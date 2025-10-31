StarCharge تتألق في معرض الرياض للسيارات الكهربائية 2025 وتستعرض شاحن TITAN V5 والحلول الذكية الشاملة للطاقة

الرياض، المملكة العربية السعودية، 31 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- خلال الدورة الرابعة من معرض الرياض للسيارات الكهربائية 2025، المُقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، سجلت StarCharge حضوراً لافتاً في الجناح H1.B26 ، كاشفةً عن أحدث مجموعة من حلولها الذكية للشحن والطاقة.

image

تصدَّر المشهد شاحن TITAN V5 ، وهو الجيل الجديد من شواحن التيار المستمر عالية الطاقة المتكاملة من StarCharge ، والمصمم للتطبيقات التجارية وشحن أساطيل المركبات ومحطات الشحن العامة. يتميز TITAN V5 ببنية نمطية قابلة للتطوير من 120 كيلوواط إلى 240 كيلوواط، ويحقق كفاءة بنسبة % 97 عند الحِمل الكامل مع نطاق جهد خرج واسع يتراوح بين 150 و 1000 فولت تيار مستمر. يدمج الشاحن تقنية التبريد السائل المتقدمة، وخاصية الاتصال الذكي المدعومة بمعيار ISO 15118 ، والتوافق مع بروتوكول OCPP 2.0 ، مما يضمن قابلية التشغيل البيني السلس وأداءً متوافقاً مع المتطلبات المستقبلية. كما يعزز تصميمه لإدارة الكابلات ووظائف موازنة الأحمال الذكية من تجربة المستخدم والموثوقية التشغيلية.

عرضت StarCharge أيضاً تطبيقات منتجاتها في سيناريوهات مختلفة.

التطبيقات التجارية والصناعية: تتميز حلول StarCharge التجارية والصناعية بنظام تخزين الطاقة eBox-261 IEC ، الذي يستخدم خلايا شبه صلبة، وتقنية السلامة من الحرائق بالغطس على مستوى الحزمة (PACK) ، وتحسين الطاقة المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحقيق كفاءة عالية وعمر افتراضي طويل. أما شاحن التيار المتردد Arc 22 ، فيوفر قدرة 22 كيلوواط، والتوافق مع الشبكات المتعددة، وحماية بمعيار IP55/IK10 ، وخيارات اتصال متنوعة لشحن موثوق للسيارات الكهربائية في البيئات الصعبة.

التطبيقات السكنية: للمنازل، تقدم StarCharge شاحن التيار المتردد Artemis ، الذي يتميز باستهلاك منخفض للطاقة في وضع الاستعداد وتصميم مريح، إلى جانب نظام Vesta + vBox 4 في 1. يجمع هذا الحل المتكامل بين توليد الطاقة الشمسية والتخزين والإدارة وشحن السيارات الكهربائية، مما يتيح استقلالية الطاقة، وتوفير الطاقة الاحتياطية، وتحقيق توفير ذكي في التكاليف عبر تطبيق StarCharge Home .

إلى جانب هذه المنتجات المميزة، عرضت StarCharge محفظتها الشاملة التي تغطي التطبيقات السكنية، والتجارية والصناعية، وتطبيقات على نطاق الشبكة، بما في ذلك الشواحن الجدارية للتيار المتردد، وشواحن التيار المستمر عالية الطاقة، وأنظمة تخزين الطاقة النمطية. تؤكد هذه الابتكارات ريادة StarCharge في دفع عجلة الابتكار والتحول المستدام في سوق الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وما بعده.

