Silent Eight تعلن امتداد الشراكة مع HSBC لتقديم حلول فحص العمليات

لندن، 22 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Silent Eight، شركة تكنولوجيا تنظيمية Regtech رائدة تتخصص في الشراكة مع المؤسسات المالية الكبرى لتعزيز الكفاءة وزيادة الدقة وقابلية التكيف ضمن برامجها لمكافحة الجرائم المالية، عن توسيع علاقتها مع HSBC لتنفيذ إغلاق التنبيهات الأوتوماتيكي Automated Alert Closure للمعاملات والذي يقوم بالتحقيق حول التنبيهات وحلها في الوقت الحقيقي.

حتى الآن، قدمت شركة Silent Eight حلول فحص الأسماء وأتمتة الوسائط الضارة لـ HSBC والتي ساعدت البنك على اكتشاف المزيد من الجرائم المالية، مع احتكاك أقل.

سيسهم هذا التوسع في تحسين عمليات الامتثال للبنك بشكل أكبر. تؤكد حلول Silent Eight على التزام HSBC بتطوير الأتمتة والتمكين الرقمي.

قال Ben Rayner، الرئيس الإقليمي للمملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى Silent Eight: "قد أظهر HSBC التزامه المستمر بالتميز التشغيلي والابتكار في مكافحة الجرائم المالية. نحن فخورون بشكل استثنائي بعلاقتنا طويلة الأمد مع الشركة ورغبتهم في اعتماد التكنولوجيا فائقة الحداثة لتحقيق أهدافهم.".

قال Chris Pratt، رئيس مجموعة فحص المعاملات في HSBC: "في مجال المعاملات المالية، الدقة هي الأمر الأساسي. العمل مع Silent Eight لا يدور فقط حول تعزيز كفاءة الفحص، ولكن ضمان الدقة. يؤكد استثمارنا المستمر في تكنولوجيا Silent Eight على استراتيجيتنا لتقديم الأتمتة الآمنة وتحسين النتائج لعملائنا.".

لمن يرغبون في معرفة المزيد حول كيفية إمكان Silent Eight دعم برامجهم لمكافحة الجرائم المالية وتفعيل الكفاءة من خلال الأتمتة يمكنهم زيارة https://silenteight.com/ أو التواصل عبر [email protected] .

HSBC Holdings plc

شركة HSBC Holdings plc، الشركة الأم لـ HBCE، يقع مقرها في لندن. تخدم HSBC العملاء حول العالم من مكاتبها في 62 دولة وإقليم. بأصول تبلغ 3021 مليار دولار في 30 سبتمبر 2023، تعتبر HSBC واحدة من أكبر المؤسسات البنكية والمالية في العالم.

عن Silent Eight

شركة Silent Eight هي شركة تكنولوجية تتعاون مع المؤسسات المالية لإنشاء حلول تمزج بين أفضل ما في البشر وأفضل ما في التكنولوجيا، باستخدام الذكاء الاصطناعي. تقوم حلول Silent Eight بأتمتة عمليات التحقيق في فحص التنبيهات وعملية إغلاقها من خلال تكرار استنتاجات البشر واتخاذ القرارات بناءً على البيانات التاريخية والتعلم المستمر. تمكن Silent Eight المؤسسات المالية من تقليل الإيجابيات الزائفة، وزيادة الدقة، وتعزيز إمكانية التدقيق خلال عمليات الامتثال الخاصة بهم.

تعمل Silent Eight مع بعض أكبر البنوك وشركات التأمين في العالم، بما في ذلك Standard Chartered و HSBC وبنك أبوظبي الأول. مقر Silent Eight الرئيسي في سنغافورة ولها مكاتب في نيويورك ولندن ووارسو وبنجالور.

