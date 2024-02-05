SIFI تُعلن عن تأسيس مشروع مشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة

كاتانيا، إيطاليا, 5 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة SIFI، وهي شركة دولية رائدة في مجال طب العيون يقع مقرها في إيطاليا، أن تعلن أنها أبرمت اتفاقية مع شركة Globe MedEx، شريكها التجاري وموزعها الحصري في مصر، لإنشاء مركز كمشروع مشترك ("JV") لتسويق العدسات المبتكرة المتميزة لباطن العين ("IOLs") في دول مجلس التعاون الخليجي ("GCC").

سيتمتع المشروع المشترك بالحقوق الحصرية لمجموعة SIFI من عدسات IOL، بما في ذلك عدسات IOL لعمق التركيز الممتد المبتكرة ("EDOF"). وتشمل هذه الحلول Well Fusion®‎، وهو الحل الأكثر تقدمًا لجراحة إعتام عدسة العين الانكسارية، والذي يتيح تصحيح قصر النظر/طول النظر وطول النظر الشيخوخي والاستجماتيزم من أجل تحقيق إبصار عالي الجودة من دون انقطاع ومن دون نظارات على كل المسافات وفي كل ظروف الإضاءة، وEvolux®‎، وهو حل جديد لعدسة باطنة داخلية أحادية البؤرة وممتدة، تعتمد على مادة نابذة للماء ومظهر جانبي غير حيود، مصممة لتوفير رؤية متوسطة أفضل ورؤية للمسافات الأبعد مكافئة عند مقارنتها بالعدسة الداخلية الأحادية البؤرة القياسية.

وسيوجد مقر المشروع المشترك في دبي ويركز في البداية على دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل على توسيع نطاقه التجاري ليشمل البحرين وعمان وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية كخطوة ثانية. يتم إجراء نحو 100 ألف عملية جراحية لإعتام عدسة العين كل عام في كل أنحاء هذه البلدان بمعدل نمو سنوي قدره 3.0%، مع ما يقرب من 50% من عدسات باطن العين IOL المتميزة.

قال Fabrizio Chines، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة SIFI: "نحن متحمسون لإبرام هذه الشراكة مع Globe MedEx للوصول إلى دول الخليج وربما الشرق الأوسط على نطاق أوسع. بفضل السجل الناجح في تسويق منتجاتنا في مصر، وبالنظر إلى الروابط القوية بين المجتمع الطبي المصري والمجتمعات المحلية، تمثل Globe MedEx الشريك المفضل لتقديم حلولنا المبتكرة لجراحة إعتام عدسة العين للمرضى في هذه المنطقة السريعة النمو من العالم."

وقال محمد فارس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Globe MedEx: "دائمًا ما كانت SIFI رائدة عالميًا في مجال عدسات EDOF IOLs وأعتقد أن أفضل تقنياتها لديها إمكانات كبيرة في منطقة الخليج وخارجها. لذلك، فهو شرف عظيم لنا أن نستثمر مع SIFI ونقدم مثل هذا الابتكار لأطباء العيون والمرضى."

وبموجب شروط الاتفاقية، ستمتلك SIFI أغلبية الأسهم وستساهم بمحفظتها الحالية وخط تطوير عدسات IOL جنبًا إلى جنب مع التطوير السريري والخبرة التنظيمية، بينما ستكون Globe MedEx مسؤولة بشكل أساسي عن إدارة العمليات التجارية. وسيوفر الطرفان التمويل اللازم للنمو.

ويعمل كل من Grimaldi Alliance وBaitulhikma كمستشارين قانونيين في هذه الصفقة.

معلومات عن SIFI:SIFI هي شركة دولية رائدة في مجال طب العيون، يقع مقرها الرئيسي في إيطاليا، وتتميز بنموذج أعمال متكامل، بدءًا من البحث والتطوير وحتى التصنيع والتسويق في قطاعي الأدوية والطب الحيوي. منذ تأسيسنا في عام 1935، تمثلت مهمتنا في تحسين حياة الناس من خلال الابتكار الهادف في مجال رعاية العيون. تصدر SIFI إلى أكثر من 40 دولة حول العالم وتتمتع بوجود مباشر في الأسواق الأوروبية الكبرى والمكسيك، ووجود من خلال المشاريع المشتركة، في الصين والإمارات العربية المتحدة.

معلومات عن GLOBE MEDEX: تأسست شركة Globe MedEx في أكتوبر 2017 بهدف تقديم أجهزة طبية عالية الجودة لمجال طب العيون في مصر أولاً ثم في الشرق الأوسط وأفريقيا. حصلت شركة Globe MedEx على المرتبة 11 بحسب صحيفة Financial Times من بين أسرع الشركات نموًا في أفريقيا عام 2023. Globe MedEx هي الموزع الحصري لمجموعة SIFI من عدسات IOL في مصر.

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