SELECT GROUP وSIX SENSES تستعدان لافتتاح SIX SENSES RESIDENCES DUBAI MARINA ومن ثم حصوله على لقب "أعلى برج سكني في العالم"

دبي, 27 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- تعمل Select Group كمجموعة تطوير عقاري مشهورة مقرها في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتفخر بالإعلان عن إنجاز هائل في عالم السكن الفاخر، حيث تزيح الستار عن أحدث مشروعاتها مع شركة Six Senses، وهو Six Senses Residences Dubai Marina.

تم تصميم هذا المشروع الرائد ليكون مثالاً حيًا على مفاهيم التجديد في المساكن ذات العلامات التجارية والظهور بمظهر لافت ومتألق على أفق المارينا باعتباره أعلى برج سكني في العالم، وهو مشروع يركز بشكل واضح على الصحة والرفاهية. وسيضم Six Senses Residences Dubai Marina مجموعة متنوعة من وسائل الراحة التي تركز على الصحة والعافية والتي تم توطينها بسلاسة في سياق تصميمه. وفي اللحظة الراهنة، يجري العمل والتخطيط على قدم وساق لإنشاء مركز مخصص لإطالة العمر يجمع بين العلوم وآليات التشخيصات العالية التقنية والخدمات الرفيعة المستوى.

وعقب الشراكة الناجحة بين Six Senses وSelect Group لبناء Six Senses Residences The Palm في دبي، الحائز على جوائز، فإن إطلاق Six Senses Residences Dubai Marina يعزز من التزام مجموعة Select Group بوضع معايير جديدة لتجارب المعيشة الفائقة الفخامة في الوجهات التي يتزايد الطلب عليها في الوقت الحالي.

يتكون المشروع من 122 طابقًا، ويقع في موقع متميز في دبي مارينا، ويضم 251 وحدة سكنية تتسم بتنوع أحجام الوحدات وأنواعها، إذ تشمل الوحدة 2 أو 3 أو 4 غرف نوم، وثمة شقق بنتهاوس مكونة من 4 غرف نوم في نصف طابق، فضلاً عن وحدات Sky Mansions الدوبلكس المكونة من 4 غرف نوم، وSky Mansions التريبلكس المكونة من 5 غرف نوم. وستطل المساكن على باقة منتقاة من المناظر البانورامية الخلابة، من بينها نخلة جميرا، وواجهة شاطئ ميناء دبي، وملعب الإمارات للغولف، ودبي مارينا، وبلو ووترز، وعين دبي.

أما المرافق المخصصة للصحة والراحة والعافية، فهي موزعة على أربعة مستويات مخططة بدقة، وتحتل مساحة إجمالية قدرها 61,250 قدمًا مربعًا. إن درة هذا التاج البراق هي منصة Skydeck المترامية الأطراف، الموجودة في الطابق 109، والتي يتوسطها حوض سباحة بطول 25 مترًا هو خير شهادة على روعة التصميم الرائد الذي يتجاوز كل ما سبقه من إنجازات ويتخطى المعايير الحالية للمباني الشاهقة. لقد تم تصميم كل مستوى بشكل فريد ليشمل جوانب العناية بالصحة والرفاهية والمعيشة المجتمعية.

وسيشهد مجتمع الموقع زخمًا ونشاطًا من خلال مناطق الصالات والتجمعات العديدة، وغرفة الألعاب، والسينما، مع ما تقدمه من برامج تشمل مجموعة من المحادثات وورش العمل والفعاليات. وباعتباره امتدادًا طبيعيًا يرحب باللأعضاء، يقع Six Senses Place on the Palm على بُعد 10 دقائق فقط بالقارب.

وتعليقًا على الشراكة المستمرة، قال Rahail Aslam، الرئيس التنفيذي للمجموعة في Select Group مشددًا على أهمية التعاون: "بناءً على النجاح الحائز على جوائز الذي تحقق في Six Senses Residences The Palm، دبي، وتفانينا الذي لا يتزعزع في تقديم أحدث التطورات، نثق في أن تعاوننا مع Six Senses سيثمر جوهرة ذات قيمة مميزة لا مثيل لها في دبي مارينا."

ويقول Neil Jacobs، الرئيس التنفيذي لشركة Six Senses: "بعد أن أتيحت لنا الفرصة لتنفيذ أول مشروع لنا في منطقة النخلة مع مجموعة Select Group، جاء هذا المجتمع السكني كخطوة تالية في جذب أنظار مجتمع دبي المهتم بالصحة والعافية. تأتي مشروعاتنا على قمة الوجهات المختصَّة بالمواقع السكنية المهتمة بالعافية، ولذلك يغمرني الحماس بشأن تجارب العافية المدرجة في المخطط الرئيسي، ونعمل على تطوير تفكيرنا بحيث لا نصمم أماكن يرغب الناس في الإقامة فيها فحسب، بل لنطور مواقع تثري أنماط معيشتهم وجودتها وترتقي بها إلى آفاق غير مسبوقة من الرفاهية."

يعمل في Six Senses Residences Dubai Marina فريق ذو شهرة عالمية من WSP Middle East، وسيجعلون منه أعجوبة معمارية مرموقة ستضع معيارًا عالميًا جديدًا لناطحات السحاب السكنية.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع في الربع الأخير من عام 2026، وسيجسد معنى الحياة الفاخرة، ويجمع بين التصميم المبتكر ووسائل الراحة الفريدة والمناظر الخلابة لخلق تجربة سكنية ولا أروع في واحدة من أكثر مدن العالم نشاطًا وحيوية.

معلومات عن Select Group:

يقع مقر شركة Select Group في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وهي شركة تطوير عقاري واستثمار حائزة على جوائز ومتخصصة في مجموعة مختارة من القطاعات، بما في ذلك التطوير العقاري والاستثمارات والضيافة وتجارة التجزئة.

تضم استثمارات Select Group الإنشائية أكثر من 20 مليون قدم مربع من المشاريع السكنية والتجارية ومشاريع الضيافة والتجزئة الحائزة على جوائز، والتي توفر أكثر من 7 آلاف منزل، بالإضافة إلى 5 آلاف وحدة أخرى قيد التنفيذ، بقيمة إجمالية مجمعة للتطوير تزيد عن 20 مليار درهم إماراتي. https://select-group.ae/

معلومات عن Six Senses:

تدير Six Senses عدد 25 فندقًا ومنتجعًا، وقد أبرمت عقودًا بشأن 42 مشروعًا عقاريًا آخر قيد التطوير. وتعد Six Senses جزءًا من IHG Hotels & Resorts، وتعتز بكونها جهة صانعة للتغيير تلتزم بالقيادة والمبادرة تجاه المجتمع، والاستدامة، والضيافة الدافئة، والعافية، والتجارب المصممة على نحو مختلف لا يخلو من إبداع وغرابة. سواء أكان مشروعنا عبارة عن منتجع خلاب على جزيرة، أو منتجع جبلي، أو فندق في قلب المدينة، تظل رؤيتنا واحدة: بث اليقظة والوعي من جديد في حواس الناس حتى يستشعروا الأهداف من وراء رحلاتهم ويعيدون التواصل مع أنفسهم والآخرين والعالم من حولهم.

وتوفر Six Senses Residences كل وسائل الراحة الفريدة لمجتمع حياة المنتجع مع الحفاظ على الخصوصية واللمسات الشخصية للفيلات أو الشقق الخاصة، والمجهزة بذوق جميل.



وتعمل نوادي Six Senses Spas الصحية على إنارة الطريق لضيوفها في رحلاتهم الشخصية نحو العافية والرفاهية في جميع المنتجعات، فضلاً عن بعض نوادي السبا الصحية المستقلة. إننا نتبع نهجًا عالي التقنية ورفيع المستوى، يتجاوز علاجات التجميل العادية، بل يقدم تجارب العافية الشاملة والطب التكاملي وتقنيات إطالة العمر.

Instagram

‎@Sixsenses_residences

‎@SelectGroupUAE