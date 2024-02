Silent Eight annonce l'expansion de son partenariat avec HSBC pour fournir des solutions de contrôle des transactions

LONDRES, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- Le 22 février 2024, Silent Eight, une société Regtech leader spécialisée dans les partenariats avec de grandes institutions financières pour améliorer l'efficacité, la précision et l'adaptabilité de leurs programmes de criminalité financière, a annoncé aujourd'hui l'expansion de sa relation avec HSBC pour déployer Automated Alert Closure for Transactions, qui automatise l'investigation et la résolution des alertes en temps réel.

À ce jour, Silent Eight a fourni à HSBC des solutions de vérification des noms et d'automatisation des médias indésirables qui ont aidé la banque à détecter davantage de délits financiers, avec moins de frictions.

Cette expansion améliorera encore les opérations de conformité de la banque. Les solutions de Silent Eight soutiennent l'engagement de HSBC à faire progresser l'automatisation et l'activation numérique.

Ben Rayner, responsable régional pour l'UKI et l'EMEA chez Silent Eight a déclaré « HSBC a démontré son engagement continu en faveur de l'excellence opérationnelle et de l'innovation dans le domaine de la criminalité financière. Nous sommes exceptionnellement fiers de notre relation de longue date avec l'entreprise et de sa volonté d'adopter une technologie de pointe pour atteindre ses objectifs ».

Chris Pratt, responsable du contrôle des transactions chez HSBC a déclaré « Dans le domaine des transactions financières, la précision est primordiale. Travailler avec Silent Eight ne consiste pas seulement à améliorer l'efficacité du dépistage, mais aussi à garantir la précision. Notre investissement supplémentaire dans la technologie Silent Eight souligne notre stratégie visant à fournir une automatisation sûre et de meilleurs résultats à nos clients ».

Ceux qui souhaitent en savoir plus sur la manière dont Silent Eight peut soutenir leurs programmes de lutte contre la criminalité financière et améliorer l'efficacité grâce à l'automatisation peuvent visiter https://silenteight.com/ ou contacter [email protected] .

HSBC Holdings plc

HSBC Holdings plc, la société mère de HBCE, a son siège à Londres. HSBC sert ses clients dans le monde entier à partir de bureaux répartis dans 62 pays et territoires. Avec des actifs de 3 021 milliards de dollars au 30 septembre 2023, HSBC est l'une des plus grandes organisations de services bancaires et financiers au monde.

À propos de Silent Eight

Silent Eight est une entreprise technologique qui s'associe à des institutions financières pour créer des solutions alliant le meilleur de l'humain et le meilleur de la technologie, en tirant parti de l'intelligence artificielle. La solution de Silent Eight automatise le processus d'enquête et de clôture des alertes en reproduisant le raisonnement humain et la prise de décision sur la base des données historiques des cas et de l'apprentissage continu. Silent Eight permet aux institutions financières de réduire les faux positifs, d'augmenter la précision et d'améliorer l'auditabilité de leurs opérations de conformité.

Silent Eight travaille avec certaines des plus grandes banques et compagnies d'assurance du monde, notamment Standard Chartered, HSBC et First Abu Dhabi Bank. Silent Eight a son siège à Singapour et possède des bureaux à New York, Londres, Varsovie et Bangalore.