Send App من Flutterwave يتعاون مع بنك MainStreet لتوسيع نطاق إجراء التحويلات إلى 49 ولاية أمريكية

سان فرانسيسكو، 24 شتنبر/أيلول, 25 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Flutterwave ، وهي الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات في أفريقيا، اليوم عن توسيع نطاق خدمة Send App عبر 49 ولاية أمريكية من خلال شراكة مع بنك MainStreet ، شركة تابعة لشركة MainStreet Bancshares Inc. يعمل Send App من Flutterwave على تحويل الأموال من الأفارقة في المهجر إلى أسرهم وأصدقائهم في الوطن بشكل أسرع وأسهل وبأسعار معقولة. تشمل الميزات الرئيسية الأخرى لتطبيق Send App تحديثات الدعم وأسعار الصرف في الوقت الفعلي، وقسم الأنشطة الذي يتتبع المعاملات في الوقت الفعلي، وقسم جديد للقسائم ورمز الإحالة.

تضاعفت التحويلات المالية إلى أفريقيا على مدى العقد الماضي، لتصل إلى ما يقدر بنحو 100 مليار دولار في 2022 وفقًا للأمم المتحدة، مما يدعم الفواتير الطبية وتكاليف التعليم ونفقات المعيشة لما يقدر بنحو 200 مليون أفريقي. إن أهمية وضرورة البقاء على اتصال، بغض النظر عن المسافة، هي محرك رئيسي لهذا التوسع.

منذ إطلاقه الأولي، سرعان ما أثبت تطبيق Send App نفسه كمنصة موثوق بها للأفارقة في المهجر، حيث يقدم طريقة بسيطة وبأسعار معقولة لإرسال الأموال إلى أحبائهم في جميع أنحاء أفريقيا. نمت تغطية تطبيق Send App في الولايات المتحدة إلى 49 ولاية اليوم (جميعها باستثناء تكساس). سيعتمد التوسع في الولايات المتحدة الأمريكية على نجاح Flutterwave وسيعزز التزامها بخدمة مجتمعات الجالية الأفريقية على مستوى العالم بحل دفع يناسب احتياجاتهم.

قال أولوغبينغا "GB" أغبولا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Flutterwave: "باعتباره بنكًا مجتمعيًا يركز على العملاء ومتطورًا في مجال التكنولوجيا، فإن بنك MainStreet يتفهم ويضع الاستثمار في المجتمعات المحلية على رأس أولوياته، مما يجعله مناسبًا تمامًا لهدف Flutterwave المتمثل في بناء جسور تربط أفريقيا بالعالم."

"تؤكد شراكتنا مع بنك MainStreet على تفانينا في توفير حلول مالية آمنة ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية وفعالة. وقد أدى ذلك إلى تعزيز سلامة وأمن أموال عملائنا وبياناتهم، مما يضمن أن يظل تطبيق Send App حلًا موثوقًا للتحويلات المالية يمنح الأفارقة في المهجر راحة البال مع كل دولار يرسلونه إلى أوطانهم. نحن نهتم كثيرا بمجتمع المغتربين، والذين نتوقع أن يلعبوا دورًا رئيسيًا في المرحلة القادمة من النمو في أفريقيا."

قال تود يونغرين، رئيس Avenu، أحد أقسام بنك MainStreet، إن علاقة Flutterwave مناسبة تمامًا لـ Avenu، وهي منصة مصرفية مدمجة مع إدارة متكاملة للامتثال والمخاطر: نحن فخورون بشراكتنا مع Flutterwave في الوقت الذي تقوم فيه بتوسيع نطاق تطبيق Send App في جميع أنحاء الولايات المتحدة."

تطبيق Send App من Flutterwave متاح حاليًا على متجر Google Play و متجر تطبيقات .Apple لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام Send App، يرجى زيارة .https://send.flutterwave.com

نبذة عن Flutterwave

Flutterwave هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات التي تسمح للشركات في جميع أنحاء العالم بتوسيع عملياتها في أفريقيا والأسواق الناشئة الأخرى من خلال تمكين المعاملات المحلية والعابرة للحدود عبر واجهة برمجة تطبيقات واحدة (API). تمتلك الشركة بنية تحتية في 34 دولة أفريقية وتتيح إجراء المعاملات عبر الحدود من المغتربين إلى الدول الأفريقية عبر منتج التحويلات المالية Send App. لقد عالجت Flutterwave أكثر من 630 مليون معاملة تزيد قيمتها عن 31 مليار دولار أمريكي، وتخدم عملاء عالميين وأفارقة مثل Uber وAir Peace وBamboo وPiggyVest، وفي مختلف الصناعات. لمزيد من المعلومات حول مسيرة Flutterwave، يُرجى زيارة: .www.flutterwave.com

حول Send App من Flutterwave

تم إطلاق Send App من Flutterwave، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الدفع في أفريقيا في عام 2021، مما يسمح للأفارقة في المهجر بإرسال الأموال إلى أوطانهم بشكل مريح.

يدعم تطبيق Send App عملات متعددة، مما يضمن لك إجراء تحويلات سريعة وموثوقة من وإلى أكثر من 30 دولة. إنه يقدم المساعدة داخل التطبيق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويلتزم بأعلى معايير الأمان العالمي، بما في ذلك شهادات ISO والامتثال لمعايير PCI DSS، من أجل سلامة بيانات المستخدم وأمواله. لمزيد من المعلومات حول Send App، يرجى زيارة .https://send.flutterwave.com

حول بنك MainStreet وAvenu

بنك MainStreet هو بنك مجتمعي تبلغ قيمة أصوله 2 مليار دولار أمريكي ويتميز بثقافة الابتكار ويقع مقره الرئيسي في فيرفاكس، فيرجينيا. تعد منصة Avenu للبرمجيات كخدمة (SaaS) المملوكة لها هي الحل المصرفي المدمج الوحيد الذي يربط شركاء البنوك وتطبيقاتهم بشكل مباشر وبسلاسة بالحل الأساسي المملوك والمصمم خصيصاً للبنك. تعرف على المزيد عن بنك MainStreet في mstreetbank.com وقم بزيارة www.avenu.bank للحصول على لمحة عامة عن .Avenu