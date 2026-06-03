Robo.ai تعلن عن إتمام الاستحواذ بنسبة 100٪ على Neurovia AI ، وتعزز الأساس الاستراتيجي لبرمجيات الذكاء الاصطناعي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 3 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "روبو دوت إيه آي" (Robo.ai) (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز NASDAQ: AIIO) أنها أكملت رسميًا استحواذها على 100٪ من أسهم شركة "نيوروفيا إيه آي ليمتد" (Neurovia AI Limited) لتكنولوجيا معالجة وضغط البيانات البصرية للذكاء الاصطناعي، وتأسيسها كشركة تابعة مملوكة بالكامل. يمثل هذا الاستحواذ علامة فارقة رئيسية في تنفيذ "روبو دوت إيه آي" المستمر لخريطة الطريق الاستراتيجية الأساسية الخاصة بها لبرمجيات الذكاء الاصطناعي.

تركز "نيوروفيا إيه آي" على إزالة عوائق البنية التحتية المرتبطة بمعالجة البيانات الضخمة. تم إطلاق البنية التقنية الأساسية للشركة ، وهي منصة NeuroStream™، رسميًا في "المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر" ("آيسنار" [ISNR ] 2026) الذي اختُتِم مؤخرًا في أبوظبي. أظهر الاختبار في الموقع أن منصة NeuroStream™ ضغطت فيديو خام بحجم (12.15 غيغابايت)، وبدقة (4K 60 إطار/ثانية) إلى حجم (421 ميغابايت)، مما حقق انخفاضًا بنسبة 96.37٪ في مساحة التخزين مع الحفاظ على معايير بلا خسارة بصريًا. وتضمن هذه التقنية أن توفر البيانات المضغوطة مصدرًا نظيفًا وسليمًا صالحًا لعمليات حوسبة الذكاء الاصطناعي ورؤية الآلات، مما يسهّل انتقال بُنَى البيانات المرئية من كونها موجهة للمشاهدة البشرية إلى كونها مهيأة للفهم الآلي.

خلال المعرض ، شارك فريق "نيوروفيا إيه آي" في اجتماعات متعمقة مع مسؤولي الحكومات الإقليمية، ومديري الشركات العامة، والمستخدمين التجاريين فيما يتعلق بالأعباء المالية والتشغيلية الناجمة عن الامتثال والاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل. قدمت ملاحظات السوق التحقق المبدئي من الجدوى التجارية للبنية في تقليل تكاليف شراء الأجهزة الأساسية ومعالجة قيود البنية التحتية لعمليات نشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. بدأت "نيوروفيا إيه آي" في وقت لاحق مرحلة التحضير لعمليات "إثبات المفهوم" مع الشركاء الاستراتيجيين الإقليميين الرئيسيين. تهدف هذه المبادرة إلى التحقق من استقرار وكفاءة البنية الأساسية في بيئات على مستوى المؤسسات ، وتدفع بثبات نحو الانتقال من مرحلة التشغيل التجريبي للتكنولوجيا إلى التسليم التجاري.

مع توسيع نطاق الطرح التجاري لتقنيات الذكاء الاصطناعي ، تتحول المنافسة من تطوير النماذج إلى البنية التحتية للبيانات. ستعمل منصة NeuroStream™ كطبقة بيانات أساسية لشركة "روبو دوت إيه آي" ، مما يوفر قدرات معالجة بيانات بصرية فعالة لحالات الاستخدام مثل القيادة الذاتية ، والروبوتاكسي "سيارات الأجرة ذاتية القيادة"، والمدن الذكية ، والتصنيع الذكي ، وشبكات الروبوتات. من خلال هذا الاستحواذ ، أنشأت "روبو دوت إيه آي" بنية تكنولوجيا شاملة تشمل البنية التحتية للبيانات، وأنظمة تشغيل الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الصناعية ، مما يعزز أساس استراتيجية برامج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. تعمل منصة "نيوروفيا إيه آي" على خفض تكاليف التخزين والنقل والحوسبة والتشغيل ، مما يوفر نموذجًا اقتصاديًا أكثر كفاءة لنشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. تخطط الشركة لتعزيز الطرح التجاري من خلال ترخيص البنية التحتية للبيانات ، و البرمجيات كخدمة على مستوى المؤسسات، وحلول المدن الذكية لزيادة نسبة إيرادات البرمجيات ذات الهامش العالي.

صرح "بنيامين زاي"، الرئيس التنفيذي لشركة "روبو دوت إيه آي" ، أن "نيوروفيا إيه آي" ليست مجرد عملية استحواذ ، بل تمثل حجر الزاوية الاستراتيجي للتنمية طويلة الأجل لشركة "روبو دوت إيه آي" ، مما يشير إلى أن الشركة تقوم بالترقية من مؤسسة للأجهزة الذكية إلى مؤسسة لمنصة بنية تحتية للذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن الآلات الذكية المستقبلية ستعتمد على معالجة البيانات الضخمة ، وسوف تكون "نيوروفيا إيه آي" بمثابة الأساس الأساسي لاستراتيجية برمجيات الذكاء الاصطناعي للشركة ، مما يوفر دعمًا مستمرًا للابتكار التكنولوجي والتوسع التجاري على مدار العقد المقبل.

نبذة عن Neurovia AI Limited

توفر "نيوروفيا إيه آي" من خلال منصة NeuroStream™ الخاصة بها إمكانات معالجة البيانات البصرية للذكاء الاصطناعي وبنية تحتية بصرية. وتكرّس الشركة جهودها لنقل البيانات البصرية من المشاهدة البشرية إلى فهم الآلة، مستخدمةً الضغط المعتمد في الأصل على الذكاء الاصطناعي وحوسبة الحافة لمعالجة اختناقات البيانات في الذكاء الاصطناعي الفيزيائي. وتخدم تقنيتها مجالات القيادة الذاتية والمدن الذكية والتصنيع الذكي، موفرةً طبقة أساسية لإدراك الآلة والتعاون معها على المستوى العالمي.

نبذة عن Robo.ai Inc.

"روبو دوت إيه آي إنك" (Roboai Inc.) (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز NASDAQ: AIIO) هي شركة تكنولوجية مُكرسة لبناء منصة لاقتصاد الآلات قائمة على الذكاء الاصطناعي. تتمثل مهمتها في دمج المحطات الذكية عبر البرمجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والأجهزة الذكية، والأصول الذكية؛ لإنشاء نظام تشغيل موحّد للذكاء الاصطناعي ومنظومة مدعومة بتقنية البلوكتشين، ما يمهّد الطريق نحو مستقبل ذكي.

بيان الملاذ الآمن

يحتوي هذا البيان الصحفي على تصريحات تطلُّعية كما هو محدد في "قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995". وقد تختلف النتائج الفعلية عن التوقعات الحالية، ولمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع إلى المستندات التي قدمتها الشركة إلى "لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية".

للتواصل الإعلامي

الاتصالات المؤسسية في Neurovia AI

البريد الإلكتروني: [email protected]

الموقع الإلكتروني: www.neuroviaai.ae

الاتصالات المؤسسية في Roboai Inc.

البريد الإلكتروني: [email protected]

الموقع الإلكتروني: www.roboai.io

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