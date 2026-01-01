STARTRADER تستهل العام بحلّة جديدة وهوية متجددة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 1 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- تُعلن شركة STARTRADER، الوسيط العالمي، عن إطلاق مظهر وهوية جديدين ضمن عملية إعادة تموضع علامتها التجارية. ومنذ تأسيسها، ركّزت الشركة على تعزيز الثقة التي بنتها مع عملائها وشركائها والأعمال المؤسسية.

وينعكس هذا التموقع الجديد في الهوية البصرية للعلامة. تماشياً، مع الشعار الجديد «Built on Trust. Driven by Growth»،نبني على الثقة. نقود مسار النمو، وتعتمد الآن العلامة التجارية تصاميم أكثر بساطة ورقياً، وذلك من خلال ألوان أكثر هدوءاً وتكوينات بصرية أبسط. من خلال هذه التصميمات تعبّر الهوية الجديدة عن التزام الوسيط بتقديم تجربة أكثر ثقة وتوازناً للعملاء.

كما تولي الرسالة والرؤية المحدّثتان تركيزاً أكبر على العملاء وبناء العلاقات طويلة الأمد معهم. تقوم رؤية STARTRADER على توفير وصول واضح إلى الأسواق، إلى جانب الشفافية، وتمكين المتداولين من التعامل مع الأسواق بوعي. وبالطبع، تأتي الهوية البصرية متناسقة مع عروض الشركة وخدماتها، حيث تعكس مسار التطوير المستمر في منتجات STARTRADER، بما يحافظ على تجربة متّسقة تنطلق من احتياجات العملاء وثقتهم.

وعلى الصعيد الداخلي، تسهم عملية إعادة التموقع في تمكين الفرق من تقديم تجارب أكثر أناقةً في كل تفاعل، حيث يلعب موظفو STARTRADER دوراً محورياً في إحياء الهوية الجديدة من خلال جهود مشتركة وتعاون فعّال بين مختلف الإدارات.

ومع تقدّم العام، ستتجسّد ملامح تطوّر العلامة عبر مختلف نقاط التواصل الخاصة بـ STARTRADER، بدءاً من المنصات الرقمية ووسائل الاتصال، وصولاً إلى تفاعل العملاء والشركاء والشراكات مع علامات أخرى. ويبرز هذا التموقع تركيز الوسيط على تعزيز الموثوقية، إلى جانب مواصلة توسيع حضوره العالمي، وتطوير عروضه، وتعزيز قدراته المؤسسية.

تُعد STARTRADER شركة وساطة عالمية متخصصة في تداول عقود الفروقات (CFDs)، وتوفّر لعملائها فرص تداول الأدوات المالية عبر الإنترنت. وتخدم STARTRADER كلاً من الشركاء والعملاء الأفراد، مع إتاحة التداول عبر منصة MetaTrader، وتطبيق STAR App، وخدمة STAR Copy، وسواها من المنصات المتطورة.

وبصفتها وسيطاً عالمياً، تعتمد STARTRADER نهج «العميل أولاً» كمبدأ أساسي في جميع أعمالها. وتخضع الشركة لتنظيم ورقابة في خمس ولايات قضائية (ASIC وFSA وFSC وFSCA وSCA)، بما يعكس التزامها بحوكمة قوية إلى جانب نمو مستدام. ويضم فريق STARTRADER نخبة من المتخصصين الذين يعملون بروح تعاونية لتقديم خدمات عالية الجودة لشركائها وعملائها.

