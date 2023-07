Sojern acquiert VenueLytics afin de renforcer sa plateforme pour l'industrie hôtelière

SAN FRANCISCO, 12 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Sojern , la principale plateforme de marketing de voyage, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de VenueLytics, la plateforme d'expérience client la plus intégrée du secteur de l'hôtellerie, au service des hôtels indépendants, des centres de villégiature, des chaînes et des casinos. Sojern intégrera les capacités de VenueLytics en tant qu'extension de la plateforme de marketing de voyage Sojern .

Sojern est depuis longtemps un moteur de réservations directes pour les hôtels, fournissant des solutions complètes de publicité numérique qui aident les professionnels du tourisme à trouver, attirer et convertir de nouveaux voyageurs, à inciter les clients existants à revenir pour les fidéliser, et à maximiser le revenu net par chambre disponible (RevPAR). Cette acquisition élargit la plateforme de marketing de voyage de Sojern, qui permet d'impliquer les clients tout au long de leur parcours grâce à la technologie de pointe de VenueLytics, qui comprend un concierge virtuel utilisant l'intelligence artificielle (IA), des outils de gestion de la réputation numérique et des commentaires des clients en temps réel, ainsi qu'une suite de marketing pour les promotions par e-mail et par SMS. Les solutions de VenueLytics aident les équipes de marketing, d'exploitation et de réception à mieux servir leurs clients avec moins de ressources, à générer des revenus supplémentaires et à maximiser les profits. Grâce à ces fonctionnalités supplémentaires, Sojern peut désormais aider les responsables marketing à trouver, attirer, convertir et engager les voyageurs tout au long de leur parcours.

« Il s'agit d'une étape intéressante pour nos clients, car nous pouvons donner aux hôteliers les moyens d'aller au-delà de la seule publicité, en élargissant notre offre pour en faire une véritable plateforme de marketing de bout en bout », a déclaré Mark Rabe, PDG chez Sojern. « Nous sommes déterminés à fournir à l'industrie du voyage des solutions innovantes qui exploitent les données, l'IA et la technologie pour obtenir des résultats. L'expertise de VenueLytics en matière d'analyse, d'unification et d'activation des données provenant de divers systèmes de gestion et de marketing hôteliers permettra à Sojern d'approfondir ses relations dans le secteur de l'hôtellerie. Cet ajout nous aide à progresser pour devenir la première plateforme de marketing de voyage. »

L'un des principaux clients de VenueLytics est Grupo Posadas, la plus grande société hôtelière du Mexique avec plus de 180 hôtels et centres de villégiature. Leslie Gomez, directrice de la qualité, des normes et de l'innovation chez Posadas, a commenté : « En utilisant VenueLytics AI Concierge tout au long du parcours client, Posadas a augmenté ses revenus auxiliaires avec plus de 53 000 demandes au cours des 9 derniers mois. La satisfaction de nos clients s'est améliorée de plus de 19 points de pourcentage (pp) dans le NPS (Net Promoter Score) des clients qui ont utilisé notre expérience de concierge numérique. »

En élargissant sa plateforme avec VenueLytics, Sojern peut maintenant soutenir les spécialistes du marketing hôtelier avec une plateforme tout-en-un qui mène les clients directement vers un établissement, permet la vente incitative en milieu de séjour, le remarketing après le séjour et la fidélisation à long terme. En plus des offres de type multicanal de Sojern, VenueLytics offre la possibilité d'engager les clients dans un réseau multicanal étendu qui comprend le SMS, l'e-mail, le Wi-Fi, WhatsApp, Facebook Messenger, ChatBot, Alexa, Google Home et d'autres médias sociaux et applications tierces. Cela permet à Sojern de se développer dans l'IA générative avec des outils de pointe pour conduire et optimiser la valeur de la réservation pour les hôtels.

Baskar Manivannan, cofondateur et chef de la direction chez VenueLytics, a expliqué : « Nous travaillons en partenariat avec Sojern depuis plus d'un an, et unir nos forces consolidera notre clientèle et notre réputation tout en nous permettant d'offrir à l'industrie de l'hôtellerie et du voyage une gamme de solutions plus large et plus opportune. Grâce à l'IA, à l'analyse des données et à l'engagement personnalisé et multicanal des clients qui sont à la base de ce que nous faisons, nous avons une vision commune pour permettre aux hôtels du monde entier de stimuler la rentabilité et d'élever véritablement le niveau d'expérience et de satisfaction des clients. »

Le mois dernier, Sojern a annoncé la dernière version de sa plateforme de marketing de voyage Sojern avec des audiences améliorées alimentées par l'IA . Cette acquisition démontre une fois de plus la rigueur et le succès de l'entreprise dans l'intégration de nouvelles technologies et leur mise à l'échelle au niveau mondial. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués, mais la société Sojern a déjà fait savoir qu'elle était rentable, qu'elle avait généré plus de 10 milliards de dollars de réservations de voyages dans le monde et qu'elle servait plus de 10 000 clients chaque année dans le monde en tirant parti de ses capacités d'intelligence artificielle de longue date.

L'acquisition permettra à Sojern d'approfondir son expertise en matière d'hôtellerie en Amérique du Nord, où VenueLytics se concentrait jusqu'à présent. VenueLytics sera désormais en mesure de soutenir l'industrie hôtelière mondiale en tant qu'extension de la plateforme de marketing de voyage Sojern. Pour en savoir plus sur la façon dont cette acquisition peut bénéficier à vos campagnes de marketing de voyage, veuillez visiter le site Web de Sojern.

À propos de Sojern

Sojern est une plate-forme de marketing numérique de premier plan, conçue pour les spécialistes du marketing touristique. Grâce à l'intelligence artificielle et aux données relatives aux intentions des voyageurs, Sojern fournit des solutions de marketing multicanal pour stimuler la demande directe. Plus de 10 000 hôtels, sites touristiques, offices de tourisme et spécialistes du marketing touristique font confiance à Sojern pour attirer et convertir les voyageurs du monde entier.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/249299/Sojern_Logo_V1.jpg

SOURCE Sojern