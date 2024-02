SIFI ANNONCE LA CRÉATION D'UNE COENTREPRISE AUX ÉMIRATS ARABES UNIS

CATANIA, Italie, 5 février 2024 /PRNewswire/ -- SIFI, une société ophtalmique internationale de premier plan dont le siège se trouve en Italie, est heureuse d'annoncer la conclusion d'un accord avec Globe MedEx, son partenaire commercial et distributeur exclusif en Égypte, en vue d'établir une coentreprise (« JV ») pour commercialiser des lentilles intraoculaires innovantes de pointe (« LIO ») dans les pays membres du Conseil de coopération du Golfe (« CCG »).

Cette coentreprise détiendra les droits exclusifs sur la gamme des LIO de SIFI, y compris les LIO innovantes à profondeur de champ étendue (ou EDOF, pour « Extended Depth of Focus »). Celle-ci comprend notamment Well Fusion®, la solution la plus avancée pour la chirurgie réfractive de la cataracte, qui permet la correction de la myopie et de l'hypermétropie, de la presbytie et de l'astigmatisme pour une vision de haute qualité ininterrompue et sans lunettes à toutes les distances et dans toutes les conditions d'éclairage, et d'Evolux®, une nouvelle LIO monofocale étendue, basée sur un matériau hydrophobe et un profil non diffractif, conçue pour offrir une meilleure vision intermédiaire et une vision de loin équivalente par rapport à une LIO monofocale standard.

La coentreprise sera basée à Dubaï et se concentrera initialement sur les Émirats arabes unis (« EAU »), élargissant sa portée commerciale au Bahrein, Oman, Qatar, Koweït et au Royaume d'Arabie saoudite dans un second temps. Environ 100 000 chirurgies de la cataracte sont effectuées chaque année dans ces pays avec un taux de croissance annuel de 3,0 %, et comptent près de 50 % de LIO haut de gamme.

« Nous sommes ravis de conclure ce partenariat avec Globe MedEx pour accéder aux pays du Golfe et potentiellement au Moyen-Orient », a déclaré Fabrizio Chines, président et directeur général de SIFI. « Grâce à sa réussite dans la commercialisation de nos produits en Égypte et aux liens solides existant entre les communautés médicales égyptiennes et locales, Globe MedEx représente le partenaire idéal pour apporter nos solutions innovantes en matière de chirurgie de la cataracte aux patients dans cette région du monde en plein essor. »

« SIFI a été le pionnier mondial des LIO EDOF, et je suis certain que leurs technologies de pointe possèdent un potentiel important dans la région du Golfe et au-delà », a expliqué Mohamed Fares, président et directeur général de Globe MedEx. « Il s'agit donc d'un grand honneur d'investir aux côtés de SIFI et d'apporter une telle innovation aux ophtalmologues et aux patients. »

Selon les termes de l'accord, SIFI détiendra la majorité des actions et apportera son portefeuille existant, son pipeline de développement de LIO ainsi que son expertise en matière de développement clinique et réglementaire, tandis que Globe MedEx sera principalement responsable de la gestion des opérations commerciales. Les deux parties fourniront le financement nécessaire pour la croissance.

Grimaldi Alliance et Baitulhikma ont agi à titre de conseillers juridiques dans le cadre de cette transaction.

À PROPOS DE SIFI : SIFI est une entreprise ophtalmique internationale de premier plan dont le siège social se trouve en Italie, qui propose un modèle d'affaires intégré, de la recherche et développement à la fabrication et à la commercialisation dans les secteurs pharmaceutique et biomédical. Depuis notre fondation en 1935, notre mission est d'améliorer la vie des gens grâce à une innovation significative dans les soins oculaires. SIFI exporte ses produits dans plus de 40 pays à travers le monde et possède une présence directe sur les principaux marchés européens, au Mexique et, par le biais de coentreprises, en Chine et aux Émirats arabes unis.

À PROPOS DE GLOBE MEDEX : Globe MedEx a été créée en octobre 2017 avec pour mission d'introduire des dispositifs médicaux ophtalmiques de haute qualité d'abord en Égypte, puis au Moyen-Orient et en Afrique. Globe MedEx a été classée 11ème des entreprises à la croissance la plus rapide d'Afrique en 2023 par le Financial Times. Globe MedEx est le distributeur exclusif de la gamme de LIO de SIFI en Égypte.