Sojern تستحوذ على VenueLytics لتعزيز منصتها لصناعة الضيافة

سان فرانسيسكو، 12 يوليو، 2023 /PRNewswire/ -- Sojern ، منصة تسويق السفر الرائدة، أعلنت اليوم عن الاستحواذ على VenueLytics، منصة تجربة الضيوف الأكثر تكاملًا في صناعة الضيافة التي تخدم الفنادق والمنتجعات والسلاسل والكازينوهات المستقلة. ستدمج Sojern قدرات VenueLytics كامتداد لمنصة Sojern Travel Marketing .

لطالما كانت Sojern محركًا مباشرًا للحجوزات للفنادق - حيث تقدم حلولًا إعلانية رقمية شاملة تساعد مسوقي السفر في العثور على المسافرين الجدد وجذبهم وإقناعهم، وإعادة التنشيط للضيوف الحاليين لبناء الولاء، وزيادة صافي الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR). يوسع هذا الاستحواذ منصة تسويق السفر من Sojern للمشاركة عبر رحلة الضيف بأكملها باستخدام تقنية VenueLytics المتطورة والتي تتضمن بوابًا افتراضيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي (AI) وملاحظات الضيوف في الوقت الفعلي وأدوات إدارة السمعة الرقمية ومجموعة تسويقية للضيوف للبريد الإلكتروني والعروض الترويجية النصية. تساعد حلول VenueLytics فرق التسويق والعمليات والمكاتب الأمامية على تقديم خدمة أفضل لضيوفهم بموارد أقل مطلوبة، وزيادة الإيرادات الإضافية، وتحقيق أقصى قدر من الأرباح. مع هذه الميزات الإضافية، يمكن لـ Sojern الآن مساعدة المسوقين في العثور على المسافرين وجذبهم وإقناعهم وإشراكهم طوال رحلتهم.

قال Mark Rabe، الرئيس التنفيذي لشركة Sojern: "هذه خطوة مثيرة إلى الأمام لعملائنا حيث يمكننا تمكين أصحاب الفنادق بما يتجاوز الإعلان وحده، وتوسيع عروضنا لتكون منصة تسويق حقيقية من البداية إلى النهاية". "نحن ملتزمون بتزويد صناعة السفر بحلول مبتكرة تستفيد من البيانات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتحقيق النتائج. خبرة VenueLytics في تحليل وتوحيد وتفعيل البيانات من مختلف أنظمة إدارة الفنادق والتسويق ستسمح لشركة Sojern بتعميق علاقاتنا في مجال الضيافة. تساعدنا هذه الإضافة على التقدم نحو أن نصبح المنصة الأولى في تسويق السفر".

واحدة من العملاء الرئيسيين لشركة VenueLytics هي Grupo Posadas، أكبر شركة فنادق في المكسيك مع أكثر من 180 منتجعًا وفندقًا. وعلقت Leslie Gomez، مديرة الجودة والمعايير والابتكار في Posadas، قائلة: "باستخدام بواب VenueLytics بالذكاء الاصطناعي طوال رحلة الضيف، قد قامت Posadas بزيادة الإيرادات الإضافية بأكثر من 53 ألف طلب على مدار الأشهر التسعة الماضية. تحسن رضا ضيوفنا بأكثر من 19 نقطة مئوية (pp) في NPS (صافي نقاط الترويج) من الضيوف الذين كانوا على اتصال بتجربة البواب الرقمية الخاصة بنا".

من خلال توسيع منصتها مع VenueLytics، يمكن لـ Sojern الآن دعم مسوقي الفنادق من خلال منصة شاملة تدفع الضيوف مباشرة إلى عقار وتمكّن زيادة المبيعات في منتصف الإقامة وتجديد النشاط التسويقي بعد الإقامة وبناء ولاء طويل الأجل. بالإضافة إلى العروض متعددة القنوات من Sojern، توفر VenueLytics القدرة على إشراك العملاء في شبكة متعددة القنوات موسعة تشمل الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني والواي فاي و WhatsApp و Facebook Messenger و ChatBot و Alexa و Google Home وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الجهات الخارجية. وهذا يسمح لـ Sojern بالتوسع في الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام أدوات متطورة لدفع وتحسين قيمة الحجز للفنادق.

وعلق Baskar Manivannan، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة VenueLytics، قائلًا: "لقد عقدنا شراكة مع Sojern لأكثر من عام، وسيؤدي توحيد الجهود إلى تعزيز قاعدة عملائنا وسمعتنا مع تمكيننا من تقديم مجموعة واسعة من الحلول لقطاع الضيافة والسفر في الوقت المناسب. مع الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات ومشاركة النزلاء الشخصية متعددة القنوات في أساس ما نقوم به، لدينا رؤية مشتركة تمكّن الفنادق في جميع أنحاء العالم من تحقيق الربحية ورفع مستوى تجربة النزلاء ورضاهم حقًا".

في الشهر الماضي، أعلنت Sojern عن أحدث إصدار من منصة Sojern Travel Marketing مع جماهير مدعومة بالذكاء الاصطناعي المعزز . من خلال هذا الاستحواذ، إنها تدل أكثر على دقة الشركة ونجاحها في دمج التكنولوجيا الجديدة وتوسيع نطاقها على مستوى العالم. لم يتم الكشف عن شروط الصفقة، لكن Sojern ذكرت سابقًا أنها مربحة، وقد دفعت أكثر من 10 مليارات دولار في حجوزات السفر العالمية، وتخدم أكثر من 10000 عميل سنويًا في جميع أنحاء العالم مستفيدة من قدراتها طويلة الأمد في مجال الذكاء الاصطناعي.

ستعمق عملية الاستحواذ خبرة فندق Sojern في أمريكا الشمالية حيث كانت تركز VenueLytics. ستتمكن VenueLytics الآن من دعم صناعة الضيافة العالمية كامتداد لمنصة Sojern Travel Marketing. لمعرفة المزيد حول كيف يمكن أن يفيد هذا الاستحواذ حملاتك التسويقية للسفر، يُرجى زيارة موقع Sojern الإلكتروني .

نبذة عن Sojern

Sojern هي منصة تسويق رقمية رائدة تم تصميمها لمسوقي السفر. وتقوم Sojern بتنشيط حلول التسويق متعدد القنوات، المدعوم بالذكاء الاصطناعي وبيانات نوايا المسافر، من أجل جذب الطلب المباشر. ويعتمد أكثر من 10000 فندق وموقع سياحي ومجلس سياحة ومُسوِّق للسفر على Sojern للحصول على المسافرين حول العالم وتحويلهم.

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