SOUEAST تُدشّن ظهورها الأول في معرض Auto China 2026، مؤكدةً التزامها بالمساهمة في بناء منظومة "السفر+" العالمية بشكلٍ مشترك

ووهو، الصين، 27 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- خلال فعاليات معرض بكين الدولي للسيارات 2026 (Auto China 2026)، كشفت JETOUR International رسميًا عن استراتيجيتها الجديدة "السفر+"، حيث قدّمت علامتيها التجاريتين JETOUR وSOUEAST معًا لأول مرة في ظهور مشترك. وفي إطار تركيزها على التنقل الحضري، كشفت SOUEAST عن مجموعتها الكاملة من المنتجات خلال المعرض لأول مرة.

قال السيد Ke Chuandeng، رئيس شركة JETOUR International: "تمكّن SOUEAST كل أسرة من الانتقال بسلاسة بين التنقل داخل المدن والسفر الترفيهي، محوّلةً الرحلات من خطط بعيدة إلى أسلوب حياة يومي". وبالاستفادة من خبرات JETOUR في مجالات البحث والتطوير والتكنولوجيا وشبكات التوزيع العالمية، ستعمل SOUEAST على تعزيز استراتيجية "السفر+" من خلال مواصلة تطوير المنتجات والخدمات بما يتوافق مع احتياجات المستخدمين حول العالم.

مجموعة المنتجات الحضرية تجذب اهتمامًا عالميًا واسعًا

تحت شعار "الشريك المثالي للتنقل الحضري"، استعرضت SOUEAST طرازات من بينها S08 DM وconcept S10 DM، والتي تلبي احتياجات مزدوجة تجمع بين التنقل اليومي والرحلات الترفيهية.

ويُعد طراز S08 DM "سيارة SUV حضرية مريحة ذات 7 مقاعد"، يتميز بقاعدة عجلات تبلغ 2.82 متر، ما يمنحه تفوقًا ملحوظًا في فئته. وقد أشاد صحفي أفريقي بسعة المساحة والتصميم الداخلي للسيارة، قائلاً: "الشاشة الذكية القابلة للإمالة بقياس 15.6 بوصة عملية للغاية. كما أن المقاعد المزودة بالتهوية والتدليك ووظائف الذاكرة تفوق التوقعات. يلبي S08 DM بدقة احتياجات المستخدمين".

تُسهم موارد البحث والتطوير المشتركة في تسريع وتيرة الابتكار في المنتجات

في إطار استراتيجية "السفر+"، تتعاون SOUEAST مع JETOUR في مجالات البحث والتطوير العالمية، والمنصات الأساسية، وسلاسل الإمداد، بما يسهم في تحقيق إنجازات في تقنيات أنظمة الدفع الهجينة وتقنيات المركبات الذكية.

تتميز طرازات SOUEAST بتقنية C-DM الهجينة عالية الكفاءة، وهي امتداد مباشر للتطور التقني لشركة JETOUR. ومن خلال دمج محرك هجين مخصص من نوع 1.5TGDI مع ناقل حركة هجين أحادي السرعة (DHT)، يقدّم النظام قوة قصوى تبلغ 255 كيلوواط، وعزم دوران يصل إلى 525 نيوتن·متر، وكفاءة حرارية قصوى تبلغ 45%. وتعتمد منظومة الذكاء في SOUEAST على ركيزتين أساسيتين: المقصورة الذكية والقيادة الذكية. يدعم نظام القيادة الذكية 7 أوضاع للقيادة، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) من المستوى L2 إلى L3، مع قدرة حوسبة تتجاوز 1000 تريليون عملية في الثانية (TOPS). أما المقصورة الذكية، فهي مدعومة بشريحة Qualcomm Snapdragon 8155، وتعتمد نظام تحكم ثلاثي الأبعاد يتيح تفاعلاً سلسًا وبسيطً مع المستخدم.

خلال المعرض، أجرى أكثر من 100 من أبرز وسائل الإعلام والمؤثرين من مختلف أنحاء العالم تجارب قيادة لطراز S08 DM. وقد علّق أحد الإعلاميين المتخصصين في السيارات من الشرق الأوسط قائلاً: "يتميز الانتقال في نظام الهايبرد (الهجين) في S08 DM بسلاسة ملحوظة. وبقوة تبلغ 355 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 530 نيوتن·متر، فإنه يتفوق على سيارات الـSUV العائلية ذات الـ 7 مقاعد من حيث الكفاءة والمدى والتسارع".

وفقًا للتقارير، تعتزم SOUEAST إطلاق سلسلة من سيارات SUV-B في الأسواق العالمية خلال هذا العام. وحتى الآن، تدير SOUEAST 6 مراكز بحث وتطوير خارجية موزعة بين الاتحاد الأوروبي، والشرق الأوسط، وأمريكا الوسطى والجنوبية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، كما تتعاون مع أكثر من 60 جامعة حول العالم. وفي المستقبل، ستواصل SOUEAST تنفيذ استراتيجية "السفر+"، وتسريع إطلاق المنتجات وتطوير قنوات التوزيع، إلى جانب تحسين شبكة المبيعات والخدمات، وتوسيع حضورها عالميًا، بما يتيح تقديم حلول تنقل فاخرة ومبتكرة لمستخدمي المدن.

