

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Robo.ai Inc.، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها والمدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ: AIIO)، المُشار إليها فيما يلي بـ Robo.ai أو الشركة، عن تعيين السيد وانج هاو في منصب مدير مستقل في مجلس إدارة الشركة (مجلس الإدارة) بموجب قرار يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخه. وإلى جانب هذا المنصب، سيشغل السيد وانج عضوية عدد من اللجان الرئيسية المنبثقة عن المجلس، وتشمل لجنة التدقيق، ولجنة التعويضات، ولجنة الاستراتيجية والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). وقد أكد مجلس إدارة Robo.ai أن السيد وانج يستوفي جميع معايير الاستقلالية المنصوص عليها بموجب قواعد الإدراج المعمول بها في بورصة ناسداك وغيرها من المتطلبات والضوابط التنظيمية التي تفرضها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

يتمتع السيد وانج بخبرة مهنية تمتد لأكثر من عقدين من الزمن في قطاعي المالية والتكنولوجيا، اكتسب خلالها خبرات واسعة ومتنوعة في مجالات تقنيات البلوك تشين، وترميز الأصول، وإدارة مكاتب العائلات، وصناديق التحوط الكلية العالمية، إلى جانب الخدمات المصرفية الاستثمارية. يشغل السيد وانج حالياً منصب المسؤول التنفيذي الأعلى في شركة Changer.ae، وقد تولى سابقاً منصب المدير التنفيذي للعمليات في SGTOX، وهي منصة متخصصة في الأصول الرقمية تأسست في سنغافورة، ومنصب مدير العمليات في MetaBank، حيث اضطلع بدور أساسي في تطوير حلول تقنية قائمة على البلوك تشين، مصممة لخدمة الأسواق في الدول النامية. وفي مراحل سابقة من مسيرته المهنية، تقلّد السيد وانج مناصب قيادية رئيسية في IDEG Singapore والشركات التابعة لها، حيث تولى عملية تأسيس المقر العالمي للمجموعة في سنغافورة والحصول على ترخيص إدارة الصناديق. تشمل خبراته السابقة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية عدداً من المناصب في كلّ من "سيتي" (Citi) و"نومورا" (Nomura).

يحمل السيد وانج شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA Charterholder) منذ عام 2010، ويحمل صفة زميل معتمد في معهد التكنولوجيا المالية العالمي (Global FinTech Institute). كما يعدّ السيد وانج مستثمراً بارزاً في مجموعة من صناديق وشركات الاستثمار المتخصّصة، بما في ذلك "مالتيكوين كابيتال" (Multicoin Capital)، و"سبارتان" (Spartan)، و"لونغ هاش فينتشرز" (LongHash Ventures)، وصندوق "بلوك تشين فاوندرز" (Blockchain Founders Fund). يتقن السيد وانج ثلاث لغات هي الإنجليزية والماندرين واليابانية، وهو حاصل على شهادات أكاديمية في مجال هندسة المواد من جامعة "تسينغهوا" في الصين وجامعة طوكيو.

وفي تصريح له بمناسبة تعيين السيد وانج، قال مجلس إدارة Robo.ai: "يتمتع السيد وانج بخبرة تمتد لأكثر من عقدين من الزمن في مجال التمويل المؤسسي، والأصول الرقمية، وترميز الأصول. هذا وتتوافق مؤهلاته المهنية والأكاديمية بشكل مباشر مع استراتيجية شركة Robo.ai الرامية إلى تطوير البنية التحتية الذكية، ما يجعل من تعيينه إضافة نوعية تساهم بتعزيز استقلالية المجلس وإثراء خبراته المهنية."

من جانبه، قال السيد وانج: "تعمل Robo.ai على تطوير بنية تحتية ذكية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات والتنقل، والتصنيع المتقدم، والأصول الرقمية ورأس المال. وأنا أتطلع إلى التعاون مع المجلس لدعم جهود الشركة في مجال الحوكمة ومسار نموها على المدى الطويل." ويأتي تعيين السيد وانج خلفاً للسيد يوانغ جي، الذي تقدّم باستقالته من عضوية مجلس الإدارة ولجانه المختلفة اعتباراً من 11 أغسطس 2026. وقد أوضح السيد يوانغ جي أن قراره بالاستقالة ليس ناتجاً بأي شكل عن أي نزاع أو خلاف، سواء مع مجلس الإدارة أو الشركة.

لمحة عن Robo.ai Inc.:

تعدّ Robo.ai Inc.، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ: AIIO)، مجموعة متخصصة في مجال التكنولوجيا تُركز على بناء بنية تحتية عالمية ذكية ترتكز على أربع منصات رئيسية تشمل: الذكاء الاصطناعي، الروبوتات والتنقّل الذكي، والتصنيع المتقدم، ورأس المال. هذا وتتولى Alif Holding، المجموعة الصناعية التابعة لها، بناء الصناعات الذكية من خلال تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي ودمجها وتصنيعها، لتلبية احتياجات القطاعات الحكومية والقطاع العام والقطاعات الحيوية التي تنطوي على المهام الحساسة والحرجة. ومن خلال Neurovia AI، الشركة التابعة لها أيضاً، تعمل Robo.ai Inc. على تطوير البنية التحتية الخاصة ببرمجيات الذكاء الاصطناعي والبيانات المرئية. كما تدأب Quantum Core Capital، ("QC Capital")، وهي منصة قابضة للشركات المتخصصة بالتكنولوجيات العميقة وبناء المشاريع، على احتضان الشركات والاستثمار فيها وتشغيلها، في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والبنية التحتية الرقمية واقتصاد المستقبل القائم على التقنيات الرقمية. تتخذ شركة Robo.ai من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، وتدير مراكز إقليمية في كل من طوكيو وسنغافورة ونيويورك.

البيانات التطلّعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية"، وفق المعنى المنصوص عليه في أحكام "الملاذ الآمن" من قانون إصلاح التقاضي الأمريكي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. ويمكن التعرّف إلى هذه البيانات من خلال استخدام كلمات وعبارات ذات دلالة استشرافية مثل: "سوف"، و"يتوقع" و"يستبق"، و"يهدف"، و"المستقبل"، و"يعتزم"، و"يخطط"، و"يعتقد"، و"يقدّر"، و"يستهدف"، و"من المحتمل أن"، و"يتحدى"، أو غيرها من التعبيرات المماثلة. قد تقوم شركة Robo.ai بتقديم بيانات وتوقعات تطلّعية، سواء بصورة مكتوبة أو شفهية، ضمن تقاريرها الدورية التي ترفعها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وفي تقريرها السنوي الموجه إلى المساهمين، وفي البيانات الصحفية والمواد المكتوبة الأخرى. وقد ترد هذه البيانات أيضاً في التصريحات الشفهية التي يدلي بها مسؤولو الشركة أو مديروها أو موظفوها أمام الأطراف الثالثة. تُعد البيانات التي لا تتعلق بوقائع تاريخية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بمعتقدات شركةRobo.ai وخططها وتوقعاتها، "بيانات تطلّعية". وتنطوي البيانات التطلّعية بطبيعتها على مخاطر وشكوك جوهرية. وقد تؤدي مجموعة من العوامل المختلفة إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً عن تلك الواردة في أي بيانات تطلّعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استراتيجيات شركة Robo.ai وخططها المستقبلية الهادفة إلى تطوير أعمالها، والظروف المالية ونتائج العمليات التشغيلية، ومحدودية تاريخ التشغيل لشركة Robo.ai في مجال أعمالها الحالي، وقدرتها على تحقيق مستويات كافية من الأرباح التشغيلية والتدفقات النقدية الإيجابية، وقدرتها على المنافسة بنجاح، وقدرة Robo.ai على بناء علامتها التجارية والتكيّف مع الدعاية السلبية، والتغيّرات في سلوكيات طلب العملاء، وفي الحوافز الحكومية أو الإعانات أو غيرها من السياسات الحكومية المواتية. يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن هذه المخاطر وغيرها في التقارير المودعة من قبل شركة Robo.ai لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). إن جميع المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي مقدمة اعتباراً من تاريخ صدورها، ولا تقع على عاتق Robo.ai أي مسؤولية أو التزام بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي، باستثناء ما يفرضه القانون المعمول به.